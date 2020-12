De nombreux Canadiens croient que les changements de mode de vie liés à la COVID-19 affectent leurs yeux

un tiers (34 %) des répondants disent qu'ils ont retardé l'obtention de nouvelles lentilles cornéennes, tandis qu'un autre tiers (33 %) affirment avoir retardé l'obtention de nouvelles lunettes, ce qui peut contribuer davantage à la détérioration de la vision;

près de 40 % disent ne pas être à l'aise avec l'idée de visiter leur professionnel des soins oculaires pendant la pandémie;

un quart (28 %) affirment qu'ils présentent des symptômes actifs de sécheresse oculaire.

« Bien qu'il est tentant de se tourner vers des services de diffusion en continu et des livres électroniques pour se divertir après une longue journée de travail et d'apprentissage devant un écran, je vois des patients dans ma clinique qui souffrent d'yeux fatigués et douloureux pour cette raison précise. Il pourrait s'agir d'un signe de sécheresse oculaire causée par la fatigue oculaire numérique », affirme le Dr Shawn Moore, optométriste à Orillia Optometry. « Des affections comme la sécheresse oculaire peuvent aussi se manifester comme une vision trouble, alors si les patients remarquent des changements dans leur vue, ils doivent quand même consulter un optométriste sans tarder afin que celui-ci puisse réévaluer leurs besoins en matière de soins oculaires. Votre professionnel des soins oculaires pourrait vous recommander d'utiliser des gouttes oculaires contenant des lipides, comme SYSTANEMD COMPLET, ou de passer à une lentille à remplacement quotidien dotée de la technologie de gradient d'eau, comme DAILIES TOTAL1MD. »

En plus de la sécheresse oculaire et de la détérioration de la vision, le sondage a montré que les Canadiens sont frustrés par les inconvénients et les désagréments causés par le port d'un masque et de lunettes lorsqu'ils font des courses. Les trois quarts des Canadiens qui portent des lunettes affirment que celles-ci s'embuent lorsqu'ils portent un masque; 35 % d'entre eux disent qu'ils ajustent leurs lunettes plus souvent lorsqu'ils portent aussi un masque; et plus de la moitié des Canadiens (51 %) qui ont besoin d'une correction de la vue portent des lentilles cornéennes lorsqu'ils sortent à l'extérieur.

Votre vision a changé pendant la pandémie de COVID-19? Les mesures suivantes pourraient vous aider :

Reposez vos yeux. Lorsque vous regardez des écrans, suivez la règle 20-20-20 : toutes les 20 minutes, prenez une pause de 20 secondes et regardez à 20 pieds (6 mètres) de distance pour combattre la fatigue oculaire numérique.

Lorsque vous regardez des écrans, suivez la règle 20-20-20 : toutes les 20 minutes, prenez une pause de 20 secondes et regardez à 20 pieds (6 mètres) de distance pour combattre la fatigue oculaire numérique. Trouvez les bonnes gouttes oculaires. Bien que la sécheresse oculaire soit souvent une affection chronique qui ne peut pas être guérie, les bonnes gouttes oculaires peuvent offrir un confort et aider à atténuer les symptômes. Les lipides présents dans des gouttes comme SYSTANE MD COMPLET restaurent la couche externe du film lacrymal, ce qui aide à prévenir l'évaporation des larmes souvent observée avec la fatigue oculaire numérique.

Bien que la sécheresse oculaire soit souvent une affection chronique qui ne peut pas être guérie, les bonnes gouttes oculaires peuvent offrir un confort et aider à atténuer les symptômes. Les lipides présents dans des gouttes comme SYSTANE COMPLET restaurent la couche externe du film lacrymal, ce qui aide à prévenir l'évaporation des larmes souvent observée avec la fatigue oculaire numérique. Envisagez d'utiliser des lentilles cornéennes à remplacement quotidien. Si votre vision trouble est causée par un changement d'ordonnance et non pas par la sécheresse oculaire, pensez à vous procurer des lentilles cornéennes à remplacement quotidien lorsque votre ordonnance sera changée, car elles éliminent le besoin de nettoyer et de ranger vos lentilles. Pour ceux qui recherchent un confort exceptionnel et une hydratation accrue, les lentilles DAILIES TOTAL1 MD sont dotées de la première et de la seule technologie de gradient d'eau au monde, qui crée un tampon d'humidité sur l'œil si confortable, qu'on a l'impression de ne rien porter du tout.

Si votre vision trouble est causée par un changement d'ordonnance et non pas par la sécheresse oculaire, pensez à vous procurer des lentilles cornéennes à remplacement quotidien lorsque votre ordonnance sera changée, car elles éliminent le besoin de nettoyer et de ranger vos lentilles. Pour ceux qui recherchent un confort exceptionnel et une hydratation accrue, les lentilles DAILIES TOTAL1 sont dotées de la première et de la seule technologie de gradient d'eau au monde, qui crée un tampon d'humidité sur l'œil si confortable, qu'on a l'impression de ne rien porter du tout. Réévaluez votre aménagement. Placez votre écran à la distance de votre bras et ajustez la luminosité de l'écran en fonction de votre environnement, en éliminant toute source de lumière éblouissante près de votre espace de travail.

Placez votre écran à la distance de votre bras et ajustez la luminosité de l'écran en fonction de votre environnement, en éliminant toute source de lumière éblouissante près de votre espace de travail. Visitez votre optométriste. Compte tenu de l'augmentation du temps passé devant des écrans pendant la pandémie, ce n'est pas le moment de négliger la santé de vos yeux. Des examens de la vue réguliers sont essentiels pour assurer votre santé oculaire, et seul un professionnel des soins oculaires peut diagnostiquer une affection comme la sécheresse oculaire ou prescrire le bon dispositif de correction de la vue. Des professionnels des soins oculaires de partout au Canada ont mis en place un certain nombre de mesures de sécurité liées à la COVID-19 dans leurs cliniques afin de vous protéger. Plusieurs offrent des rendez-vous virtuels au besoin et peuvent offrir une expédition directe de produits comme des lentilles cornéennes et des gouttes oculaires.

Parlez à votre professionnel des soins oculaires pour en savoir plus sur DAILIES TOTAL1MD ou SYSTANEMD COMPLET.

Méthodologie de l'étude

Un sondage en ligne a été mené entre le 22 septembre et le 27 septembre 2020 auprès de 1 000 Canadiens ayant besoin d'une correction de la vue, au moyen du groupe témoin en ligne de Léger. À des fins de comparaison, la marge d'erreur d'un échantillon aléatoire de 1 000 répondants est de ± 3,1 %, 19 fois sur 20.

À propos d'Alcon

Alcon aide les gens à voir avec clarté. En tant que chef de file mondial des soins oculaires, avec un héritage qui s'étend sur plus de sept décennies, Alcon offre la gamme de produits la plus vaste pour améliorer la vue et la vie des gens. Chaque année, les produits chirurgicaux et les produits de soins oculaires d'Alcon touchent la vie de plus de 260 millions de personnes aux prises avec des affections comme la cataracte, le glaucome, les maladies rétiniennes et les erreurs de réfraction, dans plus de 140 pays. Les plus de 20 000 associés d'Alcon améliorent la qualité de vie grâce à des produits novateurs, des partenariats avec des professionnels des soins oculaires et des programmes qui favorisent l'accès à des soins oculaires de qualité. Pour en savoir plus, visitez le site www.alcon.ca/fr.

©2020 Alcon Inc. 11/20 CA-DT1-2000101

SOURCE Alcon Canada

Renseignements: Viktoria Kiely, Cohn & Wolfe, [email protected], 647 259-3273