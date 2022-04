LÉVIS, QC, le 25 avril 2022 /CNW Telbec/ - Chantier Davie annonce aujourd'hui son adhésion au Centre d'innovation, d'industrialisation et d'inclusion en énergies alternatives et métallurgie verte (Ci3EM).

Le Ci3EM est un écosystème d'innovation québécois créé pour promouvoir et stimuler les projets innovants dans le domaine de la métallurgie verte et des énergies alternatives. Le Ci3EM contribuera directement à la diversification économique de la Côte-Nord et à l'avancement des principales politiques du gouvernement du Québec en matière de minéraux essentiels, d'aluminium vert, de transition énergétique, de changements climatiques et de développement du Nord.

Davie se prépare à représenter le Québec dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN) du gouvernement du Canada. Davie prévoit construire pour le Canada une nouvelle flotte de sept brise-glaces à la fine pointe de la technologie. Par le biais de sa participation au programme des bénéfices technologiques et industriels, Davie s'est engagé à augmenter ses investissements et son engagement au sein de partenariats afin de créer une gamme de technologies marines durables visant à soutenir la décarbonisation à long terme, principale priorité du Québec et des gouvernements du monde entier.

"Le lancement de l'écosystème Ci3EM est à la fois opportun et primordial au moment où les changements climatiques accélèrent la nécessité d'une transformation verte des secteurs axés sur la production et le stockage de l'énergie ainsi que sur l'exploitation minière et la métallurgie. Cette transition est stratégique pour Davie, et pour notre industrie dans son ensemble. Notre engagement précoce est essentiel et les bénéfices pourraient être potentiellement très importants", a déclaré James Davies, président et chef de la direction de Davie.

"Nous sommes ravis d'accueillir Davie, le plus important constructeur de navires au Canada. Avec seize projets dans le domaine de la métallurgie verte et des énergies alternatives ainsi que plus de 50 millions de dollars d'investissements en R-D dans les années à venir, le Ci3EM est un exemple concret du leadership croissant que joue Baie-Comeau dans la décarbonisation de la métallurgie et des énergies nouvelles. Nous aurons également un rôle clé à jouer dans le soutien à la recherche appliquée et à la commercialisation de nouvelles technologies dans ces domaines", a déclaré Félix Grenier, Ph.D., directeur du projet Ci3EM.

Situé à Lévis, Québec, Davie est le premier constructeur naval du Canada et un leader mondial dans la livraison de navires spécialisés et essentiels des gouvernements et des clients commerciaux. Fondé en 1825, Davie est le constructeur naval le plus ancien, le plus important et le plus performant du Canada. Notre main-d'œuvre de classe mondiale construit et entretient des navires complexes qui permettent à nos clients de protéger la sécurité nationale et économique, ou de répondre à des besoins commerciaux aigus. Pour en savoir plus, consultez le site davie.ca.

