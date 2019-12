Davie en voie de devenir un partenaire stratégique dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale

LÉVIS, QC, le 19 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le plus grand chantier naval du Canada ayant la plus grande capacité de production est fier d'entrer en partenariat avec le Gouvernement du Canada pour la construction de la nouvelle flotte de navires de grande taille dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale.

Alex Vicefield, président du conseil d'administration de Chantier Davie Canada inc., a déclaré : « L'annonce historique d'aujourd'hui marque le début d'un programme multigénérationnel qui s'échelonnera sur les trente prochaines années et qui solidifiera la position de Chantier Davie en tant que leader mondial en matière de livraison de navires spécialisés essentiels pour les missions. »

M. Vicefield a ajouté : « Alors que la région arctique prend une importance globale croissante, la création d'un centre d'excellence pour la construction de brise-glaces, qui constituent un produit hautement exportable, se traduira par des avantages économiques considérables pour le Canada au cours des années à venir. Nous remercions le premier ministre et son gouvernement d'avoir respecté leur engagement en lien avec le renouvellement de la stratégie de construction navale et d'avoir confirmé le rôle de Davie en tant que partenaire stratégique clé. »

James Davies, Président et Chef de la direction de Chantier Davie a souligné : « Au cours des dix dernières années, nous avons créé un constructeur naval avant-gardiste ayant livré des navires parmi les plus complexes jamais construits en Amérique du Nord. Alors que nous entamons une nouvelle décennie en tant que partenaire dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, nous bâtirons sur nos compétences et sur notre expérience et nous tirerons profit de notre capacité de production unique ainsi que de nos installations afin de renouveler la flotte fédérale de façon rentable et en respectant les délais. »

M. Davies a poursuivi en disant : « Il s'agira du plus grand programme de construction navale réalisé au Québec depuis la seconde Guerre mondiale, ce qui assurera la stabilité des emplois chez Davie et qui favorisera le développement de la grappe maritime québécoise. Celle-ci sera un moteur important de l'économie de la province. Nous avons maintenant hâte de rappeler au travail le plus rapidement possible les 1 000 travailleurs qui ont été mis à pied en 2017. »

