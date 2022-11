De nouveaux actionnaires chez Emballage CARTIER! Les membres de la direction font maintenant partie intégrante de l'actionnariat de l'entreprise

SAINT-CÉSAIRE, QC, le 1er nov. 2022 /CNW Telbec/ - Emballage CARTIER, une entreprise familiale spécialisée dans la distribution et la solution d'emballage secondaire et tertiaire accueille maintenant 6 nouveaux actionnaires menant le nombre total à 8, incluant le Président David Cartier et le Directeur général Ghislain Demers.

Un leadership avant-gardiste!

Au sein d'une entreprise familiale, il est coutume de chercher la relève auprès de membres de sa famille, généralement auprès de ses enfants. David Cartier ayant lui-même repris les rênes de l'entreprise fondée par son père, souhaitait faire avancer l'entreprise dès maintenant. David a fait part, que selon lui, « il faut préparer l'entreprise à la future relève avant même que celle-ci soit prête ». D'ici là, il a décidé de se tourner vers ses directeurs, des gens qu'il estime bien placés pour comprendre les enjeux et les défis de son entreprise pour l'amener plus loin. En leur proposant de devenir actionnaires, il leur offre l'opportunité de goûter à l'intrapreneuriat les permettant ainsi de développer davantage leur potentiel.

Une équipe soudée pour l'avenir!

« Je suis bien content que mes directeurs aient accepté de devenir actionnaires, cela démontre qu'ils ont une grande confiance envers l'entreprise et qu'ils croient en un avenir prometteur », mentionne David Cartier. C'est donc avec beaucoup de fierté que tous les employés ont appris la nouvelle lors d'un [email protected] le 13 octobre dernier. Tous s'entendent pour dire que le président à énormément de reconnaissance envers ses directeurs, et cela démontre également à quel point les employés jouent un rôle crucial au sein de l'entreprise!

À propos d'Emballage CARTIER

Fondée en 1980 à Saint-Césaire, CARTIER exerce ses activités d'optimisation d'emballage dans quatre champs d'expertise complémentaires : son laboratoire d'essai certifié ISTA, son offre d'équipements d'emballage, son service technique spécialisé et ses gammes de produits. Son approche intégrée permet d'améliorer la productivité, la rentabilité et la compétitivité des entreprises, au Québec et dans l'est de l'Amérique du Nord.

SOURCE CARTIER

Renseignements: Valérie Blain, (450) 469-1357 ext.250, [email protected]