MONTRÉAL, le 31 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le dimanche 6 novembre prochain, la Société des alcools du Québec (SAQ) procédera à un ajustement de prix à la hausse de 2,4 % en moyenne sur 1 458 produits disponibles en tout temps sur les tablettes de ses succursales ainsi que sur son site transactionnel, SAQ.COM. En contrepartie, une baisse moyenne de 1,3 % sera appliquée sur 539 produits et le prix de 1 389 produits demeurera stable.

« L'inflation que nous vivons depuis plusieurs mois touche la majorité des produits de consommation, et malheureusement, les vins et les spiritueux n'y échappent pas. Considérant la tendance à la hausse et les demandes légitimes de nos fournisseurs liés aux différents défis auxquels ils font face, nos équipes dédiées à la gestion de l'offre ont su négocier à juste prix. Ces ajustements de prix reflètent à la fois la réalité des marchés et notre désir de préserver, pour nos clients, une offre de produits exceptionnelle à un prix juste et compétitif », a fait valoir Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction de la SAQ.

Produits courants et en approvisionnement continu (ceux-ci représentent plus de 90 % des produits vendus auprès de nos clients)

Nombre de hausses de prix 1 458 Montant moyen des augmentations 0,69 $ (2,4 %) Nombre de baisses de prix 539 Montant moyen des baisses -0,28 $ (- 1,3 %) Nombre de produits stables 1 389

Parmi les 1 458 produits touchés par une hausse de prix, une centaine seront augmentés le 29 janvier 2023, puisqu'ils sont actuellement en promotion.

Les facteurs qui influencent l'ajustement des prix

Augmentation des coûts de production de nos fournisseurs

Plusieurs des fournisseurs de la SAQ font face à d'importants défis qui impactent leurs coûts de production, incluant la pénurie de main-d'œuvre et la hausse du prix des matières liées à l'embouteillage (bouteilles, bouchons, étiquettes, par exemple), ce qui vient mettre une pression à la hausse sur les prix.

Une hausse des coûts de transport maritime

Dans un contexte où la chaîne d'approvisionnement mondiale, continue à être perturbée, la hausse des frais de transport maritime et terrestre persiste. Ce phénomène complique l'acheminement des produits et engendre une pression sur les coûts de transport.

Dépréciation de l'euro

L'euro a connu une dépréciation progressive au cours des derniers mois qui avait d'ailleurs été reflétée en partie lors de l'ajustement de prix en août dernier. De plus, le taux de change pour tous les produits transigés en euro a été réévalué à la baisse impactant favorablement le prix de détail des produits dès le 6 novembre prochain, et ce au bénéfice de nos clients.

Pour en apprendre davantage sur le processus de négociation et les composantes du prix de vente des produits commercialisés par la SAQ : Les prix à la SAQ expliqués

À propos de la Société des alcools du Québec (SAQ)

Créée en 1921, la SAQ importe, distribue et commercialise une vaste sélection de vins, bières et spiritueux. Son réseau de vente est composé de 410 succursales et 426 agences situées partout au Québec, ainsi qu'un site transactionnel, le SAQ.com. Grâce à la passion et le savoir-faire de ses 7 000 employés, la SAQ offre aux Québécois un monde de découverte avec près de 44 000 produits provenant de 3 700 fournisseurs issus de 82 pays. En 2021-2022, la SAQ a remis plus de 2,0G$ au Trésor québécois, appuyée plus de 250 organismes et événements, tout en s'assurant que ses opérations s'exercent dans le respect des communautés et de l'environnement.

