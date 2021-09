De jeunes citoyens se mobilisent pour Montréal-Nord

MONTRÉAL-NORD, le 14 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Les jeunes de Montréal-Nord se sont réunis en grand nombre le 11 septembre dernier au parc Henri-Bourassa pour participer à Engagement-Jeunesse, un événement rassembleur conçu par et pour les jeunes dans le but de motiver et d'encourager la participation à la vie citoyenne du quartier, d'inspirer et d'encourager l'action communautaire.

« Notre administration a souhaité la mise sur pied d'un Conseil jeunesse afin d'avoir l'opinion des jeunes sur divers enjeux qui les concernent. Je suis fière des réalisations des membres du Conseil jeunesse et l'événement d'aujourd'hui est la démonstration que les jeunes savent se mobiliser et peuvent exercer une influence positive dans leur milieu de vie. Il est primordial de les écouter, c'est ce que nous faisons », a déclaré la mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord Christine Black dans son message aux jeunes qui étaient présents.

« Il était important pour les membres du Conseil jeunesse de proposer une journée de mobilisation pour souligner les bons coups de la jeunesse de Montréal-Nord. Faire ressortir une image positive de l'engagement et de la participation citoyenne des jeunes femmes et jeunes hommes de l'arrondissement », affirme avec fierté Pasha Bahmani-Blain, secrétaire du Conseil jeunesse.

Cette grande célébration a su mobilier différents acteurs du milieu : jeunes hommes et jeunes femmes de la relève culturelle, des d'affaires, leaders d'opinion et du développement social. Plusieurs groupes et organismes communautaires du milieu ont également été invités à l'événement pour présenter leurs ressources et faire connaître les services qu'ils offrent à travers un parcours de kiosques; l'objectif étant de tisser des liens de solidarité et d'entraide avec les participants. Musique, danse et ambiance festive marquaient également cette journée de mobilisation citoyenne.

« Il y a derrière cette initiative un désir de se réapproprier un espace d'engagement. Cet événement est pour montrer ce dont les jeunes de Montréal-Nord sont réellement capables lorsqu'ils travaillent ensemble pour faire avancer leurs idées et leur vision du Vivre ensemble », affirme la vice-présidente du Conseil jeunesse de Montréal-Nord Sara Chams.

Engagement jeunesse a également pris forme à la suite des consultations que les membres du Conseil jeunesse ont menées auprès d'une centaine de jeunes de l'arrondissement. Afin de mieux comprendre leurs besoins et mieux connaître le type d'événement qu'ils souhaitaient, cette consultation cherchait à cerner quels sont les obstacles à la participation citoyenne des jeunes et quelles solutions peuvent être mises en place pour les surmonter. À la suite de l'événement d'aujourd'hui, des recommandations seront formulées dans le cadre d'un avis qui sera déposé aux élus de l'arrondissement.

Le projet Engagement jeunesse est financé par le Secrétariat à la jeunesse du Québec (SAJE) et soutenu par l'arrondissement de Montréal-Nord.

Le Conseil jeunesse de Montréal est une instance jeunesse créée en décembre 2018 qui relève de l'arrondissement et représente les intérêts des jeunes. Sa mission est de conseiller les élus sur les enjeux jeunesses, assurer qu'on tienne compte des préoccupations des jeunes lors des prises de décisions à l'arrondissement et de donner la parole aux jeunes tout en participant à établir les priorités jeunesses municipales.

SOURCE Conseil jeunesse de Montréal-Nord

Renseignements: Pour plus de renseignements : Louis Tremblay, Arrondissement de Montréal-Nord, 514 617-3256, [email protected]