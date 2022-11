Vipergeist Prison et Claydoh GEN sont maintenant disponibles, avec d'excellentes récompenses aux joueurs qui battent les premiers monstres

Dans le Magic Square, une Antidemon Chamber qui donne une plus grande quantité d'expérience a été déverrouillée

Mise à jour de la nouvelle activité d'inscription mensuelle « Lucky Cat Luckster's Monthly Check-in »

SÉOUL, Corée du Sud, le 30 nov. 2022 /CNW/ -- La superproduction de Wemade, le jeu de rôle en ligne multijoueur de masse (JRMM) MIR4, a révélé un nouveau raid et un Boss Raid le 29 novembre.

Dans Vipergeist Prison, la nouvelle 14e phase du raid, des monstres de niveau 165 apparaît, alors qu'à Claydoh GEN, la 10e phase du Boss Raid, un monstre patron de niveau 160 apparaît.

Mise à jour avec le nouveau Boss Raid « Claydoh GEN »

À Claydoh GEN, le monstre patron attaque fréquemment en balançant une longue épée, en invoquant le Claydoh Witch Doctor et en formant une tempête de poussière en une seule attaque. Pour riposter, les utilisateurs doivent faire équipe pour combattre et avoir beaucoup de points de vie.

Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs pourront essayer des contenus de raid et de Boss Raid plus difficiles. La statue épique du dragon bleu, la pierre d'amélioration rare du dragon divin, la pierre d'amélioration légendaire mystique et d'autres récompenses sont offertes à la première victoire du raid.

La Antidemon Chamber est disponible du 6e au 8e étage de Magic Square. Lorsque les joueurs attaquent des monstres dans la chambre, ils peuvent faire plus de dégâts avec leur Antidemon Power et acquérir une plus grande quantité d'expérience dans les batailles.

La nouvelle activité mensuelle « Lucky Cat Luckster's Monthly Check-in » a également été mise à jour. Cet événement se déroulera jusqu'au 27 décembre et les utilisateurs pourront recevoir divers articles tels que des Vigor Pills pour une croissance rapide, des billets d'invocation Dragon Sphere et des billets Hell Raid.

De ma bataille, à notre guerre! Consultez le site Web officiel pour en savoir plus sur MIR4.

