Davie annonce l'acquisition du chantier naval finlandais Helsinki Shipyard Oy (HSO)

QUÉBEC, le 4 nov. 2023 /CNW/ - C'est avec une immense fierté que toute l'équipe de GBV Avocats se réjouit de l'annonce de l'achat du chantier maritime finlandais Helsinki Shipyard par Chantier Davie Canada. Prenant ses racines dans la Capitale-Nationale, GBV contribue, avec des partenaires comme Davie, à faire rayonner la région de Québec à l'international.

Fondé il y a 170 ans, Helsinki Shipyard est le plus grand constructeur de brise-glaces au monde. En fait, plus de la moitié des brise-glaces actuellement en activité y ont été construits.

Cette transaction permettra au Québec de se positionner de façon stratégique dans le marché international de la construction navale. Elle permettra aussi d'attirer au Québec de nombreuses entreprises finlandaises reconnues pour leur expertise de pointe dans le domaine de la construction navale. Finalement, elle assure le retour de cet actif stratégique dans le giron des pays de l'OTAN, lesquels pourront recourir à ses installations pour construire des navires brise-glaces dont l'importance est capitale en cette période de turbulences géopolitiques.

Après avoir accompagné notre cliente Davie dans son processus d'intégration à Stratégie nationale de construction navale du Canada, nous sommes heureux et privilégiés d'avoir négocié et coordonné cette acquisition historique. C'est une grande fierté pour GBV d'avoir été impliqué, avec d'autres professionnels d'envergure, dans un dossier au rayonnement international.

Me Marc-André Gravel, chef de la direction du cabinet, est très fier de notre collaboration de longue date avec Davie : « Je souhaite remercier la direction de Davie pour sa confiance et sa complicité. Je salue notre équipe impliquée certes, mais aussi tous les membres de notre cabinet sur qui cette nouvelle rejaillit aujourd'hui. Négocier cette transaction internationale complexe a constitué un défi à la fois exigeant et valorisant. Le résultat démontre encore une fois que ce que les Québécois sont capables de faire lorsqu'ils mettent à profit leur créativité et leurs compétences ».

« J'ai aussi une pensée pour les travailleurs du chantier et leur famille, les fournisseurs et sous-traitants qui bénéficieront de cette association de deux grands chantiers navals de classe mondiale. J'ai fondé GBV Avocats dans l'optique de servir les entreprises d'ici avec des solutions juridiques innovantes et créatives, dans le but de créer de la valeur, de la richesse et de faire rayonner la région de Québec et le Québec, ici et ailleurs dans le monde », de conclure Me Gravel.

