Dax Dasilva de Lightspeed nommé parmi les PDG de l'année 2019 par le Report on Business du Globe and Mail

MONTRÉAL, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Après une année phare marquée par un premier appel public à l'épargne (PAPE) couronné de succès à la Bourse de Toronto, Dax Dasilva, fondateur et PDG de Lightspeed, a été nommé Innovateur de l'année par le magazine Report on Business du Globe and Mail, dans le cadre de sa publication annuelle désignant les PDG de l'année. Chacun des cinq PDG ainsi nommés représente l'excellence en matière de leadership, d'innovation, de vision et de responsabilité au Canada.

« Depuis la fondation de Lightspeed en 2005, la ténacité et la pensée innovatrice de Dax Dasilva ont véritablement révolutionné les industries du commerce de détail et de la restauration, a déclaré Patrick Pichette, président du conseil d'administration de Lightspeed. Cette année, il a fait preuve de conviction et de courage en guidant la marque dans un moment déterminant de sa croissance, servant d'exemple pour les leaders de l'industrie des technologies d'aujourd'hui et de demain. Je suis ravi de le féliciter pour ce grand honneur. »

Cette distinction survient après une année marquante chez Lightspeed comportant le lancement international de Lightspeed Loyalty et de Lightspeed Payments, de même qu'un PAPE à la Bourse de Toronto (TSX: LSPD) avec une valeur d'environ 1,4 milliard de dollars canadiens - soit le plus important PAPE obtenu depuis près de neuf ans pour une entreprise de technologie canadienne.

À la suite de son PAPE, Lightspeed a poursuivi une stratégie d'acquisition robuste avec l'achat de Chronogolf, qui utilise la plateforme de vente au détail et restauration de Lightspeed afin d'offrir une solution de gestion pour les terrains de golf, et du fournisseur de solutions PDV suisse iKentoo, qui dessert des commerçants dans plus de 14 pays d'Europe et d'Afrique. Plus récemment, Lightspeed a annoncé l'acquisition de l'entreprise australienne Kounta, fournisseur de systèmes de points de vente pour l'industrie hôtelière en Asie-Pacifique.

Lightspeed félicite les autres dirigeants honorés par Report on Business, soit Dani Reiss, président du conseil d'administration et PDG, Canada Goose (visionnaire de l'année), George Cope, PDG, Bell Canada (PDG socialement responsable de l'année), Susan Senecal, PDG, A&W Food Services of Canada (nouveau PDG de l'année) et Calin Rovinescu, président du conseil d'administration et PDG, Air Canada (stratège de l'année).

À propos de Lightspeed

Présente dans une centaine de pays, Lightspeed (TSX: LSPD) propose une plateforme de commerce infonuagique aux petites et moyennes entreprises. Ses systèmes de point de vente intelligents, extensibles et fiables offrent une solution globale qui aide restaurants et détaillants à effectuer des ventes omnicanales, à gérer les transactions, à traiter avec les consommateurs, à accepter les paiements et à assurer la croissance de leur entreprise.

Établie à Montréal, au Canada, Lightspeed possède la confiance des meilleurs commerces et restaurants locaux que fréquentent les consommateurs. Comptant plus de 800 employés, Lightspeed a des bureaux au Canada, aux États‑Unis, en Europe et en Australie.

Pour plus de renseignements: www.lightspeedhq.com

