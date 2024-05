De beaux rêves: Hästens, le fabricant des lits exclusifs et haut de gamme dont les prix peuvent atteindre un million de dollars, dévoile le Drēmər à la Maison Lipari, à Montréal

MONTRÉAL, le 22 mai 2024 /CNW/ - Un nouveau lit à Montréal se démarque des autres : le Drēmər, disponible en exclusivité à Maison Lipari. Ce lit est fabriqué par Hästens, une marque suédoise qui a conçu les lits de nombreuses célébrités et membres de la famille royale. Hästens « s'engage à fournir aux gens du monde entier des lits exceptionnels, en leur garantissant le meilleur sommeil possible.»

Le lit drēmər par Hästens en charbon fantôme (Phantom Charcoal), disponible à la Maison Lipari (Royalmount) (Groupe CNW/Maison Lipari)

Fabriqués à la main à Koping, en Suède, les lits Hästens sont composés de crin de cheval, de lin, de pin qui pousse lentement, de laine de qualité supérieure et de coton à fibres longues. Les matériaux utilisés sont d'une qualité exceptionnelle, fabriqués de manière respectueuse de l'environnement et provenant de sources éthiques. Chaque lit fabriqué sur mesure comprend un sommier, un matelas et un surmatelas qui sont conçus pour se conformer à votre corps et soutenir votre posture. Ceci vous assure un sommeil plus profond et réduit le risque de vous réveiller pendant la nuit. La fabrication de chaque modèle peut prendre jusqu'à 600 heures.

Le Drēmər est d'une classe à part. En février 2023, Hästens a lancé le modèle créé par le designer mondialement connu Ferris Rafauli pour célébrer son 170ᵉ anniversaire.

Selon Jan Ryde, 5ᵉ génération, propriétaire, président et directeur général de Hästens : « Le lit drēmər est une manifestation de la mission de la marque, qui est de rendre notre monde meilleur. »

« Dans un monde rempli de matériaux nocifs et de pratiques non naturelles, il est rafraîchissant de voir une entreprise comme Hästens s'engager à incorporer des éléments naturels pour notre sommeil, qui est une partie intégrale de notre bien-être » explique Patrizia Lipari, la propriétaire et la deuxième génération de la Maison Lipari (Royalmount).

La créativité mondialement reconnue de Rafauli est représentée par le Drēmər, qui représente à la fois les six générations d'artisans de Hästens. Le revêtement du lit est spécialement conçu pour mettre en valeur le célèbre monogramme du cheval "double" de la marque. La phrase "drēmər, The Day Is Yours" figure au pied du lit, et la plaque signalétique argentée du sommier est gravée de "drēmər" et des logos de Hästens et de Ferris Rafauli. Il est également possible de se procurer une tête de lit en velours, qui est une création artistique, avec ses passepoils raffinés et ses panneaux d'angle.

Le Drēmər est disponible en bleu traditionnel, ombre noire, schiste naturel et charbon fantôme et est exclusivement disponible chez Maison Lipari (Royalmount) à Montréal. La taille King coûte 134 000 $ au départ, et il y a des options supplémentaires disponibles.

Si vous souhaitez en savoir plus ou prendre rendez-vous pour une expérience avec le Drēmər, consultez le site www.maisonlipari.ca ou composez le 514-253-1515.

À Propos de Hästens

Hästens s'engage à offrir aux individus à travers le monde des lits incroyables et un sommeil optimal.



La mission de Hästens est de veiller à ce que chaque personne qui dort sur un lit Hästens se réveille reposée et en pleine forme, prête à réaliser ses rêves, en étant la meilleure version d'elle-même.



Depuis 1852, six générations de maîtres artisans ont poursuivi la perfection en construisant les lits Hästens avec les matériaux les plus qualitatifs, tout en étant fiers de chaque lit qu'ils confectionnent.

Il est inné dans l'ADN de l'entreprise familiale de défier les conventions. Après plus de quarante ans, le motif Blue Check® de Hästens continue de susciter des réactions au sein de l'industrie traditionnelle de la décoration d'intérieur. Le Blue Check® de Hästens est bien plus qu'un simple motif, il est enraciné dans les valeurs de l'entreprise et reste emblématique au fil des ans.



À Propos de Maison Lipari

Fondée en 1972, la Maison Lipari est une entreprise familiale intergénérationnelle depuis cinq décennies, qui se spécialise dans la fourniture d'articles de maison de qualité. Avec un engagement inconditionnel en faveur de l'excellence, Maison Lipari propose une sélection variée d'articles de cuisine, d'articles de table, de literie raffinée et d'articles de décoration pour la maison, provenant de plus de 150 marques d'héritage et émergentes. Chaque collection allie harmonieusement l'élégance intemporelle et une touche contemporaine, pour offrir un large éventail de possibilités. Maison Lipari attribue son succès constant à trois éléments clés : ses clients distingués, les marques renommées présentées et leur service à la clientèle inégalé.

Avec une présence en ligne, au détail et sur les chaînes B2B, Maison Lipari est devenue synonyme de qualité et de sophistication. Au fil des ans, Maison Lipari s'est développée à partir de son premier magasin de détail pour établir un deuxième site, tout en offrant ses services à une clientèle exclusive en équipant des jets privés, des yachts et des résidences de luxe.

