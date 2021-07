De jour comme de soir, la Promenade Ontario vous attend - Venez profiter de la fraîcheur de l'été dans Hochelaga!

MONTRÉAL, le 2 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Depuis le 24 juin dernier, c'est une Promenade Ontario piétonne, ludique, rétro et festive qui reçoit la visite! Habillée d'un tout nouveau concept d'aménagement, d'installations ludiques, d'un mobilier urbain hyper coloré et de nombreux espaces verts et ombragés, la rue commerciale constitue une destination fraîcheur à ne pas manquer.

De jour comme de soir, la population est invitée à découvrir son artère commerciale préférée bien décidée à vibrer au rythme de l'été!

La Promenade Ontario multiplie cette année les espaces ombragés, le verdissement - plus de 3200 plantes, arbustes, vivaces et végétaux comestibles sont installés dans 400 larges bacs et pots - et invite petits et grands à profiter des brumisateurs conçus sous le signe de la créativité!

Une Promenade Ontario plus verte, colorée et animée que jamais!

L'édition 2021 comporte d'autres nouveautés comme l'ajout d'un espace animation à l'entrée de la rue Nicolet qui accueillera des activités pour toute la famille. Commerçants et clients sont aussi ravis d'avoir accès dorénavant à des terrasses élargies.

Un service de triporteur à assistance électrique aux couleurs de la Promenade est aussi offert gratuitement du jeudi au dimanche, en priorité aux personnes à mobilité réduite. Toujours en matière d'accessibilité universelle, mentionnons qu'il est possible d'accéder en tout temps aux commerces à partir d'un véhicule adapté et que de multiples rampes d'accès menant aux commerces ou terrasses ont été ajoutées.

« Cette année encore, nous croyons que la piétonnisation de la rue Ontario constitue une occasion formidable pour les citoyens de se réapproprier l'espace public, d'y passer d'agréables moments grâce à un concept d'aménagement ludique et attrayant tout en fréquentant nos commerces locaux. Nous avons cherché à répondre aux besoins et aux attentes exprimés par les citoyens et les commerçants afin de faire de la Promenade Ontario la destination la plus recherchée de l'été! » dit le maire de l'arrondissement, M. Pierre Lessard-Blais.

Bien que la rue Ontario soit ouverte à la circulation automobile entre les rues Nicolet et Darling, la thématique, les couleurs estivales, du mobilier urbain coloré et des terrasses élargies s'y retrouvent également.



Belle de jour, belle de soir!

Tout au long de l'été, la CAPP (Corporation d'animation des places publiques) présentera des activités pour la famille, en plus de proposer des jeux d'habileté de tous azimuts. Les familles ont ainsi rendez-vous à la scène d'animation, chaque jeudi et vendredi de 10 h à 17 h, ainsi que le samedi et dimanche de 9 h à 17 h.



Pour en savoir davantage sur la programmation, c'est ici :

https://www.cappmtl.com/ontario-samuse



Toutes les raisons sont bonnes pour découvrir et redécouvrir la Promenade Ontario cet été! Profitez-en pour visiter vos commerçants favoris d'Hochelaga qui ont bien hâte de vous recevoir, que ce soit en boutique, au restaurant ou sur la terrasse!



Partenaires du projet

L'édition 2021 de la Promenade Ontario est présentée par l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et la Ville de Montréal en collaboration avec la Société de développement commercial Hochelaga-Maisonneuve (SDC HM).

Elle a été élaborée à partir des commentaires formulés par les citoyens à l'automne 2020 et des propositions des commerçants récoltées lors d'un exercice consultatif tenu au printemps 2021.

De nombreux partenaires ont rendu possible le projet, dont les concepteurs NIP paysage, Paprika, Signature Design Communication et Atomic3, ainsi que les organismes suivants :

L'Atelier Urbain

Corporation d'animation des places publiques (CAPP)

Jalon Mtl

Jardin botanique | Espace pour la vie

Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

Vélo Duo

YAM / Y'a quelqu'un l'aut' bord du mur

Recherchez Promenade Ontario sur Montreal.ca pour en apprendre davantage!



Album photo :

https://www.flickr.com/photos/arrondissement_mhm/albums/72157719491535206



