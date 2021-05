De jeunes entrepreneures de Terrebonne se distinguent au Gala de la relève entrepreneuriale du Québec de JA Québec

MONTRÉAL, le 21 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le 20 mai dernier, 5 jeunes femmes dynamiques du Collège Saint-Sacrement de Terrebonne ont récolté les honneurs en remportant plusieurs prix, notamment le prix convoité de « l'Entreprise de l'année 2021 » lors du Gala de la relève entrepreneuriale du Québec, dans le cadre du programme Entreprise Étudiante de JA Québec.

Leur entreprise Mahalo, qui fabrique des sels de bain faits à la main et 100 % naturels, a remporté la 1re place pour « L'Entreprise de l'année ». L'entreprise a également gagné la 1re place dans les catégories « Meilleur produit », « Meilleur site Internet » et « Meilleur clip JA ». De plus, la jeune entrepreneure, Alyssa Santos, membre de l'équipe Mahalo, a aussi été la grande gagnante du prix « Meilleure présidente ». Les jeunes entrepreneurs se sont vu décerner des bourses pour chacune de ces catégories. Le jury était composé de gens d'affaires provenant de plusieurs régions du Québec.

L'équipe de Mahalo ira représenter le Québec au concours canadien National Company of the Year Competition cet été, organisé par Junior Achievement Canada.

Le programme Entreprise Étudiante offre l'opportunité aux jeunes des secondaires 4 et 5 de travailler ensemble à créer une entreprise, en scolaire ou en parascolaire, sous la supervision de mentors du milieu des affaires. Le but est de développer leur leadership, leur collaboration, leur capacité de travailler en équipe et leur sens de l'initiative et ainsi, de former les leaders et les entrepreneurs de demain.

JA Québec est un OBNL qui existe au Québec depuis 59 ans et dont la mission est d'inspirer et d'éduquer les jeunes de 10 à 18 ans sur l'entrepreneuriat, la préparation au marché du travail et les finances. En plus du programme Entreprise Étudiante destiné aux élèves des 4e et 5e secondaire, l'organisme offre également des programmes scolaires sous forme d'ateliers d'une demi-journée donnés gratuitement par des gens d'affaires dans les écoles primaires et secondaires. L'organisme fait partie de la grande famille des JA (Junior Achievement), qui existe depuis plus de 100 ans, présente dans 115 pays dans le monde.

