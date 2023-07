Le dernier produit d'Adyen aide déjà le groupe mondial de la mode AWWG (Pepe Jeans London, Hackett et Façonnable) à améliorer ses programmes de fidélisation de la clientèle et Salesforce a construit une intégration pour offrir des profils enrichis en paiements à sa clientèle

AMSTERDAM, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Adyen (AMS : ADYEN), la plateforme mondiale de technologie financière de choix pour les grandes entreprises, annonce le lancement de Data Connect for Marketing, un nouveau produit qui permet aux détaillants omnicanaux de tirer parti des données de paiement pour améliorer les initiatives de marketing et mieux comprendre les clients. Les identificateurs de profil uniques peuvent lier des transactions en magasin qui n'ont pas encore été identifiées à des profils d'acheteurs, libérant ainsi une vaste gamme de cas d'utilisation fondés sur l'analyse. Grâce à une meilleure compréhension des clients, les entreprises peuvent récompenser leur fidélité, adapter les expériences des acheteurs et créer de la valeur pour les clients actuels.

Comme la majorité des transactions (82 %) se font dans des magasins physiques, mais sans identification des clients, les détaillants font face à un « angle mort » important lorsqu'il s'agit de comprendre les préférences de leurs clients. Data Connect for Marketing élimine ce problème en fournissant un ensemble de données structuré qui s'intègre facilement dans l'outil externe d'une entreprise, avec des cas d'utilisation allant de la plateforme de données client (CDP) au logiciel de gestion des relations avec la clientèle (CRM). Salesforce est l'un des premiers acteurs à construire cette intégration afin d'offrir des profils enrichis en paiements à sa clientèle.

« Comprendre le parcours client a été un obstacle majeur pour les commerces de détail omnicanaux », explique Brian Dammeir, chef mondial, commerce unifié, Adyen. « Grâce à Data Connect for Marketing, Adyen comble l'écart entre les expériences en magasin et en ligne en reliant notre mine de données aux profils de clients uniques. Cela signifie que nous pouvons aider les entreprises à fidéliser leurs clients et à trouver de nouvelles possibilités de personnalisation et de publicité grâce à leur intégration actuelle à Adyen. »

Plutôt que de s'appuyer sur des sources de données tierces pour essayer de comprendre leurs clients, Data Connect for Marketing permettra aux entreprises de tirer parti de leurs propres données de paiement de premier rang pour créer une vue d'ensemble de la clientèle. Cette capacité représente une excellente occasion pour les entreprises d'améliorer leur offre de fidélité, car les données d'Adyen révèlent que 68 % des consommateurs déclarent qu'ils aimeraient voir plus de rabais personnalisés de la part des détaillants auprès desquels ils font leurs achats le plus régulièrement. De même, près de la moitié (48 %) des consommateurs préfèrent les détaillants qui se souviennent de leurs préférences et de leurs habitudes de magasinage antérieures pour créer des expériences d'achat plus personnalisées.

« Notre priorité est de mieux comprendre nos clients », a commenté Angel Vázquez Cabezas, chef du groupe de service à la clientèle, AWWG. « Data Connect for Marketing nous aide à identifier les acheteurs individuels qui font des achats avec nous dans plusieurs canaux, parfois avec des inscriptions différentes. Cela signifie que nous pouvons mieux communiquer avec les gens, avec des expériences vraiment pertinentes et opportunes. » AWWG est le groupe de la mode derrière des marques mondiales comme Pepe Jeans London, Hackett et Façonnable.

« Exploiter la puissance des données de paiement change la donne pour les entreprises qui veulent créer une vision globale de la clientèle », a déclaré Brian Landsman, vice-président exécutif, partenaires technologiques mondiaux, Salesforce. « Grâce à Data Connect for Marketing, les équipes peuvent offrir une expérience client exceptionnelle à l'aide de nos applications du nuage de commerce Salesforce. »

Pour en savoir plus sur Data Connect for Marketing, cliquez ici .

À propos d'Adyen

Adyen (AMS : ADYEN) est la plateforme de technologie financière de choix des plus grandes entreprises. Elle rassemble paiements de bout en bout, analyse de données et produits financiers dans un seul et même système, pour aider les entreprises à atteindre rapidement leurs ambitions. Présente dans le monde entier, Adyen collabore avec des entreprises comme Facebook, Uber, H&M, eBay et Microsoft.

Adyen améliore et élargit continuellement son offre de produits dans le cadre de ses activités courantes. Les nouveaux produits et les nouvelles fonctionnalités sont annoncés dans des communiqués de presse et les mises à jour concernant les produits sont publiées sur le site Web de l'entreprise.

À propos du Global Retail Report d'Adyen

Le Global Retail Report présente les résultats d'un sondage en ligne mené par Censuswide et Opinium auprès de 12 000 commerçants de 26 pays et 36 000 consommateurs entre février et mars 2023.

À propos de AWWG

Fondée en 2006, AWWG est une entreprise mondiale de mode qui comprend Pepe Jeans London, Hackett et Façonnable comme marques principales. Il s'agit d'un distributeur autorisé de Tommy Hilfiger et de Calvin Klein en Espagne et au Portugal. AWWG compte actuellement 238 magasins dans 54 pays et 2 800 employés.

À propos de Salesforce

Salesforce permet aux entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs d'activité de communiquer avec leurs clients d'une toute nouvelle façon grâce au pouvoir de l'IA + des données + de la CRM. Pour en savoir plus sur Salesforce (NYSE : CRM), visitez : www.salesforce.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1490851/Logo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg

SOURCE Adyen Inc.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Kelsey Szablowski, [email protected]