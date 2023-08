Le 6e Indice des compétences annuel de Business Talent Group révèle d'importants besoins de compétences en finance, pour des initiatives d'excellence opérationnelle en général et pour l'adoption de l'IA.

LOS ANGELES, 9 août 2023 /CNW/ - Business Talent Group (BTG), une société de Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) et le principal marché de talents pour les consultants en gestion indépendants, les cadres intérimaires, les experts en la matière et les gestionnaires de projet, a publié aujourd'hui son sixième Indice des compétences annuel, révélant les compétences les plus recherchées et à la croissance la plus rapide mises à profit par les entreprises mondiales pour saisir les occasions de croissance dans un contexte d'incertitude économique continue et de technologies émergentes rapides.

Comme plus des trois quarts (77 %) des employeurs peinent à trouver des talents qualifiés, le fait de réussir à combler les lacunes organisationnelles pose des défis et a d'importantes conséquences financières-- 50 % des chefs de la direction et des directeurs financiers prévoient que leur organisation aura de la difficulté à répondre à la demande des clients avec leurs modèles de talents actuels. Cela a ouvert la voie à des solutions novatrices, comme les marchés de talents indépendants haut de gamme, qui peuvent aider à doter les organisations des compétences et des talents dont elles ont besoin pour réussir aujourd'hui et demain.

« Le paysage des compétences évolue à un rythme effréné et peut avoir une incidence marquée sur la capacité d'une organisation de demeurer concurrentielle et rentable, a déclaré Sandra Pinnavaia, vice-présidente directrice et chef, Connaissances et innovation, Business Talent Group. Les organisations s'efforcent actuellement de suivre le rythme des changements technologiques et novateurs, tout en s'adaptant à l'évolution du marché du travail et à l'incertitude économique. Ces priorités tout aussi importantes, mais concurrentes, exigent un large éventail de compétences, et les chefs d'entreprise d'aujourd'hui devront faire preuve de créativité et d'agilité pour les acquérir. »

Les principaux renseignements tirés de l'Indice des compétences de 2023 comprennent :

Demande soutenue d'expertise financière

Il y a une demande soutenue de professionnels des finances sur demande, les contrôles financiers, la comptabilité et l'audit étant les compétences les plus recherchées (1 er rang), suivies de près par la planification, l'analyse et la modélisation financières (3 e rang) dans un contexte d'augmentation de 71 % du nombre de demandes de cadres financiers intérimaires.

Les impacts des technologies émergentes sont prioritaires pour les organisations, les entreprises recherchant des talents sur demande ayant des compétences dans la mise en œuvre de technologies et de systèmes (6 e rang), ainsi que l'IA, l'apprentissage automatique et la science des données, chacune affichant une augmentation de 100 % de la demande.

Les organisations cherchent à rationaliser leurs processus et à accroître l'efficacité avec l'aide de talents qualifiés sur demande en conception organisationnelle et en planification de l'effectif (5e rang), en excellence opérationnelle (9e rang), en chaîne d'approvisionnement (10e rang) et en transformation organisationnelle (13e rang).

Les 10 compétences les plus recherchées en 2023 sont les suivantes :

1. Contrôles financiers, comptabilité et audit 2. Gestion de projet 3. Planification, analyse et modélisation financières 4. Stratégie de croissance 5. Conception organisationnelle et planification de l'effectif 6. Mise en œuvre de la technologie et des systèmes 7. Accès aux marchés et valeur 8. Planification stratégique 9. Excellence opérationnelle 10. Chaîne d'approvisionnement

Voici les 10 compétences qui connaîtront la croissance la plus rapide en 2023 :

1. Lean/Six Sigma/Gestion de la qualité totale +300 % 2. Dessaisissements et scissions +200 % 3. Bureau de gestion des programmes +156 % 4. Stratégie de fabrication +150 % 5. Gestion de risques +150 % 6. Intelligence artificielle et apprentissage automatique +100 % 7. Science des données +100 % 8. Redressement et restructuration +100 % 9. Actions +100 % 10. Gestion des canaux +100 %

À propos de l'étude

L'indice des compétences est un examen annuel des données exclusives sur des milliers de projets sur demande, allant de sociétés aux moyennes entreprises en passant par les sociétés de capital-investissement et les organismes sans but lucratif mondiaux. Le rapport de BTG informe les chefs d'entreprise des principaux secteurs de demande en 2023, y compris les talents qui aident les clients à répondre à leurs besoins financiers pressants, à transformer les activités opérationnelles pour améliorer l'efficacité, à adopter de façon transparente les nouvelles technologies et à prendre des décisions éclairées pour la croissance.

