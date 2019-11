De la mine aux véhicules électriques : Une coalition pose 5 conditions pour que l'électrification des transports ait meilleure mine

QUÉBEC, le 20 nov. 2019 /CNW/ - Réunis hier en point de presse avec des députés de l'Assemblée nationale, une coalition d'élus municipaux, d'experts, de citoyens et d'organismes environnementaux appelle Québec à mettre en œuvre 5 conditions afin que la transition énergétique et l'électrification des transports aient meilleure mine. La coalition réagissait à l'annonce du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Julien, concernant une « réflexion » sur les minéraux stratégiques au Québec.

« On ne peut pas prétendre à des technologies «vertes» et à des modes de transport «propres», sans d'abord réduire la demande à la source, nettoyer les sites miniers contaminés, resserrer les règles environnementales, protéger les milieux sensibles, et véritablement appliquer le principe pollueur-payeur», insiste Raôul Duguay, artiste et porteur d'eau national à Eau Secours.

Le Québec connaît un boom minier pour le graphite et le lithium, avec respectivement 50% et 789% d'augmentation des dépenses depuis 5 ans. Ce boom s'accélèrera d'ici 2050, préviennent la Banque mondiale et plusieurs experts ayant participé à notre conférence internationale la semaine dernière.

Motion quasi-unanime

Les trois partis d'opposition (PLQ, PQ, QS) ont appuyé aujourd'hui une motion qui appelait « Le gouvernement du Québec de s'engager à développer une Politique de production et de consommation responsables des minéraux stratégiques visant l'électrification des transports dans le cadre du Plan d'électrification et de changements climatiques ». Ugo Lapointe, cofondateur de la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine : « Nous sommes déçus que la CAQ est refusée d'appuyer cette motion pour l'instant. Souhaitons que ce ne soit que partie remise ».

Voir les vidéos du point de presse ici:

Ugo Lapointe , Coalition Québec meilleure mine : https://www.facebook.com/183651392835/videos/576800529733814/

, Coalition Québec meilleure mine : https://www.facebook.com/183651392835/videos/576800529733814/ Denis Fillion , Grenville-sur-la-Rouge : https://www.facebook.com/183651392835/videos/583762335726853/

, : https://www.facebook.com/183651392835/videos/583762335726853/ Raôul Duguay , artiste et philosophe : https://www.facebook.com/183651392835/videos/2429487160601207/

, artiste et philosophe : https://www.facebook.com/183651392835/videos/2429487160601207/ Émilise Lessard-Therrien , Québec Solidaire : https://www.facebook.com/183651392835/videos/541810819975460/

, Québec Solidaire : https://www.facebook.com/183651392835/videos/541810819975460/ Sylvain Gaudreault , Parti Québécois : https://www.facebook.com/183651392835/videos/433974757498268/

Étaient également présents lors du point de presse:

Diego Creimer , Fondation David Suzuki

, Fondation David Suzuki Normand Éthier , SOS-Grenville-sur-la-Rouge

, SOS-Grenville-sur-la-Rouge Pierre Langlois , consultant-expert en électrification des transports

, consultant-expert en électrification des transports Alice-Anne Simard , Nature Québec

, Nature Québec Louis St-Hilaire , Regroupement pour la protection des lacs de la Petite-Nation

, Regroupement pour la protection des lacs de la Petite-Nation Rodrigue Turgeon , Comité citoyen pour la protection de l'esker

