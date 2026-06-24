Davantage de logements ontariens évalués à moins de 500 000 $ à mesure que le marché se détend par rapport au sommet de 2022

Les condominiums mènent le changement, près de la moitié étant désormais évalués à moins de 500 000 $

PICKERING, ON, le 24 juin 2026 /CNW/ - La proportion de logements à prix plus abordable en Ontario est en hausse, ce qui témoigne d'un rééquilibrage du marché immobilier, selon de nouvelles données publiées par la Société d'évaluation foncière des municipalités (SEFM). Les logements évalués à moins de 500 000 $ représentent désormais près de 24 % du marché en 2026, comparativement à un creux d'environ 17 % en 2022. Cette proportion demeure toutefois bien inférieure aux 67 % enregistrés dix ans plus tôt.

Les condominiums ont été les principaux moteurs de ce changement. En 2022, seulement 24 % des condominiums à l'échelle de la province étaient évalués à moins de 500 000 $; en 2026, cette proportion a presque doublé pour atteindre 46 %, redevenant ainsi un point d'entrée plus accessible pour les acheteurs d'une première propriété.

« Au cours de la dernière décennie, le marché immobilier de l'Ontario a été profondément transformé et, bien que les prix demeurent élevés, des ajustements sont survenus par rapport aux conditions de pointe observées précédemment », a déclaré Greg Martino, évaluateur en chef et directeur des données à SEFM. « Nos données montrent que les tendances varient selon les régions et les types de propriétés, ce qui souligne l'importance des perspectives locales. Des outils comme notre carte interactive contribuent à offrir un portrait plus clair de ces changements et favorisent une prise de décision éclairée pour les propriétaires actuels, les acheteurs potentiels et les municipalités de toute la province. »

Une carte mise à jour des aperçus sur la propriété (inventaire résidentiel) permet aux utilisateurs d'explorer l'évolution des valeurs des propriétés résidentielles dans les collectivités de l'Ontario.

Une décennie de changements : du sommet à la stabilisation

Le paysage immobilier résidentiel de l'Ontario a considérablement évolué au cours des 10 dernières années. En 2016, environ 67 % des logements étaient évalués à moins de 500 000 $, et 86 % à moins de 750 000 $. Au cours des années suivantes, les prix ont augmenté rapidement, atteignant un sommet en 2022, alors que seulement 17 % des logements étaient évalués à moins de 500 000 $ et que les propriétés de plus de 1 million de dollars représentaient 35 % de l'ensemble des propriétés résidentielles de la province.

Depuis ce sommet, les conditions ont évolué de façon modeste, mais significative. En 2026, la proportion de logements évalués à moins de 500 000 $ a augmenté pour atteindre près de 24 %, tandis que la part des propriétés évaluées à plus de 1 million de dollars est tombée à environ 25 %. De plus, alors que plus de la moitié des logements de l'Ontario (56 %) étaient évalués à plus de 750 000 $ en 2022, la majorité d'entre eux (55 %) se situent aujourd'hui sous ce seuil.

Un graphique connexe montre comment la répartition des valeurs résidentielles a évolué entre 2016, 2022 et 2026 dans les collectivités ontariennes comptant plus de 50 000 habitants.

De plus en plus de collectivités passent à des fourchettes de prix inférieures

L'évolution des valeurs se reflète également à l'échelle des collectivités. Entre 2022 et 2026, le nombre de municipalités ontariennes dont la valeur médiane des logements dépassait 750 000 $ a diminué de façon importante, passant de 105 à 65. Cela signifie qu'un plus grand nombre de collectivités à travers la province deviennent accessibles à un éventail plus large d'acheteurs.

Plusieurs collectivités situées juste à l'extérieur de la région du Grand Toronto et de Hamilton (RGTH), où plus de la moitié des logements étaient évalués à plus de 750 000 $ en 2022, comptent désormais une majorité de logements sous ce seuil. Il s'agit notamment de Kitchener, Waterloo, Cambridge, Hamilton, Collingwood, Kawartha Lakes, Gravenhurst et Brock. Pour les acheteurs auparavant exclus du marché de la région de Toronto, ces changements pourraient élargir l'éventail des collectivités désormais à leur portée.

Des écarts régionaux persistent à l'échelle de la province

Bien que le portrait provincial indique un assouplissement du marché, la tendance est loin d'être uniforme : les valeurs immobilières et les fourchettes de prix continuent de varier considérablement d'une région à l'autre de l'Ontario.

Dans certaines collectivités du Nord et de l'Est de la province, la proportion de logements situés dans les catégories de valeur inférieure continue de diminuer. À Sault Ste. Marie, la proportion de logements évalués à moins de 250 000 $ est passée de 75 % en 2016 à seulement 22 % en 2026. Dans le Grand Sudbury, cette proportion est passée de 50 % à seulement 2 % au cours de la même période. Les valeurs médianes dans ces deux villes ont augmenté de 45 000 $ à 57 000 $ depuis 2022, tandis que des collectivités de l'Est, telles que North Stormont, South Stormont, North Glengarry et South Glengarry, ont enregistré des hausses d'environ 50 000 $.

