De grandes marques offriront Afterpay au Canada

TORONTO et SAN FRANCISCO, le 20 avril 2021 /CNW/ - Afterpay (ASX: APT), le chef de file des paiements « Achetez maintenant, payez plus tard », a annoncé aujourd'hui que l'entreprise s'était associée à plusieurs grands détaillants de mode, de vêtements et de beauté au Canada, incluant Urban Outfitters, lululemon, Pandora et Shiseido (NARS, Laura Mercier, Cle de Peau, Shiseido) - offrant aux acheteurs un moyen plus flexible et pratique de payer pour tous leurs essentiels du printemps et de l'été.

Ces marques se joignent à Afterpay au moment où l'entreprise publie son rapport semestriel des tendances mode et beauté pour le printemps/l'été 2021 , qui révèle que les consommateurs canadiens adhèrent toujours au mode de vie axé sur le confort qu'apporte la pandémie, tout en achetant également plus d'articles mode et beauté pour la nouvelle saison printanière.

Selon les données sur les consommateurs d'Afterpay, les acheteurs canadiens maintiennent leur garde-robe de travail à domicile, avec l'athléchic et les vêtements de détente qui continuent de remplir leurs paniers d'achat. Cela dit, les consommateurs se préparent également à ressortir à l'extérieur - achetant des articles comme des jeans, des baskets, et des maillots, ainsi que des bijoux essentiels comme des boucles d'oreilles, des bagues et des bracelets. Les consommateurs canadiens regarnissent également leurs tablettes avec des articles de maquillage de tous les jours incluant rouge à lèvres, fond de teint, fard à paupières et mascara.

Shakaila Forbes-Bell, psychologue en mode de consommation pour Afterpay a affirmé : « Après un an de confinements, beaucoup de gens ont adopté les styles décontractés, gardant vivante la tendance de l'habillement confortable. Alors que nous commençons une nouvelle saison, les consommateurs canadiens choisissent des accessoires amusants comme moyen facile de briser l'uniformité des vêtements de détente. De plus, « l'effet rouge à lèvres » est un phénomène par lequel les gens se tournent vers de petits luxes tels que les produits de beauté durant les périodes d'incertitude, alors il n'est pas étonnant que le maquillage soit une priorité pour les consommateurs. »

Melissa Davis, responsable de l'Amérique du Nord pour Afterpay a affirmé : « Alors que nous lançons la saison de magasinage printanière, nous sommes très heureux de nous associer à de nouvelles marques aussi importantes au Canada et d'offrir à nos clients plus d'endroits pour payer avec flexibilité et commodité. Les marchands qui offrent Afterpay attirent de nouveaux acheteurs jeunes et engagés, ce qui entraîne une augmentation des ventes, des paniers plus remplis et une conversion plus élevée - ce qui est particulièrement évident durant les périodes de magasinage intenses comme celle-ci. Nous sommes fiers d'élargir notre réseau de marques que les consommateurs aiment, et d'apporter de la valeur à un nouveau groupe de marchands au Canada. »

Les nouveaux marchands se joindront au réseau déjà très vaste d'Afterpay qui comprend près de 86 000 détaillants, ce qui permet aux clients de recevoir des articles immédiatement et de payer au fil du temps, sans frais. Les marchands profitent de la base de près de 15 millions de clients hautement engagés, et durant le mois de mars 2021, Afterpay a référé environ 35 millions de clients à ses partenaires via son catalogue d'achats. [1]

Afterpay Limited (ASX: APT) transforme la façon dont nous payons en permettant aux clients de recevoir des produits immédiatement et de payer leurs achats en quatre versements, toujours sans intérêt. Le service est entièrement gratuit pour les clients qui paient à temps, ce qui aide les gens à dépenser de façon responsable en évitant d'avoir à payer des intérêts et des frais ou d'avoir des dettes pendant longtemps. En date du 31 décembre 2020, près de 74 000 détaillants parmi les plus populaires au monde offraient le service Afterpay, et plus de 13 millions de clients à travers le monde l'avaient utilisé.

Afterpay est actuellement offert en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et au Royaume-Uni, où il est connu sous le nom de « Clearpay ». L'entreprise a comme mission de contribuer à une économie au sein de laquelle tout le monde est gagnant.

