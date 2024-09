Dunhuang accueille la septième exposition culturelle de la route de la soie, Bridging East and West avec une riche mosaïque d'événements et d'expositions

DUNHUANG, Chine, 24 septembre 2024 /CNW/ - La 7e exposition culturelle internationale de la route de la soie (Dunhuang) a commencé le 21 septembre à Dunhuang, dans la province du Gansu.

Cérémonie d’ouverture de la 7e exposition culturelle internationale de la Route de la soie (Dunhuang). (PRNewsfoto/Dunhuang International Cultural Expo)

L'événement de cette année dont le thème porte sur la « Pratique de l'initiative de civilisation mondiale, le renforcement des échanges culturels et de l'apprentissage mutuel » comprend 18 activités couvrant cinq domaines clés, dont le Forum de Dunhuang, des expositions culturelles, des spectacles artistiques et la promotion des investissements. L'exposition devrait attirer plus de 800 participants de plus de 50 pays, régions et organisations internationales.

L'exposition sert de plateforme essentielle pour les échanges culturels et la coopération dans le cadre de la Belt and Road Initiative. Depuis sa création en 2016, l'événement s'est engagé à promouvoir l'esprit de paix et de coopération, d'ouverture et d'inclusion, d'apprentissage mutuel et d'avantage mutuel de la Route de la soie. Grâce à des activités thématiques et informatives organisées, l'événement vise à renforcer l'héritage de la culture de Dunhuang et à stimuler les échanges culturels entre les pays de la Belt and Road à de nouveaux niveaux d'engagement.

Dunhuang occupe une place spéciale dans l'histoire de l'ancienne Route de la soie, évoluant au fil de siècles d'échanges entre la civilisation chinoise et de nombreuses cultures mondiales. Avec près de 2 000 ans de patrimoine culturel, les contributions de Dunhuang représentent le trésor d'art le plus vaste, le plus durable, le plus riche et le mieux préservé, un joyau lumineux dans le flux durable de la civilisation humaine.

L'exposition de cette année comprend divers forums, dont le Dialogue international de la jeunesse sur les civilisations, la Belt and Road Initiative: Coopération et développement entre la Chine centrale et l'Asie du Sud, et pratiques novatrices et coopération internationale en matière de protection du patrimoine culturel immatériel, en plus de l'exposition d'échange d'art photographique « Lumière du Nord et du Sud » de l'Uruguay et de la Chine.

Xia Zehan, directeur et représentant du Bureau régional de l'UNESCO pour l'Asie de l'Est, a déclaré que l'UNESCO se consacre à aider Dunhuang à devenir une plaque tournante mondiale pour les échanges multiculturels et à jouer un rôle plus important dans la promotion du dialogue culturel.

Zhang Ming, secrétaire général du Secrétariat de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), a ajouté que l'exposition offre une plateforme précieuse aux pays régionaux pour s'engager dans une communication étroite et améliorer les relations interpersonnelles. Il a souligné que l'événement a reçu un soutien actif et une vaste participation de la part de tous les pays, y compris des États membres de l'OCS.

