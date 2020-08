Une cérémonie d'accueil du NCSM St John's a été tenue par James Davies, président et chef de la direction de Chantier Davie, l'honorable Jean Yves Duclos, président du Conseil du Trésor du Canada, la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, madame Marie-Ève Proulx, et le capitaine Andrew Forbes, de la Marine royale du Canada, au Chantier Davie à Lévis.

Cet événement représente un jalon important dans les près de 200 ans d'histoire de l'entreprise et marque le retour des principaux navires de combat de surface du Canada au Québec. Trois des douze frégates de la flotte ont été construites à Chantier Davie dans les années 1990, notamment NCSM Ville de Québec, NCSM Regina et NCSM Calgary.



Le contrat d'une valeur de 500 millions de dollars vise la réalisation d'un vaste réaménagement à mi-vie des frégates de patrouille de la MRC. Il s'agit d'un contrat basé sur le rendement et sa durée initiale sera de cinq ans. Il est attendu que tant sa durée que sa valeur augmenteront à mesure que la portée des travaux sera élargie.

Au cours des douze derniers mois, des modernisations importantes des installations ont été menées à bien à la pointe ouest du chantier ainsi que dans la cale sèche historique Lorne, et ce, dans le but de fournir un lieu de maintenance à long terme à la flotte de combat de surface du Canada et à son personnel naval de soutien.

Le programme générera des retombées considérables sur les économies québécoise et canadienne. En effet, il est prévu que jusqu'à 400 emplois bien rémunérés seront directement créés ou maintenus à Chantier Davie et que des milliers de fournisseurs et de partenaires de l'entreprise seront également soutenus à travers le Canada.

Les périodes de travaux de maintenance en cale sèche sont essentielles pour garantir qu'au moins huit des douze frégates de patrouille de la Marine royale canadienne soient prêtes à être déployées à tout moment jusqu'à ce que cette classe soit remplacée par les navires de combat canadien au début des années 2040.

Le programme des frégates créera une base de travail essentielle pour Chantier Davie dans sa transition pour devenir le partenaire du Canada dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale. D'ailleurs, Chantier Davie a également lancé récemment le Centre national des brise-glaces, reflétant ainsi son rôle de leader dans le renouvellement de l'ensemble de la flotte de brise-glaces du Canada dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale.

« Aujourd'hui, nous marquons l'histoire alors que le NCSM St. John's devient la première frégate depuis une génération à retourner à Chantier Davie pour des travaux importants. Chantier Davie, nos employés et nos fournisseurs sont tous fiers de ce partenariat avec le Canada pour les 20 prochaines années. Nous maintiendrons ces navires aux normes les plus élevées, puisqu'ils effectuent des tâches navales essentielles, tant sur le plan national qu'international. Ce programme montre que l'avenir de Chantier Davie est prometteur. Notre croissance sera un moteur économique pour le Québec et le Canada, qui fournira des emplois bien rémunérés et des navires de classe mondiale pour les générations à venir. »

« La création de 400 emplois en sol lévisien, en plus de tous ceux chez les fournisseurs en région, est une excellente nouvelle pour le Québec et le Canada. Le contrat des frégates, pouvant atteindre près de deux milliards à terme, fera toute la différence dans la pérennité de ce joyau industriel qui continue de marquer l'histoire de Lévis. Je suis fier de soutenir Chantier Davie et ses travailleurs dans sa transformation vers l'une des références mondiales dans son domaine. »

