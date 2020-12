MONTRÉAL, le 16 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Après plus d'une décennie de travail pour mettre en œuvre et évaluer une vision du développement durable et du bien-être pour tous, le Collège Dawson a satisfait à la norme internationale de référence en matière de leadership dans le domaine de l'éducation relative à l'environnement (ERE). Une équipe d'examen indépendante située aux États-Unis a accordé à Dawson le plus grand nombre de points dans la catégorie OR parmi tous les établissements collégiaux actifs dans ce domaine sur la scène internationale.

L'Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE) a accordé au Collège Dawson l'accréditation de niveau OR. Le Collège Dawson est le premier cégep au Québec et le sixième collège au Canada à atteindre ce haut niveau de certification en matière de développement durable et d'éducation à l'environnement (ERE). Avec plus de 900 participants dans 40 pays, le programme STARS de l'AASHE est le cadre le plus largement reconnu dans le monde pour la publication d'informations complètes sur la performance d'un collège ou d'une université eu égard à l'ERE.

Le programme a fait preuve de leadership dans cinq domaines

« Le Collège Dawson a fait preuve d'un engagement substantiel envers le développement durable en obtenant la note OR-STARS et il mérite d'être félicité pour ses efforts », déclare Meghan Fay Zahniser, directrice générale de l'AASHE. « C'est une reconnaissance du leadership de Dawson en matière de développement durable dans les domaines de l'enseignement, de la mobilisation, des opérations, de la planification et de l'administration, ainsi que de l'innovation et du leadership. »

« Je suis tellement fier de la communauté de Dawson, se réjouit le directeur général Richard Filion. Cette réalisation représente des années de travail et de dévouement pour transformer l'éducation et notre monde. Le Collège Dawson s'est engagé à partager ses connaissances et à collaborer avec d'autres cégeps, collèges et universités pour continuer à promouvoir un avenir durable bien au-delà de ses murs, au profit de la jeunesse du Québec, du Canada et de notre planète. »

L'histoire commence en réponse à une tragédie

L'engagement de Dawson en faveur du développement durable fait partie de la réponse de la communauté aux terribles événements qui se sont produits au Collège Dawson en septembre 2006. Depuis 2009, Dawson a constamment atteint le niveau d'excellence du programme Cégep Vert. Dans son plan stratégique de développement (2016-2021), le Collège s'est fixé comme objectif de devenir « un établissement postsecondaire canadien de premier plan dans la promotion et la pratique de la durabilité dans toutes ses activités. »

En 2017, le Collège a affermi son engagement en ouvrant le Bureau du développement durable. En 2018, le conseil d'administration a pris l'engagement audacieux de faire en sorte que le Collège Dawson soit carboneutre pour toujours. L'année dernière, le Collège Dawson a soutenu ses étudiants dans leur mobilisation pour leur avenir, lors de l'historique Marche de Montréal pour le climat.

« Dawson est en train de mettre en place les 17 objectifs de développement durable des Nations unies, qui sont intégrés dans tous les aspects de l'expérience éducative de nos étudiants », explique Chris Adam, coordonnateur du développement durable de Dawson.

Un campus vivant qui enseigne le bonheur durable

« Nous continuons à développer des projets concrets qui se concentrent explicitement sur l'établissement de relations positives entre nous, avec d'autres établissements et avec notre environnement naturel. L'espoir abonde à Dawson et nous voyons notre communauté s'épanouir, déclare-t-il. En outre, nous partageons nos programmes de bonheur durable et notre concept de campus vivant avec des enseignants de tout le Canada. »

Le concept qui sous-tend le programme unique « Bonheur durable » (Sustainable Happiness) consiste à démontrer en quoi l'engagement dans des projets de développement durable peut accroître le bonheur, une composante importante du bien-être des étudiants et des employés, en particulier pendant la pandémie.

À quoi ressemble le développement durable sur le campus?

Parmi les points forts du développement durable à Dawson, on peut citer les 1 500 bénévoles qui créent des jardins sur les toits et sur le terrain, qui plantent des arbres et aident à « verdir » les activités du campus. Les projets lancés par les étudiants ont permis de composter plus d'une tonne de déchets par mois, de recycler les luminaires et de collecter des fonds pour nos amis à l'étranger après des événements climatiques extrêmes ou des tremblements de terre.