Les condominiums mènent le changement; les autres types de propriétés suivent plus lentement

Tous les types de propriétés ne suivent pas la même tendance, et cette divergence raconte une histoire importante pour les acheteurs. Sans surprise, les condominiums ont connu le déplacement le plus marqué vers des niveaux de prix inférieurs, la proportion évaluée à moins de 500 000 $ ayant presque doublé, passant de 24 % en 2022 à 46 % en 2026. Une plus grande disponibilité à ce niveau de prix ne signifie toutefois pas nécessairement que ces logements répondent aux besoins des acheteurs, puisque ces unités peuvent ne pas correspondre à leurs préférences en matière de superficie, de nombre de chambres ou d'emplacement.

Les autres types d'habitation demeurent moins accessibles. Seulement 5 % des maisons en rangée sont aujourd'hui évaluées à moins de 500 000 $, comparativement au creux de 3 % enregistré en 2022 et en forte baisse par rapport aux 69 % observés en 2016. Cette situation reflète en partie la répartition géographique des maisons en rangée. Une proportion importante de celles-ci se trouve dans la RGTH, où les valeurs immobilières demeurent globalement élevées. Contrairement aux condominiums, les maisons en rangée correspondent davantage aux préférences des acheteurs en matière d'espace; la rareté de ces propriétés dans les catégories de prix inférieures constitue donc un facteur important à considérer pour les acheteurs à la recherche de plus d'espace. La proportion des maisons jumelées évaluées à moins de 500 000 $ s'établit à 15 % (contre 52 % en 2016), tandis que celle des maisons individuelles isolées est de 18 % (contre 60 % en 2016).

La RGTH se refroidit par rapport au sommet, mais demeure à des niveaux élevés

Les valeurs immobilières dans la région du Grand Toronto et de Hamilton (RGTH) ont diminué de façon notable depuis le sommet atteint en 2022, bien qu'elles demeurent largement supérieures aux niveaux de 2016. Toutes les municipalités de la région du Grand Toronto (RGT), à l'exception d'Oshawa, affichent toujours une valeur médiane supérieure à 750 000 $, mais la proportion de propriétés situées dans les catégories de valeur les plus élevées a considérablement diminué. À Oakville, Richmond Hill, Caledon, Vaughan, Markham et Aurora, plus de 30 % des logements étaient évalués à plus de 1,5 million de dollars en 2022; en 2026, ces proportions avaient reculé de 22 % à 65 %, bien qu'Oakville et Richmond Hill continuent d'occuper les premiers rangs de la région en ce qui concerne les propriétés de grande valeur.

À l'autre extrémité du marché, la proportion de logements évalués à moins de 500 000 $ a plus que doublé depuis 2022 dans plusieurs collectivités de la RGTH, notamment Whitby, Ajax, Clarington, Halton Hills, Bradford West Gwillimbury, Brampton, Oshawa et Newmarket.

Principaux constats

Les condominiums mènent la progression des catégories de prix inférieures. Près de la moitié des condominiums sont désormais évalués à moins de 500 000 $, comparativement à environ le quart en 2022, tandis que les autres types d'habitation demeurent en grande partie hors de portée dans les catégories de prix inférieures.

Davantage de logements sont évalués à moins de 750 000 $. En 2022, la majorité des logements étaient évalués à plus de 750 000 $; en 2026, la majorité se situe sous ce seuil.

Davantage de collectivités deviennent accessibles. Le nombre de municipalités dont la valeur médiane des logements dépasse 750 000 $ est passé de 105 à 65, plusieurs collectivités situées à l'extérieur de la RGTH étant désormais sous ce niveau.

Les catégories de prix inférieures demeurent limitées. Malgré des gains modestes, la proportion de logements évalués à moins de 500 000 $ (24 %) demeure bien inférieure au niveau observé en 2016 (67 %), et certaines collectivités du Nord et de l'Est continuent de voir diminuer leur parc immobilier à plus faible valeur.

À propos de la SEFM

La SEFM est une société indépendante sans but lucratif financée par l'ensemble des municipalités de l'Ontario et responsable devant la province, les municipalités et les contribuables fonciers par l'intermédiaire de son conseil d'administration composé de 13 membres.

Notre rôle consiste à évaluer et à classifier avec exactitude toutes les propriétés de l'Ontario conformément à la Loi sur l'évaluation foncière et aux règlements établis par le gouvernement de l'Ontario. Nous constituons la plus importante administration d'évaluation foncière en Amérique du Nord, évaluant et classifiant plus de 5,7 millions de propriétés dont la valeur totale estimée dépasse 3,2 billions de dollars.

