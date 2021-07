OTTAWA, ON, le 11 juill. 2021 /CNW/ - David Morley, président et chef de la direction d'UNICEF Canada, l'honorable Karina Gould, ministre du Développement international, et l'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, invitent les médias à participer à une conférence de presse sur le soutien du Canada aux efforts de vaccination dans les pays en développement, ainsi qu'en situations humanitaires et de conflit.

Événement : Conférence de presse

Date : Lundi 12 juillet 2021

Heure : 11 h (HE)

Lieu : Salle 200, Édifice Sir John A. MacDonald, 144, rue Wellington, Ottawa (Ontario)

Notes pour les médias :

Couverture ouverte en personne et par téléconférence

Les médias qui souhaitent couvrir l'événement en personne doivent être accrédités auprès de la Tribune de la presse parlementaire

Les participants peuvent se connecter pour écouter et poser des questions via ces numéros :

Numéro local : 613 954-9003



Sans frais : 1 866 206-0153



Code d'accès : 7046912#

Avertissement :

Les participants en personne doivent porter un masque.

Ils ne doivent pas présenter de symptômes associés à la COVID-19 ou avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 jours précédents.

