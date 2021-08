La fabrication de son chargeur intelligent débutera cet automne au Québec

MONTRÉAL, le 3 août 2021 /CNW Telbec/ - dcbel annonce l'obtention d'un nouveau prêt non dilutif de 7,5 M$ US de la Silicon Valley Bank pour augmenter ses capacités de production et répondre à la demande liée à son chargeur résidentiel intelligent, le r16. Cela s'ajoute à une ronde de financement de 40 millions de dollars annoncée en avril dernier. Grâce à l'augmentation de la production du r16, dcbel fait un geste concret envers la décarbonisation du réseau électrique, tout en poursuivant sa mission d'aider les familles à repenser leur relation avec les énergies renouvelables.

Grâce à ce financement supplémentaire :

La fabrication du chargeur résidentiel intelligent dcbel r16 débutera au Québec avec des capacités de production additionnelles aux États-Unis et en Europe , qui seront annoncées en 2022.

, qui seront annoncées en 2022. De nouvelles unités du r16 seront disponibles à la vente et à l'installation en Californie, à New York et au Texas dès l'automne.

et au dès l'automne. dcbel s'engage à continuer de promouvoir l'énergie durable grâce à des technologies innovantes.

« Nous sommes ravis de travailler avec un partenaire financier comme la Silicon Valley Bank qui comprend les besoins d'une entreprise qui connaît une croissance aussi rapide que la nôtre », déclare Matthieu Vidricaire, responsable des opérations chez dcbel. « Ce financement supplémentaire soutiendra la fabrication de notre premier produit et ce, malgré les conditions difficiles qui touchent actuellement les chaînes d'approvisionnement mondiales. »

« Avec le lancement de produits innovants comme le r16, dcbel vise à fournir aux propriétaires de résidences des solutions exceptionnelles pour la gestion écoénergétique de leur maison, de leur voiture et de leur propre système d'énergie solaire », déclare Graeme Millen, directeur des services bancaires technologiques à la Silicon Valley Bank. « Nous sommes ravis de fournir cette facilité de crédit en soutien à la croissance continue de dcbel et ainsi, aider à répondre à la demande d'une clientèle grandissante. »

À propos de dcbel

dcbel permet aux propriétaires résidentiels de faire des choix menant à un mode de vie autonome et durable. Le r16 est un chargeur intelligent qui assure à la fois la conversion de l'énergie solaire résidentielle, la recharge de véhicules électriques ainsi que l'alimentation du véhicule en cas de panne de courant.

Pour en savoir plus, visitez le https://www.dcbel.energy/fr/

À propos de la Silicon Valley Bank

Depuis près de 40 ans, la Silicon Valley Bank (SVB) aide les entreprises innovantes et leurs investisseurs à faire avancer rapidement leurs idées les plus audacieuses. La SVB fournit des services financiers ciblés et partage son expertise grâce à ses bureaux situés dans des centres d'innovation à travers le monde. Avec des services bancaires commerciaux, internationaux et privés, la SVB aide à répondre aux besoins uniques des gens innovants.

Pour en savoir plus, visitez le www.svb.com/canada

SOURCE dcbel

Renseignements: Eric Aach, +1 514-569-3594, [email protected]

Liens connexes

https://www.dcbel.energy/