Répartition des valeurs des logements en Ontario par catégorie de prix (2016, 2022 et 2026)

Municipalité (population > 50 000) % des

propriétés de

moins de 500 k$ % des

propriétés de

500 k$ à 750 k$ % des

propriétés de

750 k$ à 1 M$ % des

propriétés de

1 M$ à 1,5 M$ % des

propriétés de

plus de 1,5 M$

'16 '22 '26 '16 '22 '26 '16 '22 '26 '16 '22 '26 '16 '22 '26 Province 67 17 24 20 27 31 7 21 21 4 23 17 2 12 8 Ajax 46 0 3 47 5 17 6 27 46 1 59 32 0 8 2 Aurora 14 0 1 40 6 11 26 13 25 17 44 41 4 37 22 Barrie 89 5 10 10 26 52 1 50 32 0 19 5 0 1 1 Belleville 99 35 55 1 49 38 0 14 6 0 2 1 0 0 0 Bradford West Gwillimbury 39 1 1 51 2 10 8 29 44 2 55 42 0 13 4 Brampton 45 1 5 43 7 18 10 21 40 2 50 33 0 21 4 Brantford 97 11 26 3 44 54 0 33 17 0 11 2 0 1 1 Burlington 39 1 8 41 15 17 13 18 29 5 44 33 2 22 13 Caledon 18 0 0 54 0 4 21 9 28 5 51 53 1 40 14 Cambridge 91 3 8 8 30 53 1 44 28 0 21 10 0 2 1 Chatham-Kent 99 68 73 1 25 21 0 5 4 0 2 2 0 0 0 Clarington 76 1 5 21 10 39 2 47 40 1 38 13 0 4 2 Cornwall 100 89 83 0 10 15 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Georgina 67 2 11 29 27 39 2 36 37 1 32 12 0 3 2 Grand Sudbury 94 70 58 5 22 32 1 5 7 0 2 3 0 1 1 Guelph 79 3 10 18 22 36 2 47 35 0 25 17 0 3 2 Comté de Haldimand 96 11 22 4 41 52 0 35 20 0 11 5 0 1 1 Halton Hills 38 0 1 45 5 18 12 23 35 3 49 37 1 23 9 Hamilton 78 7 17 18 25 40 3 37 25 1 25 15 0 6 3 Kawartha Lakes 88 9 21 8 41 47 2 29 18 1 15 9 0 6 4 Kingston 90 26 26 8 51 51 2 16 15 1 6 6 0 2 2 Kitchener 89 10 21 9 26 44 1 42 23 0 19 10 0 3 2 London 94 30 44 5 40 38 1 20 13 0 9 5 0 1 1 Markham 24 0 5 25 16 18 25 11 14 21 35 43 4 38 21 Milton 34 0 3 52 9 14 12 17 36 2 54 42 0 20 5 Mississauga 38 2 15 37 22 16 18 16 25 5 40 34 2 20 10 Newmarket 22 0 2 56 7 14 17 21 38 5 56 40 0 15 7 Niagara Falls 95 11 32 4 52 50 1 26 14 0 9 4 0 1 1 Comté de Norfolk 95 19 30 4 52 49 1 21 15 0 7 5 0 1 1 North Bay 96 75 69 3 17 21 0 5 7 0 2 3 0 0 0 Oakville 19 0 7 31 12 9 26 8 11 17 30 33 7 50 39 Oshawa 81 5 10 18 18 52 1 47 26 0 28 12 0 2 0 Ottawa 78 19 20 17 42 42 3 24 24 12 12 3 3 1 0 Peterborough 97 10 28 3 59 58 0 25 12 0 6 2 0 0 0 Pickering 40 0 5 47 14 20 9 20 37 3 53 33 1 14 6 Quinte West 98 28 49 2 49 38 0 18 11 0 5 2 0 1 0 Richmond Hill 23 1 7 18 18 15 23 7 9 28 30 37 9 46 31 Sarnia 96 56 62 2 31 28 1 9 6 1 3 2 0 1 1 Sault Ste. Marie 98 87 84 2 10 13 0 2 3 0 1 1 0 0 0 St. Catharines 95 18 36 4 46 47 1 26 12 0 8 4 0 2 1 Thunder Bay 97 84 75 2 14 20 0 2 4 0 0 1 0 0 0 Toronto 40 4 16 29 27 25 13 16 21 10 31 22 7 22 16 Vaughan 24 0 6 29 18 17 24 8 10 18 34 40 5 40 26 Waterloo 78 13 21 18 19 29 2 33 27 1 29 19 0 6 4 Welland 98 20 41 2 55 47 0 20 9 0 5 2 0 0 0 Whitby 45 0 2 46 4 15 7 27 45 1 59 35 0 9 3 Whitchurch-Stouffville 10 0 0 50 4 7 30 10 31 6 57 50 3 30 12 Windsor 99 50 59 1 40 34 0 8 5 0 2 1 0 0 0

SOURCE La Société d’évaluation foncière des municipalités (SEFM)

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