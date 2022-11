MILAN, le 7 nov. 2022 /CNW/ - Davinci Motor, le nouveau fabricant chinois de motos électriques robotisées à puissance élevée, fait ses débuts en Europe à l'occasion de l'EICMA, la plus grande exposition mondiale de motos, qui aura lieu cette année du 8 au 13 novembre à Milan, en Italie.

Dans le cadre de l'exposition, Davinci Motor lancera le modèle futuriste DC100, qui est la première moto électrique conçue pour rivaliser avec la puissance des motos classiques de 1 000 cm³.

Une nouvelle ère de mobilité électrique (PRNewsfoto/Davinci Motor)

« Nous considérons l'EICMA comme l'étape idéale pour présenter officiellement notre marque et notre produit sur le marché européen. Davinci Motor est une entreprise en démarrage qui travaille à l'élaboration d'une nouvelle technologie et à la conception d'un nouveau produit depuis plus de sept ans, et nous sommes très impatients de montrer au monde le potentiel de nos produits », a déclaré Rosanna Libia, directrice des affaires internationales chez Davinci Motor.

Un robot à deux roues, créé pour faire la différence

Cette différence repose clairement sur les spécifications techniques. Conçu pour assurer un équilibre parfait entre la puissance d'accélération, la vitesse et l'autonomie, le modèle DC100 passe de 0 à 100 km/h (0 à 60 mi/h) en trois secondes environ, peut atteindre une vitesse maximale de 200 km/h (124 mi/h) et dispose d'une autonomie de plus de 400 km (24 mi). Ce modèle peut être facilement rechargé à des bornes de recharge rapide de niveau 3 (CC) et sa charge complète s'effectue en seulement 30 minutes environ.

De plus, grâce à son système de commande robotisé intelligent, le modèle DC100 offre aux motards le contrôle complet de la puissance de 100 kW (135 chevaux) fournie par le moteur synchrone à courant alternatif conçu par Davinci et monté directement sur la roue arrière, ainsi qu'une expérience de conduite plus sécuritaire grâce à des fonctionnalités avancées comme le contrôle de la traction, le CBS, et l'ABS, pour n'en nommer que quelques-unes.

Enfin, le modèle DC100 est doté d'une nouvelle technologie de batterie de véhicules électriques cellule-châssis, qui permet de réduire le nombre de composants et donc d'augmenter l'espace intérieur et d'alléger le véhicule. Il s'agit d'une solution technique destinée à augmenter directement la puissance, alors que la technologie de batterie existante reste inchangée.

Pour annoncer le lancement de la marque et du modèle DC100 à l'occasion de l'EICMA, Davinci Motor tiendra une conférence de presse organisée par Rosanna Libia le jour de l'ouverture de l'exposition à 13 h 20, heure locale, kiosque Q70, Hall 13 à Fiera Milano.

« Nous connaissons tous l'importance de la culture de la moto en Europe et nous sommes ravis de nous y adapter, a déclaré Qi Wang, chef de l'exploitation de Davinci Motor. Le salon EICMA 2022 marque la première apparition du modèle DC100 en dehors de la Chine, et nous sommes ravis d'inviter tous les participants à visiter notre kiosque. »

À propos de Davinci Motor

Fondée en 2013, Davinci Motor est une entreprise de technologique novatrice qui s'est engagée à explorer la recherche et le développement liés aux véhicules robotisés, afin d'assurer une combinaison parfaite de performance et de facilité d'utilisation. La mission de Davinci Motor est de créer une expérience de conduite sans effort et extraordinaire pour tous les utilisateurs, et le modèle DC100 est le produit parfait pour y parvenir. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site https://www.davincimotor.com ou suivez-nous sur ;

