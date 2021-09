Davantage de flexibilité : l'ARTM bonifie l'offre tarifaire - Une gamme de titres adaptée à l'évolution des besoins des citoyens

« L'ARTM et ses partenaires sont pleinement conscients que les besoins de déplacement sont et vont demeurer différents parce que notre quotidien change et que de nouvelles habitudes se dessinent. Le transport collectif est un important levier de la relance, c'est pourquoi nous sommes à l'écoute des citoyens pour continuer à offrir des solutions qui correspondent véritablement à leurs besoins », a affirmé Benoît Gendron, directeur général, ARTM.

L'ARTM a le titre qu'il vous faut

Ces nouvelles offres s'inscrivent dans la foulée de la refonte tarifaire simplifiant la tarification ainsi que de la mise en valeur des titres multipassages qui offrent plus de flexibilité, sans date d'expiration. Elles s'ajoutent donc à une offre tarifaire adaptée à l'évolution des besoins des citoyens, dont les titres multipassages TRAIN, TRAM, RTL, STL et STM, la gratuité en tout temps pour les enfants accompagnés de 6 à 11 ans, le rabais uniformisé à 40 % aux titres mensuels pour les étudiants ainsi que les titres « Soirée illimitée » et « Week end illimité » qui permettent de se déplacer autant de fois que l'on souhaite, dans toute la région, peu importe le mode de transport collectif choisi.

Titres Prix Ajustement Modes Tous modes AB*

10 passages 45 $ Nouveauté Tous TRAM 3

6 passages 27 $ - 8,5 % Train et réseau STM Tous modes ABC**

10 passages 54 $ - 15,6 % Tous



*Zone AB = agglomération de Montréal, agglomération de Longueuil et Ville de Laval **Zone ABC = tout le territoire de l'ARTM

Transport adapté

Pour les services de transport adapté, l'équivalent des titres 10 passages Tous modes AB et ABC sera offert sous forme de tarif comptant escompté à l'unité :

Tous modes AB à 4,50 $ en paiement comptant pour le tarif ordinaire et à 3,00 $ en paiement au comptant pour le tarif réduit;

Tous modes ABC à 5,50 $ en paiement comptant pour le tarif ordinaire et à 3,50 $ en paiement au comptant pour le tarif réduit.

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement de ces services. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

