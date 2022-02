TORONTO, le 24 févr. 2022 /CNW/ - Un grand nombre de Canadiens et de Canadiennes disent avoir été victimes d'une fraude financière, plus précisément 46 % selon un sondage mené sur cette question par Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada).

Publié à l'aube du Mois de la prévention de la fraude, le Sondage sur la fraude 2022 de CPA Canada montre que les fraudes par carte de crédit demeurent les plus répandues : près du quart (24 %) des répondants y ont été confrontés. Suivent les fraudes par hameçonnage, panneau dans lequel 8 % des répondants sont tombés.

« Comme nos activités se font de plus en plus en ligne depuis le début de la pandémie, il est plus important que jamais d'être vigilant et de protéger ses données confidentielles », déclare Doretta Thompson, chef du développement de la littératie financière à CPA Canada. « Donc, il faut prendre des précautions et se méfier des arnaques quand on navigue sur Internet. »

On observe que les trois quarts des répondants (76 %) visitent des sites de détaillants; que 72 % font leurs opérations bancaires en ligne; et qu'un pourcentage identique y gèrent leur compte de carte de crédit (consultation du solde et paiement).

Par ailleurs, on sait que les applications pour maison intelligente, activées au moyen d'un téléphone ou par la voix, gagnent en popularité. Ainsi, 30 % des personnes sondées utilisent un haut-parleur intelligent tel que Google Home or Alexa; 17 % utilisent des fonctions de réglage à distance de la température de leur maison; et 16 % ont installé des caméras de sécurité intelligentes. On peut se réjouir de l'existence de ces dispositifs qui nous facilitent la vie, mais il n'en demeure pas moins que l'Internet des objets présente des risques d'intrusion par des parties malveillantes. Les cybercriminels sont de plus en plus à même d'opérer de manière furtive et n'ont de cesse de trouver des moyens d'accéder aux données personnelles que renferment divers appareils. Il importe donc de rester informé et d'être conscient des risques.

Sensibilisés, les Canadiens ne sont pas pour autant proactifs

La majorité des répondants (69 %) s'inquiètent plus de la fraude qu'il y a 5 ans. À ce propos, 62 % des répondants prennent plus de précautions aujourd'hui qu'il y a 5 ans.

Malgré un niveau plus élevé de sensibilisation et malgré les préoccupations ou précautions accrues, il y a encore des progrès à faire, notamment pour ce qui est de la protection des mots de passe.

26 % des répondants notent leurs mots de passe sur papier.

18 % les sauvegardent dans un fichier sur leur ordinateur.

17 % les consignent dans une application, sur leur téléphone ou leur tablette.

Vingt-cinq pour cent des Canadiens changent leurs mots de passe importants (ceux qui donnent un accès en ligne à des renseignements personnels) moins souvent qu'une fois par année (8 % ne le changent jamais). Les experts recommandent de changer souvent de mot de passe pour que les informations financières restent le plus possible en sécurité.

Protégez-vous grâce à ces conseils

Faites preuve de prudence au moment de fournir des renseignements personnels

Avant de fournir des renseignements personnels sur Internet, vérifiez si le site est sécurisé. Pour ce faire, cherchez l'icône d'un cadenas verrouillé devant l'adresse URL. Sept répondants sur dix à notre sondage prennent la peine de le faire.



Utilisez des mots de passe forts

Les mots de passe doivent être conservés dans un endroit sûr, et changés souvent. Créez des mots de passe forts et uniques, et utilisez un mot de passe différent pour chaque compte. Plus de la moitié (53 %) des personnes sondées choisissent de mémoriser leurs mots de passe. Ceux et celles qui ne le font pas trouvent néanmoins important de conserver leurs mots de passe dans un endroit sûr. Notons au passage qu'il est sage de déchiqueter tout document contenant des informations personnelles.



Surveillez vos comptes pour déceler rapidement d'éventuelles opérations frauduleuses

Vérifiez vos relevés bancaires et vos relevés de cartes de crédit au moins une fois par mois. La plupart des banques proposent à leurs clients de recevoir des alertes par texto ou par courriel pour les informer des opérations bancaires et achats par carte de crédit, afin de repérer au plus tôt les activités frauduleuses. Il est facile de s'inscrire à ce service par l'intermédiaire d'une appli bancaire. Seuls 41 % des Canadiens sondés ont activé ces alertes.



Vérifiez régulièrement votre cote de crédit

Près du tiers (31 %) des Canadiens interrogés ont dit ne pas connaître leur cote de crédit. CPA Canada recommande de demander un rapport de crédit auprès d'Equifax ou de TransUnion au moins une fois par année afin de vérifier la validité de toutes les activités qui y sont inscrites. Si vous faites souvent des transactions électroniques, vous pourriez juger utile de souscrire à un service de surveillance du crédit afin de tenir votre cote à l'œil et de réagir de manière proactive en cas d'activité suspecte.



Sachez quoi faire si vous êtes victime de fraude

Si vous êtes victime de fraude, notez tous les renseignements pertinents et communiquez avec vos institutions financières. Changez vos mots de passe. Aussi, portez plainte à votre service de police local et contactez le Centre antifraude du Canada . Surtout, ne laissez pas la honte vous envahir : dites-le aux membres de votre famille et à vos amis. Votre histoire pourrait les inciter à faire encore plus attention et leur éviter bien des soucis.



Tenez-vous au courant des nouvelles arnaques et des façons de les contrer

CPA Canada offre des conseils et des ressources gratuites pour faire échec à la fraude. Vous pouvez consulter notre catalogue d'ateliers de littératie financière en ligne, qui contient des séances sur la prévention de la fraude, mais aussi sur bon nombre d'autres sujets.





Méthodologie

Le Sondage sur la fraude 2022 de CPA Canada a été réalisé par NielsenIQ au moyen d'un questionnaire en ligne entre le 25 janvier et le 3 février 2022. L'échantillon aléatoire, représentatif de la population canadienne, était composé de 2 004 résidents du Canada âgés de 18 ans ou plus faisant partie du panel en ligne de la maison de sondage. Un document d'information est disponible en ligne à cpacanada.ca/fraude.

À propos des CPA du Canada

Le titre de comptable professionnel agréé (CPA) est utilisé par plus de 220 000 comptables professionnels dans le monde. Les CPA canadiens sont reconnus pour leur expertise financière et fiscale, leur capacité de réflexion stratégique, leur compréhension des affaires, leurs compétences en gestion, leur leadership, leur grand professionnalisme et leur intégrité. Ils occupent des postes de haut niveau, au Canada comme à l'étranger, et travaillent dans tous les secteurs d'activité : cabinets comptables, entreprises, administrations publiques, organismes sans but lucratif, milieu universitaire. cpacanada.ca

SOURCE CPA Canada

Renseignements: Pour toute question : Perry Jensen, Gestionnaire, Relations avec les médias, Comptables professionnels agréés du Canada, Tél. : 416-204-3941, Courriel : [email protected]