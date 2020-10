DashThis parmi les entreprises à la croissance la plus rapide au Canada pour une 3e année consécutive

QUÉBEC, le 15 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Pour une troisième année consécutive, DashThis , une compagnie de solution de marketing numérique de Québec, s'est positionnée parmi les entreprises à la croissance la plus rapide au Canada. Comptant une équipe de 28 professionnels passionnés, DashThis a généré une croissance des revenus de 447% sur 5 ans, de 2014 à 2019, se classant ainsi au 6e rang à Québec, 36e rang dans la province, et 174e rang au Canada dans la prestigieuse Growth list.

«Notre équipe de professionnels met l'épaule à la roue chaque jour pour soutenir cette croissance et nous sommes très fiers d'être parmi les entreprises à la croissance la plus rapide au Canada pour une troisième année consécutive.» mentionne Philip Boumansour, associé et PDG de DashThis.

Prospérer dans un environnement en constant changement

DashThis est mondialement connu et respecté dans l'industrie du marketing numérique pour sa solution de création de rapports facile à utiliser, mais leur succès réside aussi largement dans leur capacité d'adaptation quasi-instantanée aux aléas d'un marché numérique en mouvance ainsi qu'aux changements provoqués par la récente pandémie.

Dès le début de la pandémie, de plus en plus d'entreprises se sont tournées vers le numérique, DashThis leur offre une solution performante et accessible pour suivre toutes leurs campagnes. «Avec la transition à l'échelle mondiale vers le marketing numérique, la demande d'outils de rapports automatisés puissants, mais faciles à utiliser va nécessairement augmenter. Comme c'est exactement le produit que nous offrons, nous sommes dans une position extrêmement stratégique et sommes impatients de porter la croissance de DashThis à un tout autre niveau dans les années à venir.» déclare Philip Boumansour, associé et PDG de DashThis.

À propos de DashThis

Créé il y a 10 ans, DashThis est entièrement détenu et exploité à Québec. L'équipe dédiée de 28 employés aide plus de 18 000 utilisateurs dans plus de 122 pays différents. Le logiciel de marketing numérique de DashThis permet aux spécialistes du marketing de créer des rapports automatisés exceptionnels grâce à son outil facile à utiliser et à un support client sans pareil. Les utilisateurs peuvent inclure des données de tous leurs outils de marketing numérique tels que Google Analytics, Google Ads, Facebook, LinkedIn et bien plus encore.

SOURCE DashThis

Renseignements: Contact Média: Antoine Paré, Directeur des Opérations (COO), [email protected], 418-261-8329

Liens connexes

https://dashthis.com/