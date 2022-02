TORONTO, le 14 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Des anniversaires royaux marquants au retour des festivals annuels favoris, en passant par une série d'ouvertures d'hôtels, la Grande-Bretagne offre de nombreuses raisons d'être découverte en 2022.

Parmi les événements importants qui attirent l'attention du monde entier cette année, mentionnons le jubilé de platine de Sa Majesté la reine. Credit: VisitBritain/James Relf Dyer/Regent Street (Groupe CNW/VisitBritain)

Parmi les événements importants qui attirent l'attention du monde entier cette année, mentionnons le jubilé de platine de Sa Majesté la reine , qui marque le 70e anniversaire de son règne. Les événements publics de la fin de semaine du jubilé de platine (du 2 au 5 juin) seront le point d'attraction, mais cette occasion importante sera aussi marquée par des expériences et des expositions spéciales tout au long de l'année, comme l'exposition Superbloom de la tour de Londres. l' exposition du jubilé de platine au palais de Holyroodhouse et la réouverture des écuries The Royal Mews , où on pourra admirer les voitures hippomobiles, les calèches et les chevaux de la reine.

Les visiteurs pourront également découvrir UNBOXED : Creativity in the UK , une série de dix événements et installations gratuits à grande échelle à travers le pays, qui promeuvent la créativité et l'innovation du Royaume-Uni dans le monde entier. Alliant des composantes virtuelles et en direct, créées par certains des plus brillants esprits du monde des sciences, des arts, de la culture et de la technologie, ces expériences immersives sont véritablement des incontournables de tout voyage en Grande-Bretagne cette année. Ne manquez pas non plus le festival de Birmingham 2022 , un programme culturel de six mois axé sur l'art et les projets communautaires qui débutera en mars pour célébrer la créativité dans le comté West Midlands alors que Birmingham se prépare à accueillir les Jeux du Commonwealth de 2022 cet été (du 28 juillet au 8 août).

Ceux-ci s'ajoutent au retour de nombreux événements annuels très fréquentés comme le Chelsea Flower Show et le Hay Festival en mai, le Royal Ascot en juin, le 150e Open britannique à St. Andrews en juillet, le Edinburgh International Festival et le 75e Festival Fringe annuel en août, sans oublier les défilés de la fierté LGBTQ+ dans diverses villes (le festival Pride in London fête ses 50 ans).

Paul Gauger, premier vice-président de VisitBritain pour les Amériques, a dit ceci :

« Au cours des deux dernières années, le désir contenu des Canadiens pour voyager a été énorme, et avec les grands événements et célébrations de cette année, je ne peux penser à un meilleur moment pour eux de finalement préparer leur prochain voyage afin de découvrir la Grande-Bretagne à son meilleur.

Toutes les exigences en matière de dépistage ont récemment été supprimées pour les visiteurs admissibles entièrement vaccinés. Il suffit désormais de présenter un formulaire de localisation des passagers. Cette souplesse et cette facilité renouvelée de voyager constituent une autre incitation à explorer nos villes, nos littoraux et nos campagnes dynamiques et diversifiées. Mentionnons aussi l'événement phare à ne pas manquer, Jeux du Commonwealth 2022 à Birmingham qui rassemblent des athlètes et des spectateurs de 71 pays membres du Commonwealth. C'est le moment de célébrer en Grande-Bretagne et de se réjouir avec les Canadiens! »

Voici d'autres raisons qui inciteront les Canadiens à planifier leur prochain voyage en Grande-Bretagne en 2022 :

DÉCOUVREZ LES NOUVEAUTÉS DANS NOS VILLES

Les villes britanniques regorgent de culture et d'attractions de calibre mondial, et l'année 2022 se présente comme une excellente période pour découvrir un nouveau côté des destinations que nous connaissons et que nous aimons.

Parmi les nouvelles attractions majeures de Londres, mentionnons Outernet London , un centre de médias et de divertissement immersif avec capacité d'hébergement et doté des salles à manger et de salles de spectacle. Le centre ouvrira ses portes en mars. Mentionnons aussi le spectacle en résidence ABBA Voyage , qui présente des versions virtuelles des représentations d'ABBA dans le nouvel aréna ABBA. Parmi les autres expositions à ne pas manquer figurent Titanic : The Exhibition , Beatrix Potter : Drawn to Nature au musée V&A et Surrealism Beyond Borders au musée Tate Modern.

