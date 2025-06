Omnicom Network atteint un nombre record de victoires en 76 ans d'histoire sous la direction d'une direction mondiale récemment nommée

CANNES, France, le 22 juin 2025 /CNW/ - DDB Worldwide, qui fait partie d'Omnicom, a une fois de plus remporté le prestigieux titre de Réseau de l'année au Festival international de la créativité des Cannes Lions de 2025. C'est la deuxième fois que le réseau obtient cet honneur, après sa première victoire historique en 2023. Au cours de cette année record, DDB a dépassé le total des récompenses qu'elle avait remportées en 2023 avec un total de 112 Lions, consolidant ainsi sa place au premier rang de l'industrie créative mondiale.

L'ascension continue de DDB survient tout juste un an après l'entrée en fonction d'Alex Lubar, chef mondial de la direction, et de Chaka Sobhani, présidente et cheffe mondiale de la création. Depuis qu'il a pris les rênes, le duo a propulsé le réseau vers une nouvelle ère, caractérisée par une intégration plus étroite, une créativité fondée sur l'émotion et une attention accrue au travail qui a un impact culturel et génère des résultats commerciaux réels.

Chaka Sobhani a déclaré : « Je n'ai littéralement pas les mots. Cela signifie énormément pour nous. « Je ne pourrais pas être plus fière de notre réseau DDB et de la passion, de l'engagement et de l'amour qui nous ont permis d'arrive jusqu'ici. Un grand merci également à nos clients exceptionnels pour leur confiance et leur partenariat. Nous ne serions pas ici sans vous et j'espère que nous vous avons rendus fiers. J'espère que c'est le début de bien d'autres choses à venir de la part de DDB et, sur une note personnelle, je peux seulement dire que cela a été la première année la plus incroyable!

« 2023 a été une année charnière pour DDB, mais nous l'avons considérée comme un début », a déclaré Alex Lubar. « L'élan que vous observez aujourd'hui est le résultat d'un réseau mondial qui s'est aligné sur une conviction simple : la créativité est la force la plus puissante des affaires. Je suis terriblement fier de nos équipes exceptionnelles et de nos clients partenaires dans le cadre de cet effort collectif. »

Faits saillants aux Cannes Lions de 2025 :

Réseau régional de l'année - Amérique latine

Réseau régional de l'année - Pacifique

Agence Classic Track de l'année - Africa Creative DDB

de l'année - Africa Creative DDB Agence Good Track de l'année - Africa Creative DDB

de l'année - Africa Creative DDB Agence Experience Track de l'année - DM9

de l'année - DM9 Africa Creative DDB est l'agence classée première du Brésil et la deuxième agence de l'année

C'est la première fois que DDB remporte quatre Grands Prix pour différentes marques depuis 2016, notamment : Audio et radio : « One Second Ads » (Budweiser, Africa Creative DDB) Musique : « Tracking Bad Bunny » (Rimas Entertainment, DDB Latina Puerto Rico) Données créatives : « Efficient Way to Pay » (Consul, DM9) Objectifs de développement durable : « The Amazon Greenventory » (Natura, Africa Creative DDB)

20 Lions d'or au total

37 Lions d'argent au total

51 lions de bronze au total

320 présélections au total

Premier Lion d'or de Cannes pour Nordea, Finlande, pour la campagne Parental Leave Mortgage

pour Nordea, Finlande, pour la campagne Premier grand prix pour DDB Latina Porto Rico et le deuxième de l'histoire de Porto Rico

Premier Lion d'or pour DDB Varsovie pour McDonald's Winter Takes on Color couleur dans le domaine de l'expérience et de l'activation de la marque

on Color couleur dans le domaine de l'expérience et de l'activation de la marque La plupart des Lions et des Grands Prix ont été remportés par DDB Latina, avec 78 trophées contre 44 précédemment

Réseau le plus récompensé dans le domaine de l'expérience et de l'activation de la marque avec 20 trophées

Plus grand nombre de récompenses décernées pour le compte de McDonald's plus que tout autre réseau d'agences

Cette poussée créative a été stimulée par le Conseil créatif de DDB Global, Bullseye, qui est dirigé par Susie Walker, cheffe mondiale des opérations créatives, et qui continue à repousser les limites dans toutes les régions. Cette année, le programme a été élargi pour inclure des talents créatifs émergents, qui ont activement façonné le travail créatif primé de DDB.

L'essor de DDB a également été alimenté par l'influence croissante de certaines de ses agences les plus dynamiques, notamment DDB Paris, Africa Creative DDB, alma, DM9 et NORD DDB, dont le travail audacieux et à forte résonance culturelle continue de redéfinir les normes d'excellence créative à l'échelle mondiale.

Alors que la créativité devient un facteur de différenciation commercial de plus en plus essentiel, le succès de DDB à Cannes prouve sa conviction que la narration émotionnelle n'émeut pas seulement les gens, mais aussi les marchés. Les campagnes gagnantes de cette année ont non seulement été récompensées, mais elles ont également permis aux clients de connaître une croissance mesurable dans toutes les catégories.

À PROPOS DE DDB WORLDWIDE

DDB ( www.ddb.com ) est l'agence de l'avantage émotionnel.

Nous croyons que lorsque les gens ressentent une émotion, ils agissent et lorsqu'ils agissent, les marques se développent. C'est l'avantage émotionnel. Nous l'utilisons pour créer de l'intimité à grande échelle, stimuler la croissance des marques et concevoir des idées qui font avancer les gens, les entreprises et la culture.

DDB, l'un des principaux réseaux mondiaux de publicité et de marketing, allie excellence créative et efficacité stratégique pour obtenir des résultats mesurables. Avec 140 bureaux dans plus de 60 pays, nous travaillons en partenariat avec des marques emblématiques telles que MARS, McDonald's, Molson Coors, Volkswagen, Amazon, Unilever, JetBlue, Adidas, PlayStation et l'armée américaine.

Notre impact a été démontré : nous avons été nommés Réseau d'agences le plus primé lors de l'Effie Global Best of the Best de l'année 2024, Réseau mondial de l'année par Cannes Lions (2023 et 2025) et Réseau de l'année par D&AD pendant trois années consécutives (2021-2023). Nous nous sommes également classés parmi les 3 meilleurs réseaux mondiaux par WARC pendant 13 des 16 dernières années.

Fondée en 1949, DDB fait partie d'Omnicom (NYSE: OMC).

Personne-ressource pour les médias

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2692306/DDB_logo_2025_Logo.jpg

SOURCE DDB Worldwide