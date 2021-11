À l'Université de Chicago, M. Nirenberg a également occupé les postes de directeur fondateur du Neubauer Collegium for Culture and Society, de doyen du département des sciences sociales et de vice-recteur exécutif.

« Les réalisations administratives de David, comme l'Institut lui-même, transcendent les frontières culturelles et disciplinaires, offrant de nouveaux cadres de connaissances pour comprendre la société et le pouvoir de la curiosité collective », a déclaré Nancy Peretsman, vice-présidente du conseil d'administration et présidente du comité de recherche des directeurs de l'IAS.

« La nomination d'un chercheur en sciences humaines est un choix audacieux, qui s'écarte d'une tradition de directeurs formés en sciences et en mathématiques de plusieurs décennies, mais qui réaffirme avec la plus fermeté l'importance de la collaboration interdisciplinaire », a affirmé Charles Simonyi, président du conseil d'administration de l'IAS. « En tant que leader dynamique et avis., David comprend que l'Institut est un bien public au service de la société. »

Les travaux de M. Nirenberg sur les chrétiens, les juifs et les musulmans d'Europe médiévale et méditerranéenne fournissent des renseignements approfondis sur les enjeux actuels autour du racisme, de l'antisémitisme, des discours haineux et de l'inégalité.

M. Nirenberg a également occupé des postes à l'Université Rice et à l'Université Johns Hopkins, où il a fondé le Stulman Center for Jewish Studies. En tant que directeur fondateur du Neubauer Collegium for Culture and Society de l'Université de Chicago, M. Nirenberg a défendu la collaboration entre l'ensemble des divisions, écoles et laboratoires affiliés de l'université. Auparavant, il a passé un an comme invité à l'Institute for Advanced Study.

« Depuis la création de l'Institut en 1930, les découvertes de son corps professoral ont transformé les domaines des mathématiques, de la physique, de l'anthropologie et de l'histoire de l'art. L'Institut a également servi la nation et le monde par l'application constante de ses valeurs fondatrices, à savoir que les discriminations fondées sur le sexe et la race sont défavorables à l'excellence, que les chercheurs et les idées doivent se mouvoir librement si l'on veut que le savoir fondamental s'épanouisse, et que lorsque le savoir s'épanouit, l'humanité en profite », a indiqué M. Nirenberg.

M. Nirenberg a siégé au conseil d'administration du Laboratoire national d'Argonne et du National Opinion Research Center. Il est membre élu des départements des arts et des sciences, d'histoire et de philosophie et religions de l'American Academy.

David Nirenberg est marié à Sofía Torallas Tovar, professeure d'études classiques et de langues et civilisations du Proche-Orient et membre de l'Oriental Institute de l'Université de Chicago.

À propos de l'Institut

L'Institute for Advanced Study (IAS) est l'un des plus prestigieux centres de recherche théorique et intellectuelle au monde. Du professeur fondateur de l'IAS Albert Einstein jusqu'aux plus grands penseurs de notre époque, l'Institut permet aux innovations audacieuse et motivée par la curiosité d'enrichir la société de façons inattendues. Chaque année, il accueille plus de 200 universitaires et chercheurs postdoctoraux parmi les plus prometteurs au monde. Le corps professoral et les membres actuels et passés comptent 35 lauréats du prix Nobel, 42 des 60 lauréats de la médaille Fields et 21 des 24 lauréats du prix Abel, ainsi que de nombreux lauréats du prix MacArthur et du prix Wolf.

