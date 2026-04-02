MONTRÉAL, le 2 avril 2026 /CNW/ - dcbel, entreprise montréalaise spécialisée en énergie résidentielle intégrée, a le plaisir d'annoncer aujourd'hui son arrivée sur le marché québécois, après un lancement réussi dans plusieurs maisons à travers la Californie. L'entreprise propose une nouvelle approche à la consommation de l'énergie résidentielle, axée sur la résilience et le contrôle, afin d'aider les propriétaires à gérer intelligemment les pannes de courant et les coûts énergétiques.

Ara, la Station Énergétique Résidentielle phare de dcbel, gère automatiquement la manière dont l’énergie est produite, stockée et utilisée, afin d’assurer une alimentation fiable à la maison, de favoriser une meilleure interaction avec le réseau public et d’optimiser la gestion de l’énergie. (Groupe CNW/dcbel Inc.)

Ara, la Station Énergétique Résidentielle phare de dcbel, permet aux propriétaires de créer leur propre réseau privé en regroupant au sein d'un même système la production d'énergie solaire, le stockage sur batterie résidentielle, les véhicules électriques et le réseau électrique public. Ara gère automatiquement la manière dont l'énergie est produite, stockée et utilisée, afin d'assurer une alimentation fiable à la maison, de favoriser une meilleure interaction avec le réseau public et d'optimiser la gestion de l'énergie.

« Le Québec dispose de l'un des réseaux électriques les plus propres et les plus fiables au monde, a déclaré Marc-André Forget, chef de la direction et cofondateur de dcbel. Cela dit, l'électrification s'accélère, les besoins énergétiques se complexifient, et tel que démontré par notre expérience sur le marché américain : les propriétaires cherchent à exercer un plus grand contrôle tout en renforçant la résilience de leurs sources d'énergie. Le réseau privé vise à compléter le système énergétique du Québec en donnant aux résidences l'intelligence nécessaire pour interagir avec le réseau de manière à en soutenir la fiabilité, à contribuer au report d'investissements coûteux dans les infrastructures et, ultimement, à maintenir les coûts de l'énergie à un niveau plus bas à long terme. »

Conçu pour les résidences québécoises

dcbel Ara marque une transition des appareils énergétiques à usage unique vers un système intégré piloté par logiciel. Plutôt que de traiter les panneaux solaires, les batteries résidentielles, les véhicules électriques et le réseau comme des composantes distinctes, la technologie de dcbel les unifie afin qu'ils fonctionnent ensemble comme un tout cohérent, capable de s'adapter à diverses situations, notamment aux événements météorologiques, aux pointes de consommation ou aux priorités des ménages. La plateforme s'appuie sur l'expérience acquise auprès de grandes entreprises de services publics américaines et sur des partenariats avec des constructeurs automobiles de premier plan, notamment Volvo Cars et Polestar.

Conçus et fabriqués au Québec, les systèmes de dcbel tiennent compte des réalités locales, notamment les conditions hivernales, le chauffage électrique et le rôle croissant des véhicules électriques comme ressources énergétiques. L'entreprise exploite, à son siège social de Montréal, une installation spécialisée en ingénierie et en essais, où des systèmes énergétiques résidentiels complets sont testés et validés dans des conditions réelles.

En collaboration avec l'écosystème énergétique du Québec

À l'occasion de son arrivée sur le marché québécois, dcbel a souligné sa volonté de travailler en collaboration avec le cadre énergétique déjà en place dans la province.

« Hydro-Québec joue un rôle central dans la fourniture d'une électricité propre et fiable à des millions de personnes, a ajouté M. Forget. Notre approche consiste à collaborer étroitement avec les services publics et les acteurs du secteur de l'énergie afin de veiller à ce que les nouvelles technologies d'énergie résidentielle s'intègrent de façon responsable, dans le respect de la sécurité du réseau et en cohérence avec les objectifs énergétiques à long terme du Québec. »

dcbel conçoit ses systèmes pour soutenir la production d'énergie des clients et leur permettre de participer à des programmes publics, sous réserve des critères d'admissibilité, des autorisations requises et des conditions d'installation. L'entreprise estime que les systèmes intelligents d'énergie résidentielle constituent un moyen de renforcer l'ensemble de l'écosystème énergétique en permettant aux maisons de mieux gérer la demande, de stocker l'énergie produite localement et de demeurer résilientes en cas de perturbation, tout en restant raccordées au réseau.

Pourquoi maintenant

L'arrivée de dcbel au Québec survient à un moment où l'électrification transforme la façon dont l'énergie est produite et consommée à l'échelle résidentielle. Les véhicules électriques, les thermopompes et la production solaire décentralisée transforment les maisons en acteurs actifs du système énergétique, plutôt qu'en simples consommatrices passives.

« Pendant des années, la technologie nécessaire pour gérer toute cette complexité n'était tout simplement pas accessible aux propriétaires de résidences, a affirmé M. Forget. Ce n'est plus le cas. Les logiciels intelligents peuvent désormais automatiser les décisions énergétiques en temps réel, ce qui rend le réseau privé concret, fiable et facile à utiliser. »

Disponibilité

dcbel invite dès maintenant les propriétaires québécois à en apprendre davantage et à s'inscrire pour recevoir des mises à jour à mesure que l'offre s'élargira. Les installations seront réalisées par un réseau approuvé d'experts locaux, et le calendrier de déploiement sera communiqué directement aux clients intéressés.

Pour en savoir plus, visitez quebec.dcbel.energy.

À propos de dcbel

dcbel est une entreprise de premier plan spécialisée dans les technologies intégrées d'énergie résidentielle. Elle conçoit, développe et commercialise des produits et des services destinés au marché de l'énergie résidentielle. Son écosystème de gestion énergétique résidentielle regroupe l'énergie solaire résidentielle et son stockage, la recharge bidirectionnelle des véhicules électriques, des outils énergétiques conçus pour les besoins des clients, et une gestion intelligente de l'énergie domestique, permettant ainsi aux propriétaires de gérer leur énergie de façon autonome.

Grâce à ses équipements uniques à intégration verticale et à ses logiciels intelligents, dcbel offre une efficacité énergétique inégalée pour la maison moderne, tout en réduisant les coûts, la complexité et les pertes d'énergie. Son produit phare, la Station Énergétique Résidentielle Ara, permet aux clients de créer leur propre réseau privé, soit un écosystème énergétique contrôlé par le propriétaire qui réunit les panneaux solaires, les batteries résidentielles, les véhicules électriques et le réseau public au sein d'un réseau unifié.

dcbel a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des bureaux ainsi que des installations d'ingénierie à San Bruno, en Californie, et à Paris, en France.

SOURCE dcbel Inc.

Renseignements : Justin Meloche, 514-995-9704, [email protected]