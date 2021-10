OTTAWA, ON, le 14 oct. 2021 /CNW/ - Les Producteurs d'œufs du Canada sont heureux d'annoncer un partenariat avec De Dutch, qui ajoute maintenant la marque de certification Assurance qualité des œufsMC (AQO®) sur les menus de ses restaurants de la Colombie-Britannique et de l'Alberta. Ces efforts démontrent l'engagement de De Dutch à s'approvisionner en produits locaux de première qualité dont la production répond à des normes élevées, et l'importance que l'entreprise accorde au soutien des producteurs canadiens et, par extension, d'autres entreprises locales.

De Dutch s’associe aux Producteurs d’œufs du Canada pour offrir la certification Assurance qualité des œufsMC dans ses restaurants de l’Ouest canadien. (Groupe CNW/Les Producteurs d’œufs du Canada) De Dutch (Groupe CNW/Les Producteurs d’œufs du Canada)

« Nous sommes ravis que De Dutch adopte la marque de certification AQO®, qui témoigne de son engagement envers l'approvisionnement en œufs canadiens frais et de haute qualité, a déclaré Roger Pelissero, président des Producteurs d'œufs du Canada. L'appui de De Dutch aux producteurs locaux du Canada qui travaillent fort chaque jour pour produire des œufs selon des normes de classe mondiale est sincère. Il contribue aussi à mettre en lumière comment, à une époque où nous voulons savoir d'où proviennent nos aliments, les aliments produits au Canada sont valorisés et recherchés par des clients avertis. Le leadership de De Dutch dans l'adoption de la marque de certification AQO® sert d'exemple à d'autres qui cherchent à établir un lien de confiance avec leurs clients, à travailler avec des fournisseurs canadiens et à renforcer le lien entre ce qui est produit à la ferme locale et ce qui est servi dans leurs restaurants. »

« La mission de De Dutch, qui est de "fidéliser aujourd'hui les clients de demain" est liée à notre engagement à maintenir la qualité des aliments - et les aliments de qualité sont une chose à laquelle nos clients s'attendent maintenant, a déclaré Bill Waring, président de De Dutch. L'approvisionnement de produits canadiens d'origine locale et durable, comme les œufs, et le soutien des producteurs de notre collectivité dans le processus sont un prolongement naturel de cet engagement et de notre mission globale. Nous sommes fiers de travailler avec nos fournisseurs et des organisations comme les Producteurs d'œufs du Canada, qui continuent de respecter les principales normes de salubrité des aliments et de bien-être des animaux. »

La marque de certification AQO®, élaborée par les Producteurs d'œufs du Canada, fait partie d'un programme à l'échelle de l'industrie, qui comprend des inspections à la ferme et des audits par des tiers. Le Canada est reconnu pour avoir les normes parmi les plus élevées au monde en matière de salubrité et de qualité des œufs, et le programme de certification AQO® veille au maintien de ces normes. Pour les restaurants et les détaillants, la marque de certification AQO® sur les boîtes d'œufs, les menus ou les emballages de produits donne aux clients l'information dont ils ont besoin pour savourer les œufs canadiens en toute confiance. Ils peuvent ainsi voir immédiatement que leurs œufs proviennent du Canada et qu'ils sont de la plus haute qualité.

Visitez qualitedesoeufs.ca pour en savoir plus sur le programme de certification AQO® des Producteurs d'œufs du Canada.

Au sujet des Producteurs d'œufs du Canada

Maintenant dans leur cinquantième année comme organisation agricole de premier plan au Canada, les Producteurs d'œufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les œufs à l'échelle nationale et de promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts des producteurs d'œufs réglementés de tout le pays. Pour plus d'information, visitez producteursdoeufs.ca.

À propos de De Dutch

Depuis 1975, De Dutch offre à ses invités une variété unique de déjeuners, de brunchs et de diners. La Pannekoek, véritable crêpe hollandaise de 30 cm de diamètre, est son plat caractéristique. Mais il n'y a pas que la Pannekoek! L'entreprise offre une cuisine hollandaise authentique ainsi que des mets favoris de l'Ouest, préparés avec une touche De Dutch à la fois subtile et originale. De Dutch exploite 16 restaurants en Colombie-Britannique et en Alberta. Pour plus d'information, visitez dedutch.com.

