DALLAS, le 18 sept. 2024 /CNW/ - Lewis & Ellis est fier d'annoncer que Dave Dillon, FSA, FCA, MAAA, premier vice-président et directeur, a été nommé président élu et vice-président de la Society of Actuaries (SOA). Dillon assumera le rôle de 77e président de la SOA lors de la conférence ImpACT 2025.

La vision de Dillon pour sa présidence comprend l'élargissement de la portée mondiale de la SOA, le renforcement des liens avec les membres, le soutien de nouveaux talents et la stimulation de l'innovation dans l'ensemble de la profession actuarielle. Son approche avant-gardiste vise à positionner davantage la SOA en tant que leader mondial dans la définition de l'avenir de la science actuarielle.

« Le dévouement de Dave envers la profession actuarielle et son travail inlassable pour soutenir l'industrie de l'assurance ont eu une incidence profonde. « Son élection à titre de président élu de la SOA est une reconnaissance bien méritée de son leadership, a déclaré Cabe Chadick, FSA, MAAA, présidente et directrice générale de Lewis & Ellis. Nous sommes extrêmement fiers qu'il représente Lewis & Ellis et qu'il continue de stimuler l'innovation dans le domaine actuariel. »

Dillon travaille chez Lewis & Ellis depuis plus de deux décennies, se spécialisant dans les services de consultation pour les compagnies d'assurance, les départements d'État et les organisations du secteur de l'assurance-maladie. De plus, M. Dillon enseigne à la Maurice R. Greenberg School of Risk Science de l'Université de l'État de Géorgie - Actuariat.

Bénévole dévoué auprès de la SOA depuis 2008, Dillon a occupé divers postes de direction, notamment au sein du conseil d'administration (2018-2021), de la présidente de l'Initiative stratégique commerciale en matière de soins de santé (2017-2018) et de la liaison avec les médias sur des sujets liés à la santé.

À propos de Lewis & Ellis

Lewis & Ellis est une société de services-conseils en actuariat de premier plan offrant des services spécialisés à un large éventail de clients, des entreprises mondiales aux entreprises régionales et de taille moyenne. La pensée novatrice et l'utilisation de la technologie ont été la pierre angulaire de la capacité de Lewis & Ellis à fournir des solutions rentables aux problèmes difficiles auxquels ses clients font face dans leurs marchés aujourd'hui. Lewis & Ellis s'engage à accroître sa portée géographique et son expertise à la fois de façon organique et par le biais d'acquisitions, en servant des clients dans des secteurs comme l'assurance vie, l'assurance maladie et l'assurance de dommages, en plus de fournir des services de consultation pour la conformité réglementaire, règlements sur la vie, gestion des risques, et plus encore.

