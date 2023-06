dcbel est le premier chargeur DC résidentiel bidirectionnel certifié aux États-Unis

SAN BRUNO, Calif. et MONTRÉAL, le 13 juin 2023 /CNW/ - dcbel a rempli toutes les exigences UL afin que la station énergétique résidentielle r16 de l'entreprise devienne la première station de recharge bidirectionnelle à courant continu (DC) aux États-Unis. Cette solution, universellement compatible, permettra aux clients d'alimenter leur maison en cas de panne et de réduire considérablement leur facture d'électricité.

Les normes ont été évaluées et établies suivant un processus de certification sans précédent qui aura duré plus de deux ans. dcbel a collaboré avec Intertek, membre du programme Nationally Recognized Test Laboratory (NRTL), pour s'assurer de la sécurité du produit dans un large éventail de conditions et de scénarios en réalisant des dizaines de tests pour répondre aux normes UL 2231 et 9741.

La certification de cette technologie DC brevetée amènera de grands changements sur le marché de la recharge résidentielle des véhicules électriques (VE) et lancera une nouvelle ère en matière d'énergie domestique. En défiant le coût des chargeurs AC de niveau 2 traditionnel, elle permettra également aux constructeurs automobiles de repenser la structure actuelle de recharge des VE.

Les batteries ne peuvent être chargées et déchargées qu'avec de l'énergie DC. En raison de l'absence de solutions de recharge DC à domicile, tous les véhicules électriques contiennent à leur bord un convertisseur de courant alternatif (AC) lourd et coûteux - qui peut se comparer à transporter une pompe à essence à l'intérieur même de la voiture. Ce système embarqué ne sert que pour la recharge résidentielle puisque tous les systèmes de recharge commerciaux haute vitesse sont de type DC. L'arrivée d'un chargeur résidentiel DC certifié était une étape clé de l'émergence de la bidirectionnalité car comme l'indique la California Energy Commission, « les organismes de certification n'ont pas encore trouvé comment garantir la sécurité et la stabilité du réseau si un véhicule inconnu se connecte à un portail et tente d'exporter de l'énergie » en utilisant le système AC présentement en place à bord du véhicule.

La solution de conversion de puissance agnostique de dcbel comble cette lacune. Il fournit une énergie DC ultra-stable directement à la batterie EV, améliorant ainsi les vitesses de charge typiques de niveau 2 tout en évitant les effets dégradants des chargeurs rapides DC de niveau 3 à haute intensité. Grâce à l'électronique de puissance révolutionnaire du produit, le dcbel r16 utilise un convertisseur de puissance qui fait l'équivalent du travail de six onduleurs domestiques distincts, augmentant ainsi une efficacité combinée de plus de 20%.

« dcbel est très fière de recevoir cette importante certification », a déclaré le PDG Marc-André Forget. « Cela correspond à notre mission de déployer un produit à la fois révolutionnaire, sécuritaire et abordable, tout en permettant aux propriétaires d'accéder à une énergie plus propre et de réduire leurs factures d'électricité pour un retour rapide sur leur investissement. Le dcbel r16 est également universellement compatible, de sorte que les conducteurs sont libres de choisir le véhicule électrique de leur choix. »

La livraison des premières stations énergétiques résidentielles dcbel commencera en Californie et dans l'État de New York cet été. Afin de garantir la meilleure qualité de produit, dcbel fera également certifier ses installations de fabrication par Intertek. La production en série du dcbel r16 se fera à Richardson, Texas.

Le paysage énergétique résidentiel est en plein essor. Un record de 700 000 propriétaires américains ont installé des systèmes d'énergie solaire en 2022, et une voiture sur dix achetée l'année dernière était un véhicule électrique. En Californie, une récente réforme dans la loi a encouragé l'installation de systèmes de stockage d'énergie résidentielle. Un projet de loi proposé par le Sénat de l'État exigerait que tous les véhicules électriques soient bidirectionnels. Lorsqu'ils sont exploités en tant que ressources énergétiques distribuées (DER), les véhicules électriques bidirectionnels pourraient considérablement améliorer la fiabilité du réseau non seulement en éliminant les mises à jour coûteuses de l'infrastructure, mais également en alimentant une résidence lors d'une panne d'électricité et en permettant de solutionner le problème de la gestion de la pointe de consommation d'énergie résidentielle quotidienne.

En tant que dispositif multifonctionnel de gestion de l'énergie résidentielle, le dcbel r16 a nécessité une évaluation hautement spécialisée dans trois laboratoires américains. En plus de la recharge bidirectionnelle des véhicules électriques, ce produit haut de gamme de dcbel effectue la conversion de l'énergie solaire et s'intègre entièrement au stockage de la batterie domestique - remplaçant l'équivalent de plus de 12 000 $ en équipement. Pour synchroniser la conversion d'énergie de manière sûre et efficace sur tous ces actifs énergétiques et afin d'anticiper les besoins énergétiques futurs d'une maison, les stations énergétique résidentielle dcbel utilisent un système d'exploitation intelligent appelé Orchestrate OS. À toutes les cinq minutes, et grâce à des applications exclusives, le système planifie automatiquement s'il faut utiliser, stocker ou vendre de l'énergie et collabore en temps réel avec les réseaux électriques participants afin de mieux gérer les pointes de consommations quotidiennes.

La station énergétique résidentielle r16 est la première d'une série de produits que dcbel lancera au courant des 24 prochains mois. Le produit peut être réservé en ligne sur dcbel.energy.

À propos de dcbel

L'entreprise dcbel, fondée en 2015, souhaite rendre accessible une énergie propre, fiable et durable afin que chacun puisse vivre pleinement.

La station d'énergie résidentielle dcbel r16 perfectionne la maison intelligente optimale en permettant aux propriétaires de devenir maîtres de leur gestion énergétique à travers un simple appareil. Grâce à cette intelligence artificielle, les propriétaires peuvent alimenter leur maison ainsi que leur voiture électrique en énergie solaire, utiliser une recharge résidentielle afin d'éviter les pannes de courant et sauver de l'argent sur leur facture d'électricité.

Chorus, la plateforme infonuagique de gestion IoT de dcbel, a été certifiée conforme à la norme Common Smart Inverter Profile (CSIP)/IEEE 2030.5 en 2022. Cette plateforme fournit les moyens nécessaires pour gérer et optimiser en temps réel l'ensemble des appareils énergétiques résidentiels. Le produit phare de dcbel, la station d'énergie résidentielle dcbel r16, compte sur Chorus pour gérer de façon sécuritaire le flux bidirectionnel d'énergie entre la maison et le réseau.

Pour en savoir plus, visitez le site dcbel.energy .

