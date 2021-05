Augmentation moyenne de 0,30 $ ou 1,21 % sur 1827 produits

Diminution de 0,33 $ ou - 1,5 % sur 700 produits

586 produits verront leur prix demeurer stable

MONTRÉAL, le 18 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le dimanche 23 mai prochain, la SAQ procédera à un ajustement de prix sur 2527 produits offerts à sa clientèle en approvisionnement continu.

Alors que les prix à la consommation sont en forte hausse dans plusieurs secteurs, que ses charges sont également en augmentation et qu'elle fait face à des pressions à la hausse venant de ses fournisseurs, la SAQ a négocié avec rigueur afin de limiter les augmentations de prix.

Dans ce contexte, 1827 produits augmenteront en moyenne de 0,30 $ ou 1,21 %. De ce nombre, une centaine de produits sont actuellement en promotion et verront donc leur prix augmenter le 18 juillet prochain. De plus, 700 produits voient leur prix diminuer en moyenne de 0,33 $ ou - 1,5 %, tandis que 586 produits verront leur prix demeurer stable.

« Nous sommes engagés à offrir des prix justes et compétitifs à nos clients. Nos équipes dédiées à la gestion de l'offre possèdent une fine connaissance des différents marchés et des produits. Ils sont en lien avec les producteurs, fournisseurs et agents - ici comme ailleurs dans le monde - et négocient de manière serrée pour offrir à nos clients les prix parmi les plus bas au Canada, année après année », a déclaré Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction de la SAQ.

Facteurs qui influencent l'ajustement des prix

Les ajustements de prix sur les produits vendus à la SAQ sont influencés par divers facteurs externes.

Augmentation provenant des producteurs

Les demandes d'augmentation de prix provenant des producteurs sont liées à la hausse de divers coûts (main-d'œuvre, matières premières, etc.) et font l'objet de négociations par les équipes de la SAQ.

Transport maritime

Depuis plusieurs mois avec la pandémie, une forte demande pour le transport maritime à l'échelle internationale amène notamment des retards dans le ramassage des commandes par nos transitaires, de la congestion dans plusieurs ports stratégiques et une rareté de conteneurs vides dans le marché.

À l'instar de plusieurs autres secteurs d'activités et d'industries, cette instabilité a amené les principaux transitaires de la SAQ à augmenter les frais de transport des produits en provenance de l'Europe et de la Nouvelle-Zélande. Une première hausse est entrée en vigueur le 1er mars dernier pour la SAQ. Celle-ci se reflétera sur les prix des produits qui seront ajustés le 23 mai prochain.

De plus, deux hausses additionnelles des frais de transport ont été imposées à la SAQ par ses transitaires depuis le 26 avril dernier. Ces dernières feront l'objet d'un ajustement exceptionnel des prix le 18 juillet prochain.

« La situation qui prévaut présentement dans le transport maritime à l'échelle mondiale a un effet important sur les coûts d'acquisition de nos produits. L'imposition de surcharges par nos transitaires sur nos frais de transport, et ce malgré des ententes à long terme nous protégeant des fluctuations du marché, génèrent des coûts supplémentaires pour la SAQ. Ce contexte a donc des répercussions sur le prix de détail de nos produits en provenance des régions touchées », a affirmé Mme Dagenais.

La SAQ a déjà été informée que de nouvelles hausses de frais de transport pourraient être imposées dans les mois à venir. Le cas échéant, elle communiquera les effets de ces hausses sur les prix de manière transparente à ses clients.

Ajustement des droits d'accise sur les boissons alcoolisées

Le 1er avril dernier, le gouvernement du Canada a procédé à l'augmentation annuelle des taux

des droits d'accise sur les boissons alcooliques. Cette augmentation représente un autre facteur ayant eu une incidence sur le processus d'ajustement des prix.

Pour connaître les taux en vigueur actuellement, consultez le site internet de l'Agence du revenu du Canada.

Taux de change

L'appréciation du dollar canadien au cours des derniers mois a permis à la SAQ d'abaisser les prix de détail sur tous les produits négociés en devises étrangères. La SAQ rappelle que 80 % de tous les produits vendus à la SAQ sont négociés en dollar canadien, 18 % en euro et 2 % en dollar américain.

À propos de la Société des alcools du Québec (SAQ)

Créée en 1921, la SAQ importe, distribue et commercialise une vaste sélection de vins, bières et spiritueux. Son réseau de vente est composé de 410 succursales et 426 agences situées partout au Québec, ainsi qu'un site transactionnel, le SAQ.com. Grâce à la passion et le savoir-faire de ses 7 000 employés, la SAQ offre aux Québécois un monde de découverte avec plus de 35 000 produits provenant de 3 700 fournisseurs issus de 80 pays. En 2019-2020, la SAQ a appuyé plus de 300 organismes et événements et a versé un dividende de 1,226 G$ au gouvernement du Québec, tout en s'assurant que ses opérations s'exercent dans le respect des communautés et de l'environnement.

