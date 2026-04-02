SAN FRANCISCO, 2 avril 2026 /CNW/ - daydream, une agence leader en matière d'IA pour la recherche organique, a annoncé aujourd'hui un cycle de financement de série A de 15 millions de dollars dirigé par WndrCo avec le soutien de First Round Capital et Basis Set Ventures. Cette levée de fonds porte le financement total de daydream à 21 millions de dollars et va permettre d'accélérer le recrutement, le développement de produits et l'expansion du marché.

Daydream offre un avantage injuste en matière de SEO et de recherche basée sur l'IA Speed Speed

« Nous sommes ravis de bénéficier d'un tel soutien et d'une telle validation de la part de sociétés de capital-risque de premier plan », a déclaré Thenuka Karunaratne, PDG et cofondateur de daydream. « Nous apportons une expertise de classe mondiale en matière d'optimisation de SEO, associée à des agents, à toutes les entreprises à forte croissance et permettons une vélocité maximale dans l'un des canaux de marketing les plus complexes à maîtriser. »

La plupart des outils actuels vous indiquent comment une entreprise apparaît dans les recherches SEO et AI. daydream va au‑delà de la simple observabilité pour générer de vrais résultats grâce à la stratégie et à l'exécution, une IA native qui combine des agents SEO avec les meilleurs experts pour offrir un accompagnement complet en matière de recherche.

« Le marché SEO est énorme et l'IA engendre une évolution trop rapide pour la plupart des entreprises. Nous avons soutenu daydream parce que Thenuka et Shravan comprennent cet espace mieux que quiconque et qu'ils ont construit le produit qui démontre leur compréhension. Les équipes qui maîtriseront la recherche organique à l'ère de l'IA bénéficieront d'un avantage injuste et daydream est l'entreprise qui les aidera à y parvenir », a déclaré ChenLi Wang, partenaire général de WndrCo.

L'approche de daydream est basée sur trois éléments : la méthode daydream, un cadre de travail couvrant sept leviers de croissance organique, de la stratégie des mots clés à la visibilité de l'IA ; des agents SEO qui exécutent plus rapidement que les agences traditionnelles et automatisent l'exécution de la recherche à l'échelle ; un responsable croissance dédié à chaque client, un expert SEO responsable de la stratégie, de la qualité et des résultats.

« La SEO requiert une expertise approfondie, une exécution rapide et la capacité de s'adapter à l'évolution de la recherche elle-même », a déclaré Shravan Rajinikanth, directeur technique et cofondateur de daydream. « La plupart des entreprises optimisent encore pour une version de la recherche qui n'existe plus. Nous construisons des agents capables de penser, d'élaborer des stratégies et d'exécuter tout ce qu'un spécialiste de la SEO peut faire, et ce, à la vitesse et à l'échelle adaptée à l'ère de l'IA générative. »

L'agence IA native est une catégorie émergente dans le monde des entreprises financées par le capital-risque. Dans « Request for Startups for Spring 2026 », Y Combinator a classé les agences IA native au troisième rang des catégories de startups qu'il souhaite le plus financer. Le financement de série A de daydream est un pari sur le fait que la combinaison d'agents et d'expertise humaine est le modèle le plus efficace pour la SEO et la recherche basée sur l'IA de grande ampleur.

À propos de daydream

daydream est une agence leader, IA native, qui offre un avantage injuste dans la recherche organique en combinant une méthodologie éprouvée avec des agents SEO et des experts dévoués grâce à un service d'assistance complet. Pour en savoir plus, veuillez consulter withdaydream.com.

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Kim Huong Tran

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SOURCE daydream