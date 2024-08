HOBOKEN, New Jersey, 1er août 2024 /CNW/ - La rentrée scolaire est à nos portes, et elle s'accompagne de repas de retour à l'école, de covoiturage et d'aller-retours retour pour les parents et les enfants occupés. En fait, 8 parents sur 10 prévoient d'inscrire leurs enfants à des activités parascolaires au cours de la période de la rentrée scolaire1.

De la table du déjeuner aux collations en déplacement, Hain Celestial vous offre des produits essentiels délicieux et de qualité supérieure pour la rentrée scolaire

Au moment où les familles se préparent pour une autre année scolaire, Hain Celestial Group (Nasdaq : HAIN) vous propose des solutions de collation et de préparation de repas délicieuses et pratiques qui plaisent à tous et comblent les fringales de toute la famille.

Comblez vos fringales

Selon les données des États-Unis, plus de la moitié des parents sont à la recherche de collations plus saines que leurs enfants apprécient2, et 58 % des consommateurs disent rechercher des collations faciles à manger en déplacement3.

Combinant des saveurs craquantes, des formats pratiques et des ingrédients végétariens, les collations Garden Veggie™ sont très populaires à l'heure du dîner ou de la collation. Faites le plein des nouvelles croustilles Garden Veggie™ Flavour Burst™ Tortilla Chips , qui offrent une aventure gustative pour les enfants et les parents, ou recherchez les emballages uniques de collations individuelles Garden Veggie Straws MD dont raffolent les consommateurs.

, qui offrent une aventure gustative pour les enfants et les parents, ou recherchez les emballages uniques de collations individuelles dont raffolent les consommateurs. Pour les plus jeunes, Earth's Best® Organic offre une gamme de collations savoureuses pour les aider patienter avant les repas. Ajoutez du plaisir à leurs journées occupées en leur offrant les collations primée Earth's Best® Organic Garden Veggie Straws4, Veggie Puffs et Sunny Days Snack BarsMD, qui mettent toutes en vedette Sesame Street. Ces collations sont certifiées biologiques et fabriquée avec des ingrédients sains.

L'art de préparer des repas

Vous recherchez des petits-déjeuners et des repas nutritifs et délicieux? Voici un incontournable de la rentrée scolaire.

Un déjeuner rassasiant et riche en protéines peut donner le ton pour toute la journée. Commencez par étendre le beurre d'amandes MaraNatha MD Creamy No Stir sur du pain grillé ou mélangez-le à de l'avoine. Naturel et biologique, le beurre d'amandes MaraNatha offre également une solution de rechange parfaite au beurre d'arachide dans le fameux sandwich beurre d'arachide et gelée.

sur du pain grillé ou mélangez-le à de l'avoine. Naturel et biologique, le beurre d'amandes MaraNatha offre également une solution de rechange parfaite au beurre d'arachide dans le fameux sandwich beurre d'arachide et gelée. Le yogourt Greek Gods MD offre le goût délicieux et la texture lisse et soyeuse d'un yogourt de style grec sans le côté piquant. Donnez à chaque membre de la famille l'occasion de manger du yogourt nature traditionnel Greek Gods MD avec ses fruits favoris, du miel ou du granola pour un début de journée amusant ou un excellent ajout au dîner.

offre le goût délicieux et la texture lisse et soyeuse d'un yogourt de style grec sans le côté piquant. Donnez à chaque membre de la famille l'occasion de manger du avec ses fruits favoris, du miel ou du granola pour un début de journée amusant ou un excellent ajout au dîner. Les plantes peuvent également être une autre source de protéines. Préparez le repas parfait en utilisant les tranches de charcuterie à base de plantes Yves® sur votre pain sandwich préféré. Ajoutez de la laitue et des tomates, et préparez des bâtonnets de carotte pour un repas frais et délicieux.

Satisfaire nos compagnons de covoiturage

Il ne faut pas se le cacher : L'horaire de l'automne est aussi chargé pour le reste de la famille que pour les enfants d'âge scolaire. Pour une excellente collation salée pour maman ou papa, prenez un sac de croustilles de légumes Terra®, qui comprend un mélange de patate douce, de panais à saveur du terroir, de pommes de terre dorées cuites à la marmite et de patate douce légèrement sucrée, transformées en croustilles et assaisonnées de sel de mer. Simple et délicieux.

Ces produits préférés de votre famille sont disponibles dans des destinations populaires de la rentrée scolaire comme Walmart, Amazon, Loblaws et Sobeys, ainsi que dans des épiceries et des magasins spécialisés locaux. Les prix varient et sont à la seule discrétion du détaillant.

1 Source : Sondage 2024 de Deloitte sur la rentrée scolaire (États-Unis)

2 Source : Mintel Better For You Snacking 2024 (États-Unis)

3 Source : Mintel Better For You Snacking 2024 (États-Unis)

4 Le Conseil canadien du commerce de détail a décerné le Grand Prix canadien des nouveaux produits dans la catégorie des produits pour bambins aux Earth's BestMD Organic Garden Veggie Straws.

À propos du Hain Celestial Group

Hain Celestial Group est une importante entreprise mondiale de santé et de bien-être dont le but est d'inspirer un mode de vie plus sain pour les gens, les collectivités et la planète grâce à des marques « meilleures pour vous ». Depuis plus de 30 ans, l'entreprise se concentre intentionnellement sur la nutrition et le bien-être qui ont un effet positif aujourd'hui et pour demain. Les produits de Hain Celestial, dont le siège social est situé à Hoboken, au New Jersey, sont vendus dans plus de 75 pays. L'entreprise offre notamment des collations, des aliments pour bébés et enfants, des boissons, des repas préparés et des articles de soins personnels. Voici nos principales marques : les collations Garden VeggieMD, les croustilles TerraMD, les collations Garden of Eatin'MD, les gelées Hartley'sMD, les aliments pour bébés Earth's BestMD et Ella's KitchenMD, les thés Celestial SeasoningsMD, les boissons à base de plantes JoyaMDet NatumiMD, le yogourt Greek GodsMD, les soupes Cully & SullyMD, Yorkshire ProvenderMD, New Covent GardenMD et ImagineMD les produits sans viande YvesMD et Linda McCartney'sMD (sous licence) et les produits de soins personnels Avalon OrganicsMD, entre autres. Pour en savoir plus, visitez hain.com et suivez-nous sur LinkedIn.

