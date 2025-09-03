De nombreux citoyens demandent l'intervention urgente de la Santé publique pour évaluer les impacts du Port de Contrecœur

CONTRECŒUR, QC, le 3 sept. 2025 /CNW/ - De nombreux citoyens de Contrecœur et de Verchères, à l'initiative de Vigie Citoyenne Port de Contrecœur, demandent dans une lettre envoyée à la Direction de la Santé publique de la Montérégie, une intervention urgente pour évaluer les impacts du projet du Port de Contrecœur sur la qualité de l'air, de l'eau potable, le bruit, les poussières, les odeurs, la santé, les risques industriels et ferroviaires. Les citoyens considèrent que de nombreux aspects de ce très grand projet industrialo-portuaire n'ont pas été évalués sur leur santé, alors que le Port de Montréal a annoncé le début de travaux préparatoires, potentiellement dès le 29 septembre.

Le 30 juillet 2025, l'Agence d'évaluation d'impact du Canada a publié un document de 439 pages de l'APM, Changements au projet désigné et évaluation des effets environnementaux, contenant des changements importants qui pourraient affecter la santé des citoyens comme des travaux de nuit et le pompage directement du fleuve de jusqu'à 1400 mètres cubes d'eau, par jour, pour arroser le terrain de construction et laver la machinerie. D'autre part, plusieurs scientifiques ont déjà noté la présence potentielle de sédiments contaminés sur les sites de dragage qui demande une analyse plus approfondie.

Les citoyens demandent que la qualité de l'air actuel soit évaluée à Contrecœur, étant donné la présence de nombreuses industries. Et qu'ensuite, on fasse une modélisation des GES et autres émissions polluantes du futur Port de Contrecœur, car la région présente déjà un taux élevé de maladies pulmonaires et de cancers, noté dans un BAPE récent.

Les navires à quai et toute la machinerie des ports émettent de nombreux contaminants : monoxyde de carbone, oxydes d'azote et de soufre, matières particulaires. Les citoyens demandent que cela soit évalué, en ajoutant les émanations des camions, des voitures et de machinerie sur les routes, générées par le futur Port. Les impacts de l'abatage d'une forêt de 13 000 arbres matures, dont 3 000 seraient rasés dès la phase des travaux préparatoires, devraient être considérés.

Les citoyens demandent l'évaluation des impacts de deux autres projets de l'APM dans le fleuve : Le Rehaussement du fond marin au quai O1-Contrecoeur-prévu le 22 septembre 2025 et les Aménagements compensatoires pour le chevalier cuivré dans les îles de Verchères, qui prévoient du dragage.

SOURCE Vigie Citoyenne Port de Contrecœur

Renseignements : Hélène Reeves-- [email protected]