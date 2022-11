Giovinco et Budweiser Zero, un commanditaire officiel du tournoi, font appel aux partisans passionnés de l'Azzurri à encourager le Canada cette fois-ci.

TORONTO, le 3 nov. 2022 /CNW/ - Quelques semaines seulement avant le début de la Coupe du monde de la FIFAMC, la super vedette du soccer Sebastian Giovinco, aujourd'hui, a donné le coup d'envoi aux célébrations au Canada en signant avec Budweiser Zero. S'inscrivant dans l'objectif de la Budweiser Zero de rassembler les vrai.e.s ami.e.s à l'heure du match, ce joueur italien s'associe avec Alistair Johnston du CF Montréal pour lancer #ForzaCanada, un cri de ralliement pour les amateurs d'un océan à l'autre.

Sebastian Giovinco rejoint L’Équipe Zero de la Budweiser Zero pour rallier les partisans à encourager le Canada lors de la Coupe du monde FIFA. (Groupe CNW/Budweiser Canada)

« Le Canada est souvent perçu comme une mosaïque culturelle, et le pays divise habituellement sa fidélité entre de nombreuses nations pendant la Coupe du monde de la FIFAMC», déclare David Sheedy, directeur principal du marketing à Budweiser Canada. « Étonnamment, cette année, l'Italie ne s'est pas qualifiée, alors que le Canada pourra y prendre part pour la première fois en 36 ans. Nous savons que les amateurs de soccer italiens au Canada ont une passion incroyable pour le soccer, et avec les nombreuses collectivités ayant une "Petite Italie" partout au pays, nous voulions leur demander d'encourager le Canada par l'entremise de #ForzaCanada, tout en inspirant le reste du pays à faire de même. »

La curiosité était à son maximum hier après que Giovinco a partagé une publication cryptique sur les médias sociaux [lien], incitant les admirateurs à se demander si le joueur de soccer professionnel annonçait son retour sur le terrain. Ce matin, Giovinco a dévoilé la nouvelle : il se joint officiellement à la formation de l'Équipe Zero de Budweiser Zero, aux côtés de l'arrière-droit du CF Montréal, Alistair Johnston [lien vers la publication]. Réputée pour son groupe d'athlètes de renommée internationale au sommet de leur art avec zéro compromis, l'Équipe Zero prend de l'expansion en prévision de la Coupe du monde de la FIFAMC. Alors que le coup d'envoi au premier match sera officiellement donné le 20 novembre 2022, Budweiser Zero - en collaboration avec Giovinco et Johnston - encourage les Canadiennes et Canadiens à rassembler leurs ami.e.s pour encourager le Canada pendant cette première présence du pays à la Coupe du monde de la FIFAMC en plus de trois décennies.

« En tant que fier Italien, joueur de soccer et, bientôt, un Canadien, je suis emballé de me joindre aux amateurs et à Budweiser Zero pour encourager ma nouvelle équipe locale (qui le sera bientôt, je le souhaite!) pendant cette édition de la Coupe du monde », explique Sebastian Giovinco. « Même si je suis très fier de mon pays d'origine, cette année est toute particulière, car ce sera la première fois dans leur vie que bien des gens - moi y compris - pourront encourager le Canada. Je suis très heureux de collaborer avec Budweiser Zero pour rallier les Canadiennes et Canadiens dans le cadre de cet événement marquant. »

Les adeptes de soccer de la région de Toronto auront l'occasion de rencontrer Sebastian Giovinco et Alistair Johnston cet après-midi, alors qu'ils se rendront au cœur de la Petite Italie de Toronto pour faire leur annonce publiquement. Les nouveaux membres de l'Équipe Zero rassembleront les adeptes du soccer et les inviteront à lever leur verre pour le Canada et à encourager l'équipe canadienne pendant la Coupe du monde de la FIFAMC, qui se déroulera bientôt.

Détails de l'événement :

Date : le jeudi 3 novembre 2022

Heure : de 13 h à 15 h (HNE)

Lieu : Café Diplomatico, 594 College Street ( Toronto )

Ce n'est pas tout : lorsque le Canada entamera la phase de groupe, Giovinco écoutera un match dans la Petite Italie pour lever sa Budweiser Zero bien froide à l'équipe et encourager les joueurs. De plus, des échantillons de Budweiser Zero et des articles à l'effigie de la Coupe du monde seront remis aux partisans dans le quartier.

« Budweiser Zero est la boisson parfaite pour les amateurs de Budweiser qui adorent le goût de la bière, mais qui ne souhaitent pas toujours consommer une boisson alcoolisée », indique M. Sheedy. « Nous savons qu'il n'y a rien de mieux que de partager une bière avec vos ami.e.s pendant un match, et la Coupe du monde de la FIFAMC est le moment idéal pour que les Canadiennes et Canadiens savourent une Budweiser Zero. Comme la compétition se déroulera au Qatar, les adeptes de soccer canadiens pourraient écouter des matchs aussi tôt qu'à 5 h du matin (HNE). La Budweiser Zero est une excellente option si vous cherchez à profiter du goût de l'"indétrônable", mais sans l'alcool. »

Les célébrations qu'offre Budweiser au Canada à titre de commanditaire officiel de la Coupe du monde de la FIFAMC font parties d'un programme mondial plus vaste, qui comprend la sortie du titre simple The World is Yours to Take, tiré de la bande sonore officielle de la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022MC.

Budweiser Canada n'est aucunement affiliée avec Soccer Canada ni avec l'équipe nationale masculine de soccer du Canada.

