Deux produits institutionnels de Mackenzie parmi les plus performants de leur catégorie

TORONTO, le 23 mars 2022 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») annonce avoir remporté un prix IQ Award 2022 de CAMRADATA pour sa stratégie institutionnelle des Actions mondiales de l'environnement Mackenzie (en dollars américains), qui s'est classée au premier rang dans la catégorie des actions mondiales - valeur toutes capitalisations (en dollars américains) faisant partie de l'univers d'évaluation quantitative indépendante (IQ) de CAMRADATA.

CAMRADATA, chef de file parmi les fournisseurs de données sur l'investissement institutionnel au Royaume-Uni, présente chaque année ses IQ Awards. Ces prix récompensent les mandats de placement qui se démarquent par l'excellence de leur performance, évaluée d'après cinq indicateurs quantitatifs de risque et de performance (rendement excédentaire, ratio d'information, taux de réussite des titres en portefeuille, gains/pertes et intensité des baisses) et reconnaissent la contribution qu'apportent des fonds exceptionnels aux investisseurs institutionnels.

« C'est un grand bonheur pour Mackenzie de recevoir ce prix, qui souligne la vigueur de notre secteur institutionnel, notre détermination à élargir notre clientèle institutionnelle européenne et notre capacité d'offrir des solutions de placement spécialisées ultra-performantes, de dire Barry McInerney, président et chef de la direction de Placements Mackenzie. Nous remercions tout particulièrement notre équipe de placement Mackenzie Greenchip, dont le dévouement et l'esprit d'innovation lui ont valu cet honneur pleinement mérité. »

La stratégie institutionnelle des Actions mondiales de l'environnement Mackenzie (en dollars américains) a été créée en janvier 2008. Elle se caractérise par un portefeuille de titres concentré, diversifié par régions du monde, niveaux de capitalisation et sous-secteurs environnementaux, qui cible des sociétés bien placées pour prendre le virage d'une économie verte au moment où les enjeux liés à l'environnement et aux ressources passent à l'avant-scène de l'univers mondialisé des placements.

Aussi, la stratégie institutionnelle des Sociétés à petite capitalisation des marchés émergents Mackenzie (en dollars américains) s'est classée au deuxième rang dans la catégorie des actions des marchés émergents - petite capitalisation (en dollars américains) faisant partie de l'univers d'évaluation quantitative indépendante.

Pour en savoir davantage sur les solutions institutionnelles de Placements Mackenzie, visitez le site www.mackenzieinvestments.com/en/institutional.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 203,2 milliards de dollars au 28 février 2022. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Beijing et Hong Kong. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

