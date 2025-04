Studio Geo simplifie les processus complexes, améliore la collaboration et garantit une modélisation géologique précise et efficace pour les projets de toute envergure.

BRISBANE, Australie, le 2 avril 2025 /CNW/ - Datamine, leader reconnu dans le domaine des solutions logicielles pour l'exploitation minière, est fier d'annoncer le lancement de Studio Geo, sa première plateforme de modélisation géologique conçue pour révolutionner la façon dont les professionnels de l'exploitation minière interprètent et utilisent les données géologiques. Studio Geo est idéal pour les géologues miniers et les équipes de modélisation des ressources, et les aide à optimiser les flux de travail, à améliorer la précision des données et à prendre des décisions éclairées.

Modèle de bloc Studio Geo

Combler les lacunes de l'exploitation minière moderne

Studio Geo repose sur une compréhension approfondie des défis propres à l'industrie minière, qu'il s'agisse des pressions de production liées à l'évolution rapide des données ou de la complexité de l'interprétation de divers gisements de minerais. Développé en s'appuyant sur plus de 40 ans d'expertise industrielle, Studio Geo offre un environnement robuste où le stockage des données, les solutions de collecte et les outils d'estimation des ressources de classe mondiale convergent de manière transparente. La flexibilité du langage macro riche permet à Studio Geo de s'adapter ou d'améliorer les flux de travail existants et de s'intégrer de manière transparente dans les procédures actuelles. Il soutient les professionnels de l'exploitation minière à chaque étape du cycle de vie minier, depuis l'exploration, l'estimation des ressources, le contrôle de la teneur opérationnelle et la planification minière.

Une vision d'avenir

« Studio Geo représente une avancée majeure dans le domaine de la modélisation géologique, a déclaré John Bailey, chef de la direction de Datamine. Notre nouvelle plateforme ne se contente pas de combler le fossé critique entre la gestion des données et l'estimation des ressources, elle transforme également la façon dont les équipes minières travaillent ensemble. Avec Studio Geo, nous permettons à nos clients de rationaliser les flux de travail et de redéfinir la modélisation, tout en s'adaptant à leurs besoins opérationnels uniques. »

Selon Anthony Cook, vice-président de la géologie, la solution « s'appuie sur notre boîte à outils Studio, leader sur le marché, ainsi que sur notre langage d'automatisation, pour offrir une solution de modélisation capable de gérer à la fois l'intensité et la complexité de l'environnement minier. Le flux de travail est entièrement flexible et permet une intégration fluide avec les sources de données existantes ».

Principales caractéristiques et avantages

Flux de travail flexibles et personnalisables : Grâce au langage macro riche de Datamine, Studio Geo s'adapte aux exigences uniques des sites et des projets, ce qui permet aux utilisateurs de concevoir des flux de travail qui améliorent la productivité et réduisent les tâches répétitives.

Grâce au langage macro riche de Datamine, Studio Geo s'adapte aux exigences uniques des sites et des projets, ce qui permet aux utilisateurs de concevoir des flux de travail qui améliorent la productivité et réduisent les tâches répétitives. Mises à jour dynamiques en temps réel : Les nouvelles données sont automatiquement intégrées dans la plateforme, ce qui garantit que chaque modèle géologique reflète les informations les plus récentes pour une prise de décision rapide et sûre.

Les nouvelles données sont automatiquement intégrées dans la plateforme, ce qui garantit que chaque modèle géologique reflète les informations les plus récentes pour une prise de décision rapide et sûre. Intégration fluide : La plateforme est entièrement connectée à la suite d'outils de Datamine, à savoir Studio RM, Fusion et Sable. Intégré à la plateforme de gestion et de sécurité des fichiers MineTrust, Studio Geo favorise une collaboration efficace entre les équipes de géologie, d'ingénierie et de modélisation des ressources.

La plateforme est entièrement connectée à la suite d'outils de Datamine, à savoir Studio RM, Fusion et Sable. Intégré à la plateforme de gestion et de sécurité des fichiers MineTrust, Studio Geo favorise une collaboration efficace entre les équipes de géologie, d'ingénierie et de modélisation des ressources. Collaboration améliorée : Grâce à de solides fonctions d'accès et de contrôle des versions, Studio Geo garantit que tous les membres de l'équipe travaillent avec des données actualisées et sans conflit, ce qui favorise une approche unifiée pour relever les défis géologiques complexes.

Disponibilité

Après une phase complète d'essais bêta, Studio Geo sera disponible pour une commercialisation complète au milieu de l'année 2025. Ce lancement marque une étape importante dans l'engagement continu de Datamine à fournir des solutions de pointe qui favorisent l'excellence opérationnelle dans l'industrie minière.

À propos de Datamine

Depuis plus de 40 ans, Datamine est à la pointe de l'innovation en matière de logiciels d'exploitation minière, et propose des solutions fiables et de pointe qui aident les professionnels de l'exploitation minière à transformer les données en informations exploitables. Grâce à son réseau mondial d'experts et à son engagement constant en faveur de l'amélioration continue, Datamine s'efforce toujours de faire évoluer les normes des produits qui soutiennent l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie minière.

https://dataminesoftware.com/fr/studio-geo-landing-page/