Les visiteurs de Londres peuvent se réjouir de la réouverture des grands théâtres du quartier West End, qui présenteront de nombreux spectacles fameux. comme Dirty Dancing, Six, Hamilton et Back to the Future : The Musical qui reprennent l'affiche. Mais ce qui est encore plus excitant, ce sont les spectacles qui sont lancés en 2022. Cette année, The Glass Menagerie avec Amy Adams, Prima Facie avec Jodie Comer, Cabaret avec Eddie Redmayne et une nouvelle adaptation scénique de Life of Pi.

En 2022, le Manchester Museum ajoutera une galerie dédiée à l'art d'Asie du Sud et une nouvelle galerie pour les arts de la Chine, et la célèbre salle de concert Band on the Wall rouvrira ses portes après une période de rénovations. The Factory, la nouvelle salle de concert phare du Nord de l'Angleterre, devrait ouvrir ses portes à la fin de 2022 à St. John's, le quartier en pleine effervescence culturelle de Manchester.

À proximité de Liverpool, de nouvelles expositions telles que The Tudors : Passion, Power & Politics , Doctor Who: Worlds of Wonder et Radical Landscapes ainsi que la remise du prix Turner 2022 au musée Tate Liverpool ne manqueront pas de ravir les participants, alors que l'ouverture officielle cette année du centre The Shakespeare North Playhouse à Prescot viendra compléter ledit « triangle de Shakespeare » de l'Angleterre, ajoutant un point de destination nordique aux attractions shakespeariennes de Londres et de Stratford-upon-Avon.

VIVEZ LE PLEIN AIR

Découvrez le monde de beauté naturelle et de cultures que recèlent les chemins bordant les littoraux de la Grande-Bretagne. Le sentier des côtes du pays de Galles , qui s'étend sur 870 milles (ou 1 400 km) le long de toute la côte du pays de Galles, marque son 10e anniversaire cette année. De plus, le sentier England Coast Path , qui s'étend sur 2 795 milles (ou 4 498 km) le long de la côte anglaise, est plus près que jamais de former un circuit complet. Les visiteurs peuvent en parcourir des segments, traversant des villes côtières comme Brighton, Bristol et Liverpool, puis décider de poursuivre leur trajet plus loin pour découvrir des plages de sable blanc, une cuisine à base de produits de la mer et se laisser émouvoir par les vues inoubliables qu'offre le plus long sentier pédestre côtier continu au monde.

À compter de mars, les visiteurs de Glasgow pourront se rendre au plus grand espace vert de la ville, le Parc de Pollok, pour visiter la Collection Burrell nouvellement restaurée. Abritant l'une des plus grandes collections personnelles au monde, la nouvelle galerie présente un design à faible émission de carbone et présentera des objets d'Europe et d'Asie effectuant un survol de cinq millénaires d'art et d'histoire.

UN AVANT-GOÛT DES ACTIVITÉS À VENIR

Les amateurs de spiritueux britanniques pourront déguster des whiskies de qualité inégalée cet été à la distillerie Port of Leith Distillery , la première distillerie verticale d'Écosse offrant une vue panoramique du bar à whisky au plateau supérieur, ou se rendre au nouveau centre d'accueil d' Eden Mill , en voie de devenir l'une des premières distilleries de whisky neutre en carbone d'Écosse. À Cardiff, visitez la nouvelle distillerie Hensol Castle Distillery et centre de formation sur la production du gin ou arrêtez-vous à la distillerie Cooper King Distillery à York pour siroter quelques-uns des premiers gins carboneutres d'Angleterre.

Les marques hôtelières de luxe, l'hébergement écologique et les hôtels-boutiques sont prêts à élargir l'offre d'accueil de la Grande-Bretagne cette année. Raffles ouvre ses portes pour une première fois à Londres dans l'emblématique édifice du bureau de la Guerre du quartier Whitehall , tandis que le nouvel hôtel Broadwick Soho arbore un décor intérieur s'inspirant de l'histoire, du charme et du caractère de Soho. Autrement, le merveilleux hôtel Gleneagles Townhouse , ancien château anglais emblématique et urbain en campagne, ouvrira ses portes à Édimbourg. Le W Hotel ouvrira pour sa part dans le nouveau quartier St. James, et les hôtels Red Carnation ouvriront un nouvel hôtel au 100 Princes Street . Virgin Hotels ouvrira de nouveaux établissements à Édimbourg et à Glasgow, tandis que The Albion laisse présager l'une des nouvelles ouvertures les plus excitantes au pays de Galles cette année.

Pour obtenir de plus amples renseignements et pour découvrir encore plus de raisons de voyager en Grande-Bretagne cette année, visitez : http://www.visitbritain.com/ca/en/media

