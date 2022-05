DE JEUNES CANADIENS SE RASSEMBLENT À WINNIPEG POUR PARLER DE DIVERSITÉ, D'INCLUSION ET D'ALLIANCE DANS UN MONDE POST-PANDÉMIQUE TRÈS DIFFÉRENT

Expériences Canada organise son premier événement national en mode présentiel depuis 2020

OTTAWA, ON, le 2 mai 2022 /CNW/ - Après deux ans de programmes et d'événements virtuels, Expériences Canada réunit 60 jeunes participants et jeunes leaders à Winnipeg du 5 au 8 mai pour un forum sur le thème de l'alliance et de la défense des droits. Dans le cadre du forum, les participants auront l'occasion de contribuer au nettoyage de la forêt d'Assiniboine avec Fierté Winnipeg. Ils visiteront le Musée canadien des droits de la personne, et Quamajug, le centre inuit du Musée des beaux-arts de Winnipeg ainsi que le Fort Whyte Alive. Pour beaucoup de ces sites, il s'agira également d'un premier rassemblement national de groupes depuis le début de la pandémie.

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, a déclaré : « En tant qu'ardents défenseurs d'un changement fondamental, les jeunes sont notre avenir. Ce sont les leaders d'aujourd'hui et de demain qui, grâce à des occasions comme celles-ci, bâtissent un Canada plus inclusif et plus équitable. »

Dans le cadre de leurs candidatures, les jeunes étaient invités à présenter leur point de vue au sujet de l'alliance. Expériences Canada a reçu deux fois plus de demandes que de places disponibles.

Depuis trois mois, les jeunes se préparent en participant régulièrement à des réunions virtuelles afin de s'informer sur divers sujets d'alliance, notamment l'islamophobie, les LBGBTQ2S+, la réconciliation, l'accessibilité pour les personnes vivant avec un handicap, le racisme environnemental, la santé mentale et l'impact des médias sociaux.

« Les réunions virtuelles organisées en préparation du forum ont été très formatrices et m'ont permis de m'exprimer sur des sujets qui ne sont pas nécessairement des conversations courantes chez moi », a déclaré Regan Sentner, une jeune participante de l'Île-du-Prince-Édouard. « Je suis très enthousiaste à l'idée de pouvoir mettre à profit ce que j'ai appris et de sensibiliser d'autres personnes. »

« Voir tant de passion et d'humanité chez tous les intervenants et les participant.es est une véritable source d'inspiration pour moi, qui suis très motivée pour m'engager dans les causes qui me passionnent », a ajouté Mehul Madhura, une participante de Toronto.

« Nous souhaitons que les participants profitent pleinement de leur séjour à Winnipeg pour ce qui est probablement leur premier grand voyage depuis le début de la pandémie. Cependant, leur objectif principal sera de collaborer à l'enregistrement et à la production d'une série de podcasts originaux destinés aux jeunes et portant sur l'alliance et la défense des droits », a déclaré Deborah Morrison, présidente et directrice générale d'Expériences Canada. « La série de podcasts sera l'occasion pour eux de partager les connaissances qu'ils ont acquises avec un plus large public de jeunes. »

Le projet est généreusement soutenu par le volet Forums Jeunesse Canada du Programme Échanges Canada du ministère du Patrimoine canadien ainsi que par des bailleurs de fonds privés tels que Canada-Vie, Power Corporation du Canada et WestJet.

« À Canada-Vie, nous nous engageons à favoriser la diversité, l'équité et l'inclusion dans nos communautés et nous nous consacrons à la création d'une culture inclusive », a déclaré Debbie Down, directrice des relations communautaires à Canada-Vie. « C'est pourquoi nous sommes heureux de soutenir Expériences Canada - parce que cette organisation favorise les changements significatifs dans nos milieux de vie et de travail. Grâce à ses programmes novateurs, Expériences Canada inspire les jeunes à s'attaquer à des enjeux sociaux complexes et leur donne les moyens de se transformer en futurs artisans du changement. »

Les représentants des médias qui souhaitent assister à cet événement sont invités à communiquer avec nous pour connaître l'horaire complet.

Á propos d'Éxperiences Canada

Expériences Canada est un organisme de bienfaisance national enregistré qui aide les jeunes Canadien.nes à découvrir leur pays d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée grâce à des échanges réciproques, des forums, des conférences et d'autres occasions d'établir des liens entre eux.

Depuis 85 ans, Expériences Canada ouvre l'esprit des jeunes et les implique dans un monde plus large. Nous offrons des possibilités d'apprentissage transformatrices accessibles aux jeunes de partout au Canada - en créant des expériences amusantes, sécuritaires et mémorables qui approfondissent leur lien avec leur communauté et leur pays, enrichissent leurs relations personnelles et renforcent leur confiance et leurs compétences.

Name/Nom City/Ville Province Role Ruby Calgary Alberta Youth Megan Sylvan Lake Alberta Youth Muskaan Delta British Columbia Youth Cassie Port Alberni British Columbia Youth Mak Surrey British Columbia Youth Leader Alexa Vancouver British Columbia Youth Lilia Vancouver British Columbia Youth Dominique Vancouver British Columbia Youth Titiana Vancouver British Columbia Youth Olivia Williams Lake British Columbia Youth Anika Windermere British Columbia Youth Kevin Brandon Manitoba Youth Elisee Camp Morton Manitoba Youth Rylan Kleefled Manitoba Youth Namirembe The Pas Manitoba Youth Marium Winnipeg Manitoba Youth Wynn Winnipeg Manitoba Youth Angelica Winnipeg Manitoba Youth Leader Cleche Winnipeg Manitoba Youth Leader Stefan Fredericton New Brunswick Youth Leader Lizzie Lutes Mountain New Brunswick Youth Ifza Port au Choix Newfoundland and Labrador Youth Riz St. John's Newfoundland and Labrador Youth Tseada Inuvik Northwest Territories Youth Penelope Yellowknife Northwest Territories Youth Apollo Yellowknife Northwest Territories Youth Katie Iqaluit Nunavut Youth Devyn Amherstburg Ontario Youth Theodore Belle River Ontario Youth Rhyan Dover Centre Ontario Youth Aarya Kanata Ontario Youth Maya Kingston Ontario Youth Mara Kingston Ontario Youth Siobhan Lindsay Ontario Youth Mehul Markham Ontario Youth Tiya Niagara Falls Ontario Youth Charlie Oakville Ontario Youth Aislinn Orangeville Ontario Youth Cynthia Luna Ottawa Ontario Youth Paige Ottawa Ontario Youth Mbombo Ottawa Ontario Youth Leader Yegor Richmond Hill Ontario Youth Name/Nom City/Ville Province Role Kya Stevensville Ontario Youth Jessica Toronto Ontario Youth Hassan Toronto Ontario Youth Leader Janelle Toronto Ontario Youth Leader Mei-Ling Toronto Ontario Youth Leader Spogmy Walkerton Ontario Youth Donovan Cornwall Prince Edward Island Youth Alice Crapaud Prince Edward Island Youth Regan Emyvale Prince Edward Island Youth Roy Hunter River Prince Edward Island Youth Mairi New Haven Prince Edward Island Youth Kelly Rocky Point Prince Edward Island Youth Mikaela Warren Grove Prince Edward Island Youth Candice Brossard Quebec Youth Maxim Lac-Sergent Quebec Youth Hana Brook Montréal Quebec Youth Jill Kindersley Saskatchewan Youth Danielle Regina Saskatchewan Youth Leader Liam Yorkton Saskatchewan Youth Nari Whitehorse Yukon Youth Sydney Whitehorse Yukon Youth

