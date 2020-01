Day & Ross met les bouchées doubles sur sa stratégie de croissance avec une Nouvelle Marque et un Nouveau Site Web

Pour soutenir cette évolution de la marque, Day & Ross a lancé un nouveau site web. Les visiteurs de www.dayross.com vont découvrir un nouveau look et une nouvelle structure qui reflète une entreprise unifiée. « Nous croyons que le fait de regrouper nos divers services sous une même marque permet à nos clients de mieux comprendre comment nous pouvons les aider », a déclaré Bill Doherty, PDG .

Les services fournis par la division précédemment appelée Sameday Worldwide sont maintenant connus sous le nom de Solutions de Commerce. Les clients ayant des comptes en ligne actifs avec Sameday peuvent facilement accéder à leur compte sur le nouveau site à dayross.com. Tous les sites existants redirigent vers le nouveau site Web, et les pages de médias sociaux de l'entreprise ont été rebaptisées pour refléter leur nouvelle identité.

Ce nouveau site Web n'est qu'une des initiatives qui vient appuyer le plan de croissance stratégique global de l'entreprise. Day & Ross continue d'investir dans la technologie qui améliorera l'expérience client et renforcera leur compétitivité. « Nous avons pu faire ce cheminement grâce à l'excellente performance de nos employés. Pour souligner ce fait, nous nous sommes assurés que certaines de nos équipes soient mises en vedette dans les images sur notre site Web », a déclaré Doherty.

L'entreprise a commencé par transporter des pommes de terre du Nouveau-Brunswick en 1950 et est devenue une filiale en propriété exclusive de McCain Foods en 1966. Aujourd'hui, Day & Ross compte plus de 8 000 employés, chauffeurs et chauffeurs-propriétaires offrant des services de transport et de logistique pour les plus grandes marques en Amérique du Nord.

Au cours des dernières années, Day & Ross a fait d'importantes acquisitions pour soutenir sa croissance, notamment REI au Michigan et Stonehammer Transport en Alberta. En 2019, elle a fait l'acquisition d'un fournisseur de services spécialisés et de services dédiés de chargement complet, basé à York et à Roulette, en Pennsylvanie, nommé A&S Kinard et Buckler Transport. Cette acquisition a créé des synergies et renforcé le réseau nord-américain de Day & Ross afin de soutenir la croissance de ses activités dédiées. Le nouveau site Web comprend une section sur les services dédiés de la société aux États-Unis ainsi qu'un lien direct vers le site Web A&S Kinard pour faire connaître leurs offres des deux côtés de la frontière. Day & Ross continue de maintenir son partenariat transfrontalier exclusif avec les transporteurs R&L aux États-Unis et au Canada.

Les services offerts par Day & Ross comprennent :

Charges partielles/Chargement complet : Services routiers couvrant les États-Unis et le Canada

Solutions de Commerce (anciennement Sameday Worldwide) Commerce électronique, livraison à domicile, dernier kilomètre, B2B et B2C.

Logistique: Route, Rail, Océan, Air, Entreposage et Plus

Services Dédiés : Flotte privée, Services personnalisés et contractuels

A propos de Day & Ross

Day & Ross est un acteur dominant du fret transfrontalier et charges partielles/chargement complet, offrant un portefeuille diversifié de solutions de transport et de logistique aux plus grandes marques d'Amérique du Nord. Ils ont commencé par transporter des pommes de terre du Nouveau-Brunswick en 1950 et sont devenus une filiale à part entière de McCain Foods en 1966. Aujourd'hui, Day & Ross compte plus de 8 000 employés, chauffeurs et propriétaires-exploitants au Canada et aux États-Unis.

Leur engagement en faveur de la sécurité et de la durabilité est enraciné dans leurs valeurs familiales, dans l'importance accordée au bien-être de leurs employés et des communautés dans lesquelles ils vivent et travaillent. Depuis plus d'une décennie, Day & Ross est régulièrement reconnue comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada et a été nommée l'une des meilleures entreprises pour lesquelles les femmes travaillent dans l'industrie du transport en 2018 et 2019.

