Dans son nouveau livre, L'Équilibriste : performez grâce à votre créativité, le président et chef de la direction du groupe Cirque du Soleil, Daniel Lamarre, partage sa vision de l'importance du leadership créatif.

En tant que responsable de la réalisation des somptueuses productions du Cirque du Soleil, aux coûts de plusieurs millions de dollars, M. Lamarre a su maîtriser la capacité de réunir les affaires et la créativité et ce dans plusieurs langues et cultures, d'une manière qui n'a jamais été faite auparavant. Aujourd'hui, il partage ses secrets dans L'Équilibriste pour nous aider à briser les limites qui nous empêchent de penser de manière créative et d'agir avec audace et imagination.

Guidé par une foi inébranlable dans le fait que la pensée créative peut mener toute organisation vers de nouveaux sommets, M. Lamarre présente les principes clés qu'il a appris tout au long de son propre parcours professionnel et qui peuvent renforcer et accélérer toute entreprise, quel que soit son secteur d'activité ou son pays.

Dans L'Équilibriste, M. Lamarre partage des histoires révélatrices sur les leçons inestimables qu'il a apprises au fil des triomphes et des épreuves personnelles, montrant comment le lecteur peut atteindre de nouveaux niveaux de réussite, notamment:

Comment faire tomber les barrières qui vous empêchent de penser de manière créative et d'agir de manière innovante.

Quand s'imposer et quand prendre du recul pour que votre équipe puisse créer des chefs-d'œuvre sans se ruiner.

Comment, en utilisant les méthodes découvertes par M. Lamarre, les entreprises modernes à la bureaucratie bien ancrée peuvent-elles associer la créativité et les affaires pour favoriser l'innovation et augmenter les profits.

En plus de fournir des stratégies d'affaires et de leadership, L'Équilibriste relate l'impact dévastateur de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie du divertissement et comment, sous la direction de M. Lamarre, le Cirque du Soleil a réussi non seulement à survivre (après avoir chuté à zéro), mais à rebondir plus fort que jamais. Avec près de cinq mille employés et quarante-quatre spectacles joués sur cinq continents à son apogée, l'entreprise est aujourd'hui en passe de retrouver son chiffre d'affaires d'avant COVID d'un milliard de dollars par an, des marges bénéficiaires de vingt pour cent et quinze millions de billets vendus dans le monde chaque année, soit plus que tous les spectacles de Broadway réunis.

« Je veux être un défenseur de la créativité dans le monde des affaires, en encourageant les entreprises à se débarrasser des vieilles règles et des restrictions de la pensée conventionnelle et à libérer l'esprit créatif de leurs employés », déclare M. Lamarre.

Il ajoute : « Que vous soyez un entrepreneur, un cadre ou un professionnel, si vous ne donnez pas la priorité à la créativité (créer ou faire naître quelque chose de nouveau), vous perdez votre temps. Aucune entreprise ne mérite d'exister si elle ne découvre pas constamment de nouvelles façons d'améliorer la vie de ses clients. En bref, sans créativité, il n'y a pas d'entreprise. »

Une version anglaise de L'Équilibriste sera également disponible aux éditions HarperCollins Leadership. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site balancingactsbook.com

À propos de Daniel Lamarre

Daniel Lamarre est un Canadien français et un citoyen du monde dont le talent pour diriger des entreprises créatives s'est révélé au cours de ses deux décennies au sein du Cirque du Soleil, pendant lesquelles il a suscité et guidé la croissance stupéfiante de l'une des entreprises les plus inspirantes de la planète. Lorsqu'il a rejoint le Cirque du Soleil en 2001 en tant que président des nouvelles entreprises, l'organisation comptait deux mille employés et sept spectacles en représentation. Cinq ans plus tard, Daniel est devenu chef de la direction et, aujourd'hui, l'entreprise est en bonne voie de retrouver son sommet prépandémique, soit près de cinq mille employés et quarante-quatre spectacles présentés sur cinq continents.

Ville natale : Montréal, Canada.

