PARIS, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Botanee Group, une marque chinoise de premier plan de produits cosméceutiques, se fait actuellement remarquer sur la scène internationale avec ses innovations révolutionnaires à base de plantes dans le domaine de la beauté. Forte d'un engagement profond envers la durabilité et la santé de la peau, Botanee apporte au monde sa recherche approfondie sur les ingrédients végétaux haute performance de la Chine. Son approche novatrice vient d'être reconnue à COSMETIC 360, plus grand salon commercial au monde consacré aux innovations et aux tendances dans l'industrie du parfum et des cosmétiques.

À l'occasion de sa 10e édition au prestigieux Carrousel du Louvre, le salon COSMETIC 360 de cette année a vu l'organisation du premier concours international d'excellence en cosmétique, baptisé COSMETOPIADS. Sur les 250 exposants, seuls sept prix ont été remis, et Botanee a remporté le PRIX INPD 2024 dans la catégorie Matières premières. Botanee a également remporté le prix COSMETOPIADS dans la catégorie Recherche publique d'excellence, qui était brigué par des instituts de premier plan de 14 pays. Les deux prix soulignent l'excellence inégalée de Botanee en matière d'innovation et de matières premières et son leadership en recherche cosmétique révolutionnaire.

« Il s'agit d'une reconnaissance internationale exceptionnelle qui récompense des années de recherche et d'innovation de Botanee. Nous investissons actuellement pour créer davantage d'opportunités d'offrir aux consommateurs du monde entier un plus grand nombre de technologies à base de plantes primées », a déclaré Zhong Wei, directeur des relations publiques de Botanee Group.

L'innovation végétale provient du Yunnan, en Chine

L'une des principales marques chinoises de produits cosméceutiques, Botanee a pour mission d'amener les ingrédients chinois sur la scène mondiale grâce à des technologies à base de plantes et à de nouveaux modes de collaboration.

Au cœur du succès de Botanee se trouve sa recherche de pointe, axée sur les plantes médicinales indigènes de la province du Yunnan. La société a exploré plus de 6 500 espèces, choisissant finalement celles offrant des ingrédients actifs à fort potentiel pour des applications de soins de la peau. À ce jour, Botanee se classe au premier rang en Chine pour les nouvelles matières premières végétales enregistrées auprès de la National Medical Products Administration (NMPA), l'organisme de réglementation chinois des produits cosmétiques, avec un total de onze approbations.

Par exemple, Botanee a appliqué ses recherches sur cette plante rare qu'est le Prinsepia utilis Royle, également connu sous le nom de cerise himalayenne, à sa crème pour peaux sensibles de deuxième génération de marque Winona. L'extrait est une innovation brevetée qui montre le potentiel d'atténuer la sensibilité cutanée, en agissant sur la protéine CLDN-5. Cette innovation de pointe a déjà été reconnue en Chine, ce qui a valu à Winona le prix du nouveau produit de l'année lors des Tmall Golden Makeup Awards 2024.

De la Chine à la France, de la France au monde

Botanee applique une stratégie d'expansion mondiale ciblée, axée sur la collaboration entre l'industrie, le milieu universitaire, le secteur de la recherche et le secteur pharmaceutique. Cette stratégie de coopération s'inscrit dans le cadre du modèle de croissance mis en place par le groupe depuis ses débuts, grâce à l'expérience en recherche et développement du fondateur de Botanee, le Dr Guo Zhenyu, dans les industries des produits cosmétiques et pharmaceutiques.

Après le Botanee Research Institute centré à Shanghai, le groupe a pris de l'expansion en 2022 avec le Yunnan Characteristic Plant Extraction Laboratory (Yunke Laboratory) à Kunming, dans la province du Yunnan. Puis, en 2023, Botanee a annoncé son premier centre de recherche international, le BTN French Research Center, développé en collaboration avec le Skin Research Center de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Par la suite cette même année, le Japan Research Center a été créé, se concentrant sur la protection solaire et les bases de maquillage pour peaux sensibles.

Ces centres de recherche jettent les bases de l'empreinte mondiale de R&D de Botanee, qui a choisi maintenant de s'étendre en Suisse avec le Swiss Research Center qui se concentrera sur les produits anti-âge et les avancées en matière de santé de la peau.

Des gens à la planète, apporter une santé et une beauté durables à tous

En tant qu'entreprise axée sur les facteurs ESG, Botanee se consacre à la protection de la biodiversité à long terme. L'entreprise a lancé une série d'initiatives au Yunnan, comme la Haba Snow Mountain Biodiversity Science Popularization Base, la Biodiversity Courtyard et d'autres projets de tourisme écologique. À ce jour, le Botanee Charity Fund a investi plus de 50 millions de yuans dans des projets ESG.

Le Yunke Laboratory joue également un rôle important dans la préservation des ressources naturelles et la promotion du développement durable au Yunnan. En 2023, le laboratoire a établi une banque complète de plantes visant à soutenir l'utilisation durable des ressources végétales indigènes de la province.

Alors que Botanee poursuit son expansion mondiale, elle demeure inébranlable dans sa mission d'apporter la santé et la beauté à tous. Grâce à son engagement envers l'innovation, le développement durable et la collaboration mondiale, Botanee est prête à faire progresser le paysage de beauté mondial en pleine évolution.

À propos de Botanee Group

Fondée en 2010, Botanee s'est forgé une place dans l'industrie de la beauté. Selon Euromonitor, sa marque principale Winona est actuellement la marque cosméceutique numéro un en Chine en termes de part de marché, étant bien reconnue pour ses produits pour peaux sensibles à base de plantes originaires du Yunnan. Le portefeuille du groupe est aussi diversifié qu'impressionnant, avec des marques appréciées comme Winona, Winona Baby, AOXMED, Beforteen, Pure&Mild et ZA.

En 2023, Botanee Group a réalisé un revenu annuel remarquable de 5,52 milliards de yuans, avec un montant important de 335 millions de yuans consacré à la recherche et au développement, ce qui positionne l'entreprise parmi les principaux chefs de file en matière d'investissement en recherche et développement au sein de l'industrie chinoise.

SOURCE Botanee Group

PERSONNE-RESSOURCE : Mengyu Qin, [email protected]