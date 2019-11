Dax Dasilva de Lightspeed participera à la conférence des entreprises des technologies Slush 2019, en compagnie de Patrick Pichette, président du conseil d'administration

M. Dasilva et M. Pichette discuteront de modèles différents de structure et de gouvernance d'entreprise à l'événement international majeur des start-ups et de la technologie en novembre à Helsinki

MONTRÉAL, le 18 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Lightspeed, fournisseur de premier plan de logiciels, solutions et systèmes de soutien omnicanal au point de vente près de 57 000 détaillants et restaurateurs indépendants, a annoncé aujourd'hui que son fondateur et PDG Dax Dasilva présentera une allocution à Slush, un événement international de premier plan axé sur les start-ups et entreprises des technologies qui se tient chaque année à Helsinki, en Finlande.

M. Dasilva participera à une discussion intitulée The 300-Year Business Plan, avec Patrick Pichette, ancien chef des services financiers de Google, aujourd'hui président du conseil d'administration de Lightspeed et associé général chez la société de capital de risque iNovia Capital. Ils présenteront tous deux un cadre en matière de valeurs et de réflexion à long terme, et mettront au défi les entrepreneurs présents de se demander quel type d'héritage ils souhaitent laisser.

« À cause de la concurrence et du rythme effréné des changements, les fondateurs d'entreprises de technologie peuvent être incités à des considérations à court terme, explique Dax Dasilva, fondateur et PDG de Lightspeed. Chez Lightspeed, nous comprenons l'importance de considérer le portrait d'ensemble et reconnaissons l'occasion extraordinaire d'aborder cette question lors du sommet Slush, en compagnie de Patrick Pichette. Comme moi, M. Pichette travaille depuis longtemps dans le domaine des technologies, reste axé sur sa mission et défend des normes éthiques élevées, en dépit des pressions. »

Au cours de cette discussion, M. Dasilva et M. Pichette débattront des mérites de modèles différents de structure et de gouvernance d'entreprise, en examinant le dogme de la croissance rapide des startups du domaine des technologies et la priorisation absolue de la valeur pour l'actionnaire dans les sociétés ouvertes. Tous deux prendront appui sur leur expérience au sein d'un OSBL, M. Dasilva avec son centre culturel Never Apart à Montréal, et M. Pichette par la direction de Kenauk Nature, une organisation de conservation de la nature au Québec.

Lightspeed a fait ses débuts à la Bourse de Toronto (TSX: LSPD) en mars 2019 avec un des 10 plus importants PAPE de l'histoire de cette bourse pour une entreprise de technologie. En octobre 2019, Lightspeed a décroché le titre d'innovateur de l'année 2019 au sommet Canadian Innovation Exchange (CIX), et Dax Dasilva a été nommé innovateur de l'année dans la liste des PDG de l'année du Globe and Mail.

La séance The 300-Year Business Plan se tiendra au centre des congrès d'Helsinki le 21 novembre 2019, de 14 h à 16 h HAEE.

À propos de Lightspeed

Présente dans une centaine de pays, Lightspeed (TSX: LSPD) propose une plateforme de commerce infonuagique aux petites et moyennes entreprises. Ses systèmes de point de vente intelligents, extensibles et fiables offrent une solution globale qui aide restaurants et détaillants à effectuer des ventes omnicanales, à gérer les transactions, à traiter avec les consommateurs, à accepter les paiements et à assurer la croissance de leur entreprise.

Établie à Montréal, au Canada, Lightspeed possède la confiance des meilleurs commerces et restaurants locaux que fréquentent les consommateurs. Comptant plus de 900 employés, Lightspeed a des bureaux au Canada, aux États‑Unis, en Europe et en Australie.

Pour plus de renseignements : www.lightspeedhq.com

Sur les médias sociaux : LinkedIn , Facebook , Instagram , YouTube et Twitter

SOURCE Lightspeed POS Inc.

Renseignements: Médias: Bradley Grill, Directeur des relations publiques, Lightspeed, Bradley.Grill@lightspeedhq.com, 514 375-3155, poste 7980

Related Links

https://www.lightspeedhq.com