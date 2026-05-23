SAN FRANCISCO, 23 mai 2026 /CNW/ - dashmotoMD (www.dashmoto.co) annonce ce jour le lancement officiel du dash 3 Williams édition, un scooter électrique performant au design inspiré par l'écurie Atlassian Williams F1 Team. Le nouveau modèle représente la prochaine phase de collaboration de dashmotoMD avec l'une des écuries les plus légendaires de Formule 1, apportant l'ingénierie inspirée des sports motorisés dans le monde de la mobilité électrique personnelle.

Kim Ng, fondateur de dashmotoMD, présente le dash 3 Williams édition au pilote de Williams Racing, Carlos Sainz.

Le dash 3 Williams édition a été dévoilé pour la première fois au CES 2026 à Las Vegas en janvier, où le prototype a présenté la collaboration à la communauté mondiale de la technologie et de la mobilité.

S'appuyant sur le succès du dash 3, le scooter électrique assis de dashmotoMD, la marque a déjà introduit une nouvelle catégorie de mobilité personnelle définie par la portabilité, le confort et la facilité d'utilisation dans le monde réel. Le dash 3 a prouvé qu'il était nécessaire d'adopter une approche plus flexible et axée sur le design, jetant les bases de la prochaine évolution en matière de performance avec le dash 3 Williams édition.

Maintenant disponible dans tout le pays, le dash 3 Williams édition transforme cette vision en un véhicule haute performance prêt à la production, conçu pour les utilisateurs qui attendent davantage de leur mobilité quotidienne.

Le dash 3 Williams édition apparaîtra dans divers Grands Prix de Formule 1 pendant la saison 2026, durant lesquels dashmotoMD présentera le scooter tout au long des week-ends de course. Les amateurs qui assisteront aux événements auront l'occasion de voir de près le dash 3 Williams édition et d'en faire l'essai sur place.

Conçu pour offrir une expérience de conduite plus rapide, légère et axée sur la performance, le dash 3 Williams édition s'appuie sur l'innovation en fibre de carbone de dashmotoMD tout en introduisant une dynamique de performance améliorée. Le résultat est un scooter qui offre une conduite réactive et engageante conçue pour les voyages urbains modernes.

Au cœur du dash 3 Williams édition se trouve un châssis monocoque en fibre de carbone, un concept structurel largement utilisé dans l'ingénierie automobile haute performance. Ce cadre inspiré de la course automobile offre une expérience de conduite plus contrôlée, avec une maniabilité plus précise, un poids réduit et une stabilité renforcée.

Le dash 3 Williams édition bénéficie également d'un profil réhaussé pour créer une position de conduite plus sûre tout en améliorant le confort et la visibilité. Cette géométrie optimisée améliore le contrôle du pilote tout en conservant les proportions et la portabilité élégantes qui définissent la philosophie de design de dashmotoMD.

La performance est couplée à une capacité pratique. Le dash 3 Williams édition offre jusqu'à 25 milles d'autonomie avec seule charge, ce qui permet aux conducteurs de voyager plus loin tout en conservant l'efficacité et la liberté que procure la mobilité électrique.

La conception à trois roues du dash 3 Williams édition vise à créer une expérience de conduite plus stable, plus confiante et plus fluide. Grâce à ses trois points de contact, il offre une sensation d'équilibre qui rend le mouvement fluide et intuitif dès la première mise en main. Comme l'a imaginé le fondateur Kim Ng, il ne s'agit pas seulement de la façon dont vous vous déplacez, mais de la sensation que vous ressentez en vous déplaçant, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer moins sur la stabilité et davantage sur la liberté de conduite.

Visuellement, le dash 3 Williams édition reflète l'identité indéniable de l'écurie. Le design comprend une palette bleue emblématique inspirée de la livrée de course emblématique de Williams, ainsi que des détails audacieux qui célèbrent l'héritage de l'une des écuries les plus respectées des sports motorisés. Le résultat est un scooter synonyme de performance, d'innovation et de présence incomparable.

Derrière le dash 3 Williams édition se trouve une histoire qui va bien au-delà de la conception d'un produit. Pour le fondateur de dashmotoMD, Kim Ng, la recherche de la performance est profondément personnelle. Ancien pilote de compétition, le début de sa carrière a été façonné par une connexion permanente avec la vitesse, la précision et le sentiment d'être pleinement en contrôle des mouvements. Cette connexion est devenue le fondement d'une nouvelle vision, apportant cette même réactivité et ce même contrôle à la mobilité quotidienne.

Le dash 3 Williams édition représente un retour à cet état d'esprit, en appliquant des connaissances inégalées en course automobile à une catégorie qui a toujours manqué d'ambition technique. Au lieu de simplement créer un nouveau produit d'aide à la mobilité, Ng a cherché à rétablir un sentiment, la confiance, la réactivité et la maîtrise intuitive qui définissent la conduite haute performance. C'est cette philosophie qui rend unique la collaboration avec Williams, réunissant deux organisations qui considèrent la performance non pas comme un élément supplémentaire, mais comme un point de départ.

« Le dash 3 Williams édition est le fruit de la rencontre de deux géants de l'ingénierie », déclare Kim Ng, fondateur de dashmotoMD. « La course automobile représente le plus haut niveau d'innovation en matière de performance. L'adoption de cet état d'esprit dans la mobilité personnelle nous a permis de créer une conduite plus précise, plus rapide et plus connectée à la route. »

Avec l'arrivée du dash 3 Williams édition sur le marché, dashmotoMD poursuit sa mission de redéfinir la façon dont les gens se déplacent dans les villes modernes en combinant des matériaux de pointe, une ingénierie de précision et une mobilité axée sur le design.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le dash 3 Williams édition sur www.dashmoto.co.

À propos de l'écurie Atlassian Williams F1 Team

Atlassian Williams F1 Team est l'une des écuries de Formule 1 les plus emblématiques au monde. Créée en 1977 par Sir Frank Williams et Sir Patrick Head, l'écurie a remporté neuf championnats du monde des constructeurs, sept championnats du monde des pilotes et 114 Grands Prix, ce qui en fait l'une des trois écuries les plus titrées de l'histoire. Basée à Grove, dans l'Oxfordshire, Williams, qui évolue au sommet du sport automobile, continue de construire l'avenir de la Formule 1 grâce à une ingénierie de classe mondiale, à l'excellence de ses courses et à son engagement à rapprocher les fans de ce sport comme jamais auparavant.

À propos de dashmotoMD

dashmotoMD est une entreprise de mobilité électrique basée à San Francisco qui se concentre sur la création de scooters combinant matériaux de pointe, design moderne et commodité au quotidien.

La marque est avant tout reconnue pour son dash 3 en fibre de carbone, un scooter électrique portatif qui a contribué à redéfinir la catégorie grâce à sa construction légère, à son design raffiné et à son engagement envers la mobilité.

En combinant ingénierie haut de gamme et design réfléchi, dashmotoMD développe des produits qui permettent de se déplacer dans la ville avec confiance, efficacité et style. La mission de l'entreprise est de faire avancer la mobilité personnelle en créant des scooters non seulement fonctionnels, mais aussi inspirants à conduire.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.dashmoto.co. Le dash 3 Williams édition est maintenant disponible à l'achat partout aux États-Unis.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2985981/dashmoto_reveals_the_dash_3.jpg

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SOURCE dashmoto

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