COLUMBUS, Ohio, 26 février 2026 /CNW/ - Davenport Aviation annonce la réussite des essais Virtus First Shot le mois dernier dans l'ouest du Texas, marquant une étape importante dans le développement du système d'armes modulaire Virtus et le premier essai de militarisation de la plateforme Virtus H125. La campagne comprenait de nombreux lancements de fusées réussis, validant officiellement Virtus comme une configuration AS350/H125 éprouvée et armée.

Le tir réussi a confirmé l'intégrité structurale, l'intégration du système et la viabilité opérationnelle de Virtus sur la cellule AS350/H125. Grâce à ces résultats, Davenport Aviation a démontré une configuration armée entièrement fonctionnelle, prête pour la mission, capable de soutenir des opérations militaires et de sécurité modernes.

« Il s'agissait d'une étape cruciale pour Davenport Aviation et l'équipe de Virtus », déclare Rob McMillin, vice-président des aéronefs et des systèmes aéronautiques de Davenport Aviation. « La réalisation de notre campagne d'essai First Shot valide l'ingénierie derrière le système et prouve que le H125 peut fonctionner de façon sécuritaire et efficace dans une configuration armée. »

Virtus est le premier système d'armes modulaire au monde développé spécifiquement pour la famille AS350/H125, permettant aux opérateurs de configurer rapidement un seul aéronef pour plusieurs profils de mission. Les installations et les retraits peuvent être effectués en moins d'une heure, ce qui permet des transitions harmonieuses entre les rôles.

Conçu pour une adaptabilité multimission, Virtus prend en charge des armements configurables allant des mitrailleuses et des roquettes non guidées aux munitions guidées de précision et aux effets lancés par air. Le système intègre également des capteurs EO/IR, des options de pistolet de porte, des palans, des projecteurs de recherche, une capacité de chargement, une protection balistique et des flotteurs d'urgence, ce qui appuie la reconnaissance armée, l'ISR, les opérations spéciales, la recherche et le sauvetage, la lutte contre les incendies, l'aide humanitaire et les missions CASEVAC/MEDEVAC.

« Le succès de First Shot confirme ce que nous avons entrepris de construire, un véritable avion multimission qui offre aux opérateurs une flexibilité sans le coût et la complexité des plateformes d'attaque traditionnelles », déclare Chris Arnold, directeur des ventes gouvernementales chez Davenport Aviation. « Virtus permet aux opérateurs mondiaux de répondre à l'évolution des demandes de mission avec un seul hélicoptère rentable. »

Davenport Aviation remercie XP Services, Moog Inc. et Ember Solutions pour leur collaboration dans la réalisation de cette étape importante.

Construite sur la plateforme éprouvée AS350/H125, Virtus permet aux opérateurs de moderniser les flottes existantes tout en réduisant les coûts d'approvisionnement, le fardeau de la formation et les dépenses liées au cycle de vie.

Pour en savoir plus, visitez le www.davenportaviation.com/virtus.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2920431/Davenport_Aviation_Logo.jpg

SOURCE Davenport Aviation

CONTACT : Chris Arnold à [email protected]. Pour les demandes des médias, communiquez avec Braxton Mullet à [email protected].