SHARM EL SHEIKH, Égypte, 14 novembre 2022 /CNW/ -- À l'approche du G20, des étudiants de 15 universités prestigieuses réparties dans neuf pays ont appelé les chefs de file mondiaux à autonomiser les jeunes et à défendre les principes du multilatéralisme afin concrétiser les engagements en matière d'avenir carboneutre.

L'appel à l'action provient de jeunes ambassadeurs de l'Alliance mondiale des universités sur le climat (GAUC), qui ont publié une lettre ouverte adressée aux chefs de file mondiaux lors de l'événement « Climate x » qui s'est déroulé dans le cadre de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP27), qui s'est tenue à Sharm el Sheikh, en Égypte. L'événement Journée des finances, qui s'est tenu au pavillon de la Chine le 9 novembre, a réuni des membres de la GAUC et certains chefs de file mondiaux en matière de climat, dont Xie Zhenhua, envoyé spécial de la Chine pour le changement climatique; Chrysoula Zacharopoulou, Secrétaire d'État française chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux; Inger Andersen, Directrice exécutive, Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE); Nick Stern, président du Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, LSE; et Elizabeth Yee, vice-présidente exécutive, Rockefeller Foundation.

Xie Zhenhua, envoyé spécial de la Chine pour le changement climatique, a souligné l'importance de la contribution des jeunes à l'approche synergique du problème climatique : « Le point commun entre les solutions de lutte contre le changement climatique et les autres objectifs de développement durable (ODD) constitue la clé de la révolution verte de l'humanité, qui est l'un des grands principes de l'événement « Climate X ». Le moment est venu d'encourager un plus grand nombre de jeunes à se joindre à ce mouvement et à proposer des solutions novatrices. »

Au cours de l'événement, les jeunes ambassadeurs de la GAUC ont présenté une lettre soulignant la nécessité de mettre à profit les compétences et la motivation des jeunes en vue de la prise de mesures urgente pour lutter contre le changement climatique aux chefs de file mondiaux, au nom des étudiants de six continents différents. Yenziwe Mbuyasa, Ambassadeur mondial de la jeunesse de la GAUC à l'Université de Stellenbosch, a déclaré : « Les jeunes du monde entier ont un intérêt direct dans l'action climatique destinée à aider le monde et sont prêts à apporter leur passion, leurs idées, leur intelligence et leurs actions afin de protéger notre planète en vue ' un avenir durable. »

Élaborée par la nouvelle génération de chefs de file en matière de climat, la lettre demande aux décideurs de respecter les principes de l'équité et du multilatéralisme intergénérationnels, et d'élargir les canaux afin que les jeunes participent efficacement à la gouvernance climatique mondiale.

« En plus d'être des observateurs et d'exprimer leur opinion, les jeunes sont capables d'apporter des changements transformationnels en s'appuyant sur notre sagesse et nos solutions. » Canyang Xie, ambassadeur de la GAUC à l'Université Tsinghua, a déclaré : « Grâce à des possibilités et des plateformes diversifiées, nous renforcerons notre rôle de chefs de file en matière de climat et élargirons nos horizons », a souligné Ghilan Mara Andreea, ambassadeur de la GAUC à la London School of Economics. Vous pouvez lire la lettre intégrale ici .

L'événement Climate X fait partie de la campagne Climate x 2022 lancée par la GAUC, qui comprend une série d'événements tenus aux niveaux national, régional et mondial, tels qu'un projet pilote de formation au leadership des jeunes, un forum régional africain sur le climat, ainsi que le Sommet mondial Climate x de la jeunesse 2022 sur un avenir carboneutre et la Semaine mondiale de la jeunesse pour le climat.

Michael R. Bloomberg, envoyé spécial des Nations Unies pour l'ambition et les solutions en faveur du climat et fondateur de Bloomberg L.P., ainsi que de Bloomberg Philanthropies a déclaré : « Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, les jeunes méritent d'avoir leur mot à dire. L'Alliance mondiale des universités sur le climat contribue à offrir cette possibilité, tout en appuyant le travail des jeunes visant à bâtir un avenir plus durable. Nous avons besoin d'un plus grand nombre de partenariats mondiaux et coopératifs comme celui-ci pour faire avancer nos progrès ». En tant que partenaire rassembleur, l'entreprise Bloomberg L.P est fière de miser sur sa collaboration fructueuse avec la GAUC et d'annoncer qu'elle accordera à 100 étudiants participant au programme pilote Climate x de la GAUC un accès gratuit à la certification ESG récemment publiée par Bloomberg L.P.

La campagne a également obtenu le soutien de la Fondation Rockefeller. Sa vice-présidente exécutive, Elizabeth Yee, a déclaré : « La GAUC incarne l'effort mondial nécessaire entre les générations et les secteurs pour lutter contre le changement climatique. En soutenant les étudiants du monde entier et en établissant un lien entre eux, la GAUC prépare les jeunes chefs de file en matière de changements climatiques à leur rôle futur et leur permet d'apporter leur contribution dès aujourd'hui. »

