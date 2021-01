Des vidéos virales visionnées par plus de 300 000 personnes montrent des jeunes qui critiquent la marque de papier hygiénique Charmin, préoccupés par le déclin de l'habitat du caribou, la destruction de la forêt boréale et le viol de la souveraineté des nations autochtones

CINCINNATI, 15 janvier 2021 /CNW/ - Alors que les dirigeants de Procter & Gamble ont pris la parole lors du CES 2021 cette semaine pour vanter leurs initiatives en matière de développement durable, de jeunes activistes frustrés des pratiques d'écoblanchiment de l'entreprise ont inondé les plateformes de médias sociaux TikTok et Instagram avec des douzaines de vidéos virales et de publications vues par plus de 300 000 personnes afin d'exprimer leur mécontentement. Les influenceurs dénoncent la marque de papier hygiénique Charmin en exprimant leurs inquiétudes au sujet du déclin de l'habitat du caribou, de la destruction de la forêt boréale et de la remise en question de la souveraineté autochtone au Canada, où l'entreprise se procure une partie de ses fibres.

« Procter & Gamble, la société mère de Charmin, induit les consommateurs en erreur lorsqu'elle affirme, pour les rassurer, qu'elle plante des arbres. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle coupe en fait d'énormes portions de la forêt boréale, ce qui détruit l'habitat d'espèces en voie de disparition comme le caribou des bois », explique @trison_b, utilisateur de TikTok.

Cette dénonciation publique survient trois mois après que les actionnaires eurent défié l'entreprise et voté en faveur d'une proposition pour que P&G évalue comment elle peut améliorer ses pratiques d'approvisionnement forestier et réduire son incidence sur les écosystèmes. Cela indique clairement que la plus grande entreprise de biens de consommation au monde n'en fait pas assez pour faire face aux conséquences financières de la déforestation et de la dégradation des forêts dans ses chaînes d'approvisionnement. Procter & Gamble n'a pas publié de plans sur la façon dont elle répondra à cette proposition.

« Des entreprises comme P&G se disent soucieuses de l'environnement et se font applaudir pour cela, comme si tout le monde oubliait que le papier hygiénique qu'elle produit est fabriqué à partir d'arbres plantés sur des terres appartenant aux nations autochtones », a déclaré @_reem.k_ sur TikTok.

Près d'une douzaine de jeunes militants et d'organisations jeunesse se sont joints à l'organisme environnemental Stand.earth pour publier des vidéos accompagnées des mots-clics #GreenOut22 et #WipeRightCharmin.

« Pour fabriquer votre papier toilette Charmin, Procter & Gamble est en train de détruire la forêt boréale. Elle viole par le fait même les principes du développement durable et pratique l'écoblanchiment, a déclaré sur TikTok @jaysoune, un résident canadien. Voyez de quoi elle a l'air maintenant; n'est-elle pas magnifique? », demande-t-il sarcastiquement en montrant une photo d'une coupe à blanc.