Les questions de justice sociale sont des éléments importants de ces projets et sont intégrées dans de nombreux programmes de Dawson. Le personnel a consacré d'innombrables heures à aider les étudiants ayant des besoins particuliers, ceux qui ont besoin d'un soutien financier pendant les périodes difficiles et ceux qui luttent pour l'équité et l'inclusion. La valeur fondamentale de Dawson, à savoir le bien-être pour tous, va également au-delà des personnes.

« Le fait de se reconnecter à la nature est psychologiquement réparateur. Cela a permis de guérir la communauté de Dawson suite à la fusillade de 2006. Cela constitue la pierre angulaire du travail du Collège pour faire progresser le développement durable et le bien-être pour tous. Nous devons apprendre à prendre soin de nous-mêmes et de nos étudiants et à restaurer notre relation avec l'environnement. Les changements et les défis énormes qui frappent à nos portes nécessitent une mobilisation de la communauté qui met l'accent sur l'empathie, les relations positives et un lien renouvelé avec soi, avec les autres et avec la nature », déclare M. Filion.

Déterminé à construire un monde plus durable

Diane Gauvin, qui prendra la direction générale le 1er janvier prochain, a réitéré l'engagement du Collège à construire un monde plus durable. « Nous nous réjouissons de continuer à développer des projets reliés au développement durable et à enseigner et mobiliser davantage de personnes afin de contribuer à un avenir meilleur pour nos étudiants et tous les jeunes, affirme-t-elle. Les changements climatiques constituent l'une des plus grandes menaces actuelles. Les actions en faveur de la justice climatique sont liées à la tradition de Dawson de promouvoir la justice sociale et de produire des citoyens engagés qui iront améliorer le monde grâce à leurs talents uniques. »

Le Collège Dawson continue de faire progresser notre engagement en faveur de l'éducation à l'environnement et du bien-être pour tous. Le prochain projet en cette matière est la création d'un certificat d'études en environnement et développement durable.

À propos du Collège Dawson :

Situé au cœur du centre-ville de Montréal, le Collège Dawson offre cinq programmes préuniversitaires et 22 programmes techniques ainsi que des programmes de formation continue en plein essor.

Il offre également de nombreuses possibilités d'apprendre et de se développer en dehors des cours. Les explorateurs peuvent se joindre à S.P.A.C.E. (Sciences Participating with Arts and Culture in Education), les personnes cherchant à se rapprocher de la nature peuvent faire du bénévolat au sein de l'équipe de durabilité, et les programmeurs informatiques en herbe peuvent se joindre à Coffee'n Code. Les athlètes jouent dans 17 équipes des Dawson Blues.

Le campus patrimonial de Dawson possède de vastes jardins qui ont été désignés zone de biodiversité urbaine et oasis de papillons monarques. L'enseignement dispensé à Dawson offre la préparation nécessaire pour faire face à l'évolution des défis dans un monde complexe. En signe de son engagement envers le bien-être de ses étudiants et de la planète, le conseil d'administration de Dawson a voté à l'unanimité pour la carboneutralité pour toujours.

Pour un bilan complet des réalisations de Dawson, visitez le site de Sustainable Dawson et cliquez sur Get Involved si vous souhaitez soutenir des projets d'étudiants.

À propos de l'accréditation AASHE :Les collèges et les universités font état de réalisations dans cinq domaines généraux : 1) scolaire 2) mobilisation, 3) opérations, 4) planification et administration, et 5) innovation et leadership.

Le système de suivi, d'évaluation et de notation de la durabilité (STARS) est un cadre transparent d'auto-évaluation qui mesure le rendement en matière de durabilité. Le but du système STARS est de mobiliser et de reconnaître l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, des collèges communautaires aux universités de recherche. Le cadre englobe des objectifs de durabilité à long terme pour les établissements déjà très performants, ainsi que des points d'entrée de reconnaissance pour les établissements qui font leurs premiers pas vers la durabilité.

Pour plus d'informations sur l'AASHE, visitez le site www.aashe.org. Pour plus d'informations sur le programme STARS, visitez le site stars.aashe.org.

SOURCE Collège Dawson

Renseignements: Pour organiser une entrevue ou pour obtenir des images, vidéos (b-roll) ou de plus amples informations, veuillez communiquer avec : Christina Parsons, Bureau des communications, 514-949-9183, [email protected]

Liens connexes

dawsoncollege.qc.ca