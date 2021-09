OTTAWA, ON, le 16 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) lancent aujourd'hui la dernière version de leur dynamique campagne de publicité qui met en lumière les pratiques agricoles modernes, durables et responsables. En démontrant l'importante relation entre les consommateurs et les producteurs, la campagne Les producteurs laitiers de demain souligne les normes élevées en vertu desquelles le lait canadien est fabriqué, ainsi que les initiatives et les réalisations de l'industrie en matière de durabilité.

« Les producteurs laitiers adoptent constamment de nouvelles technologies et de nouvelles approches pour produire du lait canadien de haute qualité tout en respectant les normes parmi les plus élevées au monde en matière de salubrité des aliments, de soins aux animaux et de durabilité », a déclaré Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada. « Nous sommes heureux de présenter la prochaine génération de chefs de file du secteur laitier dans cette campagne, car ils illustrent le genre d'innovation et de progrès de pointe qui poussent notre secteur vers un avenir plus durable. »

La campagne jumelait de jeunes agriculteurs et de jeunes chefs cuisiniers. Ensemble, ils partagent une passion pour la durabilité et les normes élevées, et s'engagent à faire honneur aux denrées locales.

En commençant le parcours laitier à un endroit auquel la plupart des gens peuvent s'identifier -- leurs assiettes -- la campagne Les producteurs laitiers de demain aident les consommateurs à voir le travail acharné derrière la production de lait canadien de haute qualité. Grâce à un titre amusant « Révercettes », les ambassadeurs des chefs des PLC, Eric Chong et Paul Toussaint, ramènent les consommateurs du repas fini à la source de leurs ingrédients de qualité -- la ferme -- en déboulonnant les mythes sur le lait.

Au cœur de la campagne se trouve le logo de la Vache bleue des PLC, un symbole reconnu par neuf Canadiens sur dix et qui représente les normes élevées qui entrent dans chaque goutte de lait 100 % canadien.

« Cette campagne unique et captivante aide à rappeler aux consommateurs l'engagement de nos producteurs envers le soin des animaux, nos progrès continus dans la réduction des émissions de carbone et les normes élevées des producteurs laitiers canadiens », déclare Pamela Nalewajek, vice-présidente du marketing des PLC. « Nous sommes heureux d'apporter cette nouvelle touche créative à la sensibilisation à l'agriculture. »

La campagne bilingue, d'une durée de six semaines, commence le 14 septembre, avec des composantes sociales et numériques (vidéo en ligne, influenceurs, Web et audio), qui seront diffusées nationalement jusqu'au 25 octobre. L'agence de création responsable de cette campagne était DDB Canada et les médias ont été achetés par Initiative.

Pour voir la campagne, cliquez ici.

PROFIL DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada sont l'organisme national de politique, de lobbying et de promotion qui représente les éleveurs laitiers canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier. Ils cherchent aussi à maintenir des politiques qui favorisent la viabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé.

Renseignements: CONTACT MÉDIAS, David Lauer, directeur adjoint des communications, Producteurs laitiers du Canada; [email protected]; 343-809-0387